DXC startet AdvisoryX und veröffentlicht neue globale Einblicke in die KI-Umsetzungslücke

ASHBURN, US-Bundesstaat Virginia, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, gab heute die Gründung von AdvisoryX bekannt, einer globalen Beratungs- und Consulting-Gruppe, die Unternehmen bei der Bewältigung ihrer komplexesten strategischen, operativen und technologischen Herausforderungen unterstützt. Gleichzeitig veröffentlicht DXC eine neue globale Studie, die große Widersprüche bei der Priorisierung und Umsetzung von KI in Unternehmen aufzeigt. Sie zeigt, dass KI zwar eine Priorität auf Vorstandsebene ist, aber vielen Unternehmen der Business Case, das Betriebsmodell und die Governance fehlen, die erforderlich sind, um die Ambitionen in Ergebnisse umzusetzen.

„Unternehmen stehen unter starkem Druck, KI einzusetzen, aber den meisten fehlt es noch an den Grundlagen – optimierten Daten, klaren Geschäftsszenarien, einer abgestimmten Führung und der richtigen technischen Architektur. Das ist der Grund, warum 94 % der Pilotprojekte an der Umsetzung scheitern und nicht skaliert werden können. AdvisoryX hilft dabei, diese Lücke zu schließen, indem es Unternehmen dabei unterstützt, eine solide technische Grundlage zu schaffen, Prozesse rund um die Wertschöpfung neu zu konzipieren, disziplinierte Abläufe und Validierung zu implementieren und Schnittstellen zu entwerfen, die KI für Menschen nutzbar machen. Das Ergebnis ist eine KI, die verantwortungsvoll skaliert und messbare Ergebnisse liefert."

- Pete McEvoy, Global Head of AdvisoryX Group, DXC Technology

AdvisoryX startet mit neuer globaler Forschung

AdvisoryX bündelt die Expertise von DXC in den Bereichen Unternehmensstrategie, Operational Excellence, Technologietransformation, Menschen und Kultur, Finanzen und Risiko sowie User Experience. Das Unternehmen verbindet beratungsorientiertes Engagement mit der technischen Erfahrung von DXC, um Unternehmen bei der Diagnose von Herausforderungen, der Entwicklung zukünftiger Betriebsmodelle und der Umsetzung von Transformationen in großem Maßstab zu unterstützen. Dazu hat AdvisoryX seine Forschungs-Engine so entwickelt, dass sie mit dem Tempo der Wirtschaft Schritt halten kann und fortlaufend Erkenntnisse bietet, die zeitnah und umsetzbar sind und sich an den realen Herausforderungen der Führungskräfte orientieren. Im Rahmen der Markteinführung veröffentlichte AdvisoryX seine erste globale Studie*, die untersucht, wie Unternehmen KI planen, bereitstellen und skalieren. Die Ergebnisse umfassen:

77 % der Führungskräfte geben an, dass KI eine Priorität auf Vorstandsebene ist

30 % planen, innerhalb der nächsten Monate agentenbasierte KI einzuführen

65 % können keinen klaren Business Case für KI im Unternehmen erstellen

94 % stehen vor erheblichen Herausforderungen beim Einsatz von KI im großen Maßstab

Diese Ergebnisse weisen auf eine Umsetzungslücke hin. Obwohl KI auf Vorstandsebene Priorität genießt, haben zwei Drittel der Unternehmen immer noch keinen klaren Business Case, was darauf hindeutet, dass die Einführung von KI oft durch Druck und nicht durch Ergebnisse vorangetrieben wird. Die Lücke geht über die Planung hinaus und umfasst fünf miteinander verbundene Herausforderungen bei der Ausführung: Strategie, Einsatzschwerpunkte, Ausrichtung der Führung, organisatorische Bereitschaft und technische Fähigkeiten. Um diese Lücke zu schließen, muss KI als eine der wichtigsten Prioritäten der Geschäftsleitung behandelt und die Investitionen müssen auf einen messbaren Wert ausgerichtet werden. Laut der Studie erwarten Unternehmensführer auch bedeutende Veränderungen in der Art und Weise, wie KI die Arbeit und die Entscheidungsfindung umgestalten wird:

50 % erwarten hybride Modelle, bei denen KI mit teilweiser Autonomie arbeitet und Menschen wichtige Entscheidungen genehmigen

31 % gehen davon aus, dass KI in erster Linie Menschen unterstützen wird, und nur 15 % erwarten in naher Zukunft eine vollständig autonome KI.

Bis 2028 erwarten 81 % der Führungskräfte, dass KI den Bedarf an Arbeitskräften erhöhen wird, insbesondere in den Bereichen IT, Daten, Cybersicherheit und Softwareentwicklung, was eine weitreichende Neudefinition von Rollen und Fähigkeiten signalisiert

Die integrierten KI-Lösungen von DXC

Um das Potenzial der KI voll auszuschöpfen, müssen Unternehmen nicht nur auf die Effizienz achten, sondern auch auf die neuen Möglichkeiten und das Wachstum, das sie ermöglichen kann. AdvisoryX hilft dabei, diese Lücke zu schließen, indem es unmittelbare betriebliche Vorteile mit einem strategischen Weg nach vorn in Einklang bringt, der von Xponential, dem bewährten Rahmenwerk von DXC zur Beschleunigung der Einführung im Unternehmen, geleitet wird. Um KI-Ambitionen in unternehmensweite Ergebnisse umzusetzen, hat DXC fünf integrierte Lösungen entwickelt, die den gesamten Lebenszyklus abdecken:

AI Core: Grundlagen für unternehmenstaugliche KI, einschließlich Daten, Modellierung, Governance und Plattformarchitektur

Grundlagen für unternehmenstaugliche KI, einschließlich Daten, Modellierung, Governance und Plattformarchitektur AI Reinvent: Bewährte Anwendungsfälle in der Industrie für menschengestützte, teilautonome und autonome Betriebsmodelle

Bewährte Anwendungsfälle in der Industrie für menschengestützte, teilautonome und autonome Betriebsmodelle AI Interact: Umgestaltete Arbeitsabläufe und natürliche Schnittstellen, die eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI ermöglichen

Umgestaltete Arbeitsabläufe und natürliche Schnittstellen, die eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI ermöglichen AI Validate: Kontinuierliche Tests, Beobachtbarkeit und Kontrolle zur Gewährleistung von Genauigkeit, Qualität und Sicherheit

Kontinuierliche Tests, Beobachtbarkeit und Kontrolle zur Gewährleistung von Genauigkeit, Qualität und Sicherheit AI Manage: Produktionsbetrieb und Lebenszyklusmanagement für sich entwickelnde Modelle und Infrastrukturen

Diese miteinander verknüpften Lösungen helfen den Kunden, die Einführung zu beschleunigen, Risiken zu bewältigen und einen nachhaltigen Wert für das gesamte Unternehmen zu schaffen.

Die neue Markenidentität von DXC

Während DXC in die nächste Wachstumsphase eintritt, führen wir auch eine erneuerte globale Markenidentität ein, die unsere neue Unternehmensausrichtung widerspiegelt. Seit seiner Gründung hat DXC die größten Unternehmen der Welt bei der Verwaltung und Modernisierung ihrer geschäftskritischen Systeme unterstützt. Unsere langjährigen Stärken stehen im Mittelpunkt dieser Strategie. Dazu gehören die technische Tiefe, die Fähigkeit zur Umsetzung und Lieferung, die Fähigkeit zur Bewältigung komplexer Probleme, die Tradition vertrauensvoller Partnerschaften und die jahrzehntelange Führungsrolle in den Kernbranchen Banken, Versicherungen, Gesundheitswesen, öffentlicher Sektor, Reise- und Transportwesen und anderen stark regulierten Branchen.

„Unsere visuelle Identität entspricht jetzt dem Tempo und dem Ehrgeiz unserer Strategie. Diese Auffrischung spiegelt wider, wer wir als Organisation geworden sind: fokussierter, einheitlicher und besser auf die KI-bestimmte Zukunft ausgerichtet, die unsere Kunden in dieser Ära des exponentiellen Wandels erleben. Sie spiegelt unsere Entwicklung wider und unterstreicht unser Engagement, Unternehmen dabei zu helfen, heute intelligenter zu arbeiten, ihre Grundlagen zu modernisieren und mit Zuversicht in die Zukunft zu schreiten."

- Anthony Pappas, Chief Marketing Officer, DXC Technology

Die neue Markenidentität spiegelt diese Entwicklung mit einem klareren, moderneren visuellen System wider, das für eine KI-bestimmte Welt entwickelt wurde. Sie betont Einfachheit, Präzision und Zweckmäßigkeit und unterstreicht die Rolle von DXC als zuverlässiger Partner, der Unternehmen dabei hilft, intelligenter zu arbeiten, schneller zu transformieren und neue Wertschöpfungsquellen zu erschließen. Die überarbeitete Designsprache, der neue Ton und die neue digitale Erfahrung sorgen für mehr Konsistenz in allen Märkten und signalisieren das Engagement von DXC, integrierte, erkenntnisorientierte Lösungen zu liefern.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, der Software, Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors weltweit bereitstellt und sie dabei unterstützt, KI zu nutzen, um in einer Zeit exponentiellen Wandels mit hoher Geschwindigkeit Ergebnisse zu erzielen. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Managed Infrastructure Services, Anwendungsmodernisierung und branchenspezifische Softwarelösungen modernisiert, sichert und betreibt DXC einige der komplexesten Technologieumgebungen der Welt. Erfahren Sie mehr auf dxc.com



*Diese Studie wurde im August 2025 durchgeführt und umfasste 2.496 Teilnehmer, die in globalen Unternehmen in 23 Ländern Führungspositionen in den Bereichen Technologie und Wirtschaft innehaben.

