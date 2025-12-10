DXC lance AdvisoryX et publie de nouvelles informations sur l'écart d'exécution en matière d'IA

ASHBURN, Virginie, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), l'un des principaux partenaires technologiques et d'innovation des entreprises, a annoncé aujourd'hui le lancement d'AdvisoryX, un groupe mondial de conseil et d'expertise créé pour aider les entreprises à relever leurs défis stratégiques, opérationnels et technologiques les plus complexes. Parallèlement à ce lancement, DXC publie une nouvelle étude mondiale qui souligne des contradictions majeures dans la façon dont les organisations priorisent et opérationnalisent l'IA en montrant que si l'IA est une priorité au niveau du conseil d'administration, de nombreuses entreprises ne disposent pas de l'analyse de rentabilité, du modèle opérationnel et de la gouvernance nécessaires pour transformer les désirs en réalité.

« Les entreprises sont soumises à une pression intense pour "faire de l'IA", mais la plupart d'entre elles ne disposent toujours pas des éléments fondamentaux : données optimisées, analyses de rentabilité claires, leadership aligné et bonne architecture technique. C'est la raison pour laquelle 94 % des projets pilotes rencontrent des difficultés d'exécution et ne parviennent pas à se développer. AdvisoryX aide à combler ces lacunes, en permettant aux organisations de construire à partir de la base en établissant des fondations techniques solides, en réimaginant les processus autour de la valeur, en implémentant des opérations et une validation disciplinées et en concevant des interfaces conviviales qui facilitent l'utilisation de l'IA. Le résultat est une IA qui évolue de manière responsable et qui a un impact mesurable. »

- Pete McEvoy, responsable mondial du groupe AdvisoryX, DXC Technology

Lancement d'AdvisoryX avec une nouvelle recherche mondiale

AdvisoryX réunit toute l'expertise de DXC en matière de stratégie d'entreprise, d'excellence opérationnelle, de transformation technologique, de personnel et de culture, de finance et de risque, et d'expérience utilisateur. L'activité associe des conseils au patrimoine d'ingénierie de DXC pour aider les organisations à diagnostiquer les défis, à concevoir les futurs modèles d'exploitation et à exécuter la transformation à l'échelle. Pour ce faire, AdvisoryX a conçu son moteur de recherche de manière à ce qu'il évolue au rythme de l'entreprise, en offrant des informations continues, opportunes, exploitables et correspondant aux défis réels auxquels les dirigeants sont confrontés. Dans le cadre de ce lancement, AdvisoryX a publié sa première étude mondiale* sur la façon dont les organisations planifient, déploient et développent l'IA. Les conclusions sont les suivantes :

77 % des dirigeants estiment que l'IA est une priorité pour le conseil d'administration

30 % prévoient d'introduire l'IA agentique dans les mois à venir

65 % ne parviennent pas à obtenir une analyse de rentabilité claire de l'IA pour l'entreprise

94 % sont confrontés à des défis importants pour déployer l'IA à grande échelle

Ces résultats mettent en évidence des lacunes dans l'exécution. Bien que l'IA soit une priorité pour les conseils d'administration, deux tiers des organisations ne disposent toujours pas d'une analyse de rentabilité claire, ce qui indique que l'adoption est souvent motivée par la pression plutôt que par les résultats. Les lacunes ne se limitent pas à la planification, mais s'étend à cinq défis d'exécution interconnectés concernant la stratégie, l'orientation du déploiement, l'alignement des dirigeants, l'état de préparation de l'organisation et les capacités techniques. Pour les combler, il faut considérer l'IA comme une priorité essentielle de la direction et aligner les investissements sur une valeur mesurable. Selon l'étude, les dirigeants d'entreprise anticipent également des changements significatifs dans la manière dont l'IA va redéfinir le travail et la prise de décision :

50 % s'attendent à des modèles hybrides où l'IA fonctionne avec une autonomie partielle et où les humains approuvent les décisions clés.

31 % s'attendent à ce que l'IA assiste principalement les humains et seulement 15 % s'attendent à ce que l'IA soit entièrement autonome à court terme.

D'ici 2028, 81 % des dirigeants s'attendent à ce que l'IA augmente la demande de main-d'œuvre, en particulier dans les domaines de l'informatique, des données, de la cybersécurité et du développement de logiciels, signalant une redéfinition à grande échelle des rôles et des compétences

Solutions intégrées d'IA de DXC

Pour exploiter pleinement le potentiel de l'IA, les entreprises doivent aller au-delà de l'efficacité et s'intéresser aux nouvelles capacités et à la croissance qu'elle peut engendrer. AdvisoryX permet d'effectuer cette démarche en alignant les gains opérationnels immédiats sur une voie stratégique guidée par Xponential, le cadre éprouvé de DXC pour accélérer l'adoption par les entreprises. Pour transformer l'ambition de l'IA en résultats à l'échelle de l'organisation, DXC a développé cinq solutions intégrées couvrant l'ensemble du cycle de vie :

AI Core : fondements de l'IA d'entreprise, y compris les données, la modélisation, la gouvernance et l'architecture de la plateforme.

fondements de l'IA d'entreprise, y compris les données, la modélisation, la gouvernance et l'architecture de la plateforme. AI Reinvent : cas d'utilisation industrielle éprouvés dans le cadre de modèles d'exploitation assistés par l'homme, semi-autonomes et autonomes

cas d'utilisation industrielle éprouvés dans le cadre de modèles d'exploitation assistés par l'homme, semi-autonomes et autonomes AI Interact : flux de travail repensés et des interfaces naturelles permettant une collaboration transparente entre les personnes et l'IA.

flux de travail repensés et des interfaces naturelles permettant une collaboration transparente entre les personnes et l'IA. AI Validate : tests continus, observabilité et gouvernance pour garantir l'exactitude, la qualité et la sécurité

tests continus, observabilité et gouvernance pour garantir l'exactitude, la qualité et la sécurité AI Manage : opérations de production et gestion du cycle de vie de modèles et d'infrastructures en constante évolution

Ces solutions interconnectées permettent aux clients d'accélérer l'adoption, de gérer les risques et d'apporter une valeur durable à l'ensemble de l'entreprise.

Nouvelle identité de marque de DXC

Alors que DXC entre dans cette nouvelle phase de croissance, nous introduisons également une identité de marque mondiale actualisée afin de refléter notre nouvel alignement d'entreprise. Depuis sa création, DXC a aidé les plus grandes organisations du monde à gérer et à moderniser leurs systèmes critiques. Nos atouts de longue date restent au cœur de cette stratégie, notamment la sophistication de l'ingénierie, la capacité d'exécution et de livraison, la capacité à maîtriser des problèmes complexes, les antécédents de partenariats de confiance et des décennies de leadership dans les principaux secteurs de la banque, de l'assurance, de la santé, du secteur public, des voyages et des transports, ainsi que dans d'autres secteurs hautement réglementés.

« Notre identité visuelle correspond désormais au rythme et à l'ambition de notre stratégie. Cette mise à jour reflète ce que nous sommes en train de devenir en tant qu'organisation : plus ciblée, plus unifiée et plus alignée sur l'avenir fondé sur l'IA dans lequel nos clients naviguent en cette ère de changement exponentiel. Elle reflète notre évolution et renforce notre engagement à aider les entreprises à fonctionner plus intelligemment aujourd'hui, à moderniser leurs fondations et à se transformer en toute confiance pour l'avenir. »

- Anthony Pappas, responsable du marketing, DXC Technology

La nouvelle identité de la marque reflète cette évolution grâce à un système visuel plus clair et plus moderne, conçu pour un monde régi par l'IA. Elle met l'accent sur la simplicité, la précision et l'objectif, renforçant le rôle de DXC en tant que partenaire de confiance aidant les entreprises à fonctionner plus intelligemment, à se transformer plus rapidement et à activer de nouvelles sources de valeur. Le langage de conception, le ton et l'expérience numérique actualisés créent une plus grande cohérence entre les marchés et signalent l'engagement de DXC à fournir des solutions intégrées, basées sur la connaissance.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est un partenaire de premier plan en matière de technologie d'entreprise et d'innovation qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque de changement exponentiel et rapide. Fort d'une expertise approfondie dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques au secteur, DXC modernise, sécurise et exploite certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. En savoir plus sur dxc.com



*Cette étude a été menée en août 2025 auprès de 2 496 participants qui occupent des postes de direction technologique et commerciale dans des entreprises internationales réparties dans 23 pays.

Relations avec les médias : Ashley Houk-Temple, Relations avec les médias, +1 520-245-3973, [email protected]