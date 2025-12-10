DXC lanza AdvisoryX y publica nuevos conocimientos globales sobre la brecha de ejecución de la IA

ASHBURN, Va., 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy el lanzamiento de AdvisoryX, un grupo global de asesoría y consultoría diseñado para ayudar a las empresas a abordar sus desafíos estratégicos, operativos y tecnológicos más complejos. Junto con el lanzamiento, DXC publica un nuevo estudio global que destaca las principales contradicciones en la forma en que las organizaciones priorizan y operacionalizan la IA. Esto demuestra que, si bien la IA es una prioridad para la junta directiva, muchas empresas carecen del análisis de negocio, el modelo operativo y la gobernanza necesarios para convertir la ambición en resultados.

"Las empresas se encuentran bajo una intensa presión para implementar IA, pero la mayoría aún carece de los fundamentos: datos optimizados, análisis de negocio claros, liderazgo alineado y la arquitectura técnica adecuada. Es por eso que el 94 % se enfrenta a desafíos de ejecución y los pilotos no logran escalar. AdvisoryX ayuda a cerrar esa brecha, permitiendo a las organizaciones construir desde cero mediante el establecimiento de bases técnicas sólidas, la reinvención de procesos en torno al valor, la implementación de operaciones y validación disciplinadas, y el diseño de interfaces que hacen que la IA funcione para las personas. El resultado es una IA que escala de forma responsable y genera un impacto medible".

- Pete McEvoy, director global de AdvisoryX Group, DXC Technology

AdvisoryX se lanza con un nuevo estudio global

AdvisoryX aúna la experiencia de DXC en estrategia corporativa, excelencia operativa, transformación tecnológica, personas y cultura, finanzas y riesgos, y experiencia de usuario. La empresa combina la colaboración basada en consultoría con la experiencia en ingeniería de DXC para ayudar a las organizaciones a diagnosticar desafíos, diseñar futuros modelos operativos y ejecutar la transformación a escala. Para ello, AdvisoryX ha desarrollado su motor de investigación para que se adapte al ritmo de los negocios, ofreciendo información continua, oportuna, práctica y alineada con los desafíos reales a los que se enfrentan los líderes. Como parte del lanzamiento, AdvisoryX publicó su primer estudio global*, que examina cómo las organizaciones están planificando, implementando y escalando la IA. Los hallazgos incluyen:

El 77 % de los líderes afirma que la IA es una prioridad a nivel directivo.

El 30 % planea implementar IA con agentes en unos meses.

El 65 % no puede desarrollar un modelo de negocio empresarial claro para la IA.

El 94 % se enfrenta a desafíos significativos para implementar la IA a gran escala.

Estos resultados ponen de relieve una brecha de ejecución. Si bien la IA es una prioridad para la junta directiva, dos tercios de las organizaciones aún carecen de un argumento comercial claro, lo que sugiere que su adopción suele estar impulsada por la presión, más que por los resultados. Esta brecha también se extiende más allá de la planificación y abarca cinco desafíos de ejecución interconectados: estrategia, enfoque de implementación, alineación del liderazgo, preparación organizacional y capacidad técnica. Para superarla, es necesario considerar la IA como una prioridad ejecutiva fundamental y alinear la inversión con un valor medible. Según el estudio, los líderes corporativos también anticipan cambios significativos en cómo la IA transformará el trabajo y la toma de decisiones:

El 50 % espera modelos híbridos donde la IA opera con autonomía parcial y los humanos aprueban decisiones clave.

El 31 % espera que la IA asista principalmente a los humanos y solo el 15 % espera una IA totalmente autónoma a corto plazo.

Para 2028, el 81 % de los líderes espera que la IA aumente la demanda de fuerza laboral, especialmente en TI, datos, ciberseguridad y desarrollo de software, lo que indica una redefinición a gran escala de roles y habilidades.

Soluciones integradas de IA de DXC

Para aprovechar al máximo el potencial de la IA, las empresas deben mirar más allá de la eficiencia y centrarse en las nuevas capacidades y el crecimiento que esta puede generar. AdvisoryX ayuda a superar esta brecha al alinear las ganancias operativas inmediatas con una estrategia de futuro guiada por Xponential, el marco de eficacia probada de DXC para acelerar la adopción empresarial. Para traducir la ambición de la IA en resultados para toda la organización, DXC ha desarrollado cinco soluciones integradas que abarcan todo el ciclo de vida:

AI Core: Fundamentos para una IA de nivel empresarial, incluidos datos, modelado, gobernanza y arquitectura de plataforma

Fundamentos para una IA de nivel empresarial, incluidos datos, modelado, gobernanza y arquitectura de plataforma AI Reinvent: Casos de uso probados en la industria en modelos operativos asistidos por humanos, semiautónomos y autónomos

Casos de uso probados en la industria en modelos operativos asistidos por humanos, semiautónomos y autónomos AI Interact: Flujos de trabajo rediseñados e interfaces naturales que permiten una colaboración fluida entre las personas y la IA

Flujos de trabajo rediseñados e interfaces naturales que permiten una colaboración fluida entre las personas y la IA AI Validate: Pruebas continuas, observabilidad y gobernanza para garantizar la precisión, la calidad y la seguridad

Pruebas continuas, observabilidad y gobernanza para garantizar la precisión, la calidad y la seguridad AI Manage: Operaciones de producción y gestión del ciclo de vida para modelos e infraestructura en evolución

Estas soluciones interconectadas ayudan a los clientes a acelerar la adopción, gestionar el riesgo y ofrecer valor sostenible en toda la empresa.

Nueva identidad de marca de DXC

Conforme DXC entra en esta nueva fase de crecimiento, también presentamos una identidad de marca global renovada que refleja nuestra nueva alineación corporativa. Desde su fundación, DXC ha ayudado a las organizaciones más grandes del mundo a gestionar y modernizar sus sistemas de misión crítica. Nuestras fortalezas siguen siendo fundamentales para esta estrategia, incluyendo la profundidad de la ingeniería, la capacidad de ejecución y entrega, la capacidad de resolver problemas complejos, un legado de alianzas de confianza y décadas de liderazgo en banca central, seguros, salud, sector público, viajes y transporte, y otros sectores altamente regulados.

"Nuestra identidad visual ahora se adapta al ritmo y la ambición de nuestra estrategia. Esta actualización refleja en qué nos estamos convirtiendo como organización: más centrados, más unificados y más alineados con el futuro impulsado por la IA que nuestros clientes están explorando en esta era de cambio exponencial. Captura nuestra evolución y refuerza nuestro compromiso de ayudar a las empresas a operar de forma más inteligente hoy, modernizar sus bases y transformarse con confianza para el futuro".

- Anthony Pappas, director de Marketing, DXC Technology

La nueva identidad de marca captura esta evolución con un sistema visual más claro y moderno, diseñado para un mundo impulsado por la IA. Enfatiza la simplicidad, la precisión y el propósito, reforzando el rol de DXC como socio de confianza que ayuda a las empresas a operar de forma más inteligente, transformarse más rápido y descubrir nuevas fuentes de valor. El lenguaje de diseño, el tono y la experiencia digital renovados generan mayor coherencia en todos los mercados y demuestran el compromiso de DXC con la entrega de soluciones integradas y basadas en el conocimiento.

