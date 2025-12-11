DXC 推出 AdvisoryX 和發表 AI 執行差距的最新全球見解

維珍尼亞州阿什本2025年12月11日 /美通社/ -- DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）是領先企業科技與創新合作夥伴，今天宣佈推出 AdvisoryX。AdvisoryX 是全球諮詢與顧問組合，專為協助企業處理他們最複雜的策略、營運與科技挑戰而設計。在此推出同時，DXC 正在發表一項全球研究報告，強調機構優先處理和運營 AI 方式中的主要衝突，並顯示雖然 AI 是董事會級優先事項，但許多企業缺乏轉化抱負為成果所需的業務案例、營運模式與管治。

「雖然企業面對巨大壓力而『應用 AI』，但大多數企業仍然缺乏基礎——最佳化數據、清晰業務案例、一致領導與正確技術架構。這是 94% 執行挑戰與試點計劃，無法擴大規模的原因。AdvisoryX 透過建立可靠科技基礎、圍繞價值的重新構想流程、實施嚴謹運營與驗證，以及設計 AI 為人服務的介面，而實現機構從零開始建立，並協助收窄此差距。最終成果是負責任地擴展規模兼帶來可衡量影響的 AI。」

——Pete McEvoy（DXC Technology 旗下 AdvisoryX Group 的全球負責人）

AdvisoryX 發表最新全球研究報告

AdvisoryX 匯集 DXC 於企業策略、卓越營運、科技轉型、人員與文化、財務與風險和用戶體驗的專業知識。這些諮詢主導參與的業務配對，利用 DXC 的工程傳統，而協助機構診斷挑戰、設計未來營運模式，並大規模地執行轉型。為了支持這一點，AdvisoryX 已建立自己的研究引擎，從而跟上業務發展的步伐，提供及時、可行兼迎合領袖面對現實挑戰的持續見解。AdvisoryX 發表首份全球研究報告*，作為此推出的一部份。該全球研究報告探討各機構如何規劃、部署和擴展 AI。這些研究結果包括：

77% 領袖表示 AI 是董事會級優先事項

30% 受訪者計劃於幾個月內，實施代理 AI

65% 受訪者無法為 AI 建立清晰企業業務案例

94% 受訪者大規模地部署 AI 時，遇到重大挑戰

這些結果突顯一個執行差距。雖然 AI 是董事會級優先事項，但三份之二機構仍然缺乏清晰業務案例。這暗示 AI 採用通常是壓力驅動，而非結果驅動。這差距不僅於規劃中體現，也於五個互連執行挑戰（策略、部署重點、領導協調、機構準備和科技能力）中體現。如欲解決此問題，便需要要視 AI 為核心管理優先事項，並連結投資與可衡量價值。根據這項研究，企業領袖們也預料在 AI 將塑造工作與決策的方式中，出現重大影響：

50% 受訪者預期會出現混合模式，即 AI 部份自主地運作，而人類批准重要決定。

31% 受訪者預期 AI 基本上是輔助人類，僅 15% 受訪者預期 AI 可於短期內，完全自主運作。

81% 領袖預計到 2028 年，AI 將增加對勞動力需求（尤其於 IT、數據、網絡安全和軟體開發），而標誌大規模地重新定義角色與技能。

DXC 的整合 AI 解決方案

為了充份釋放 AI 的潛力，企業必須放眼超越效率至 AI 可實現的新能力與成長。AdvisoryX 透過結合即時營運收益與邁進 Xponential（DXC 的成熟框架，用於加速企業採用）指導的策略道路，而協助縮窄這差距。DXC 為了轉化 AI 抱負為整個機構的成果，而已發展五個涵蓋完整生命週期的整合解決方案：

AI 核心： 企業級 AI 基礎架構，包括數據、模型、管治與平台架構

企業級 AI 基礎架構，包括數據、模型、管治與平台架構 AI 重塑： 已證實產業應用案例，遍及人工輔助、半自動和完全自動運作的模式

已證實產業應用案例，遍及人工輔助、半自動和完全自動運作的模式 AI 互動： 重新設計的工作流程與自然介面，實現人與 AI 之間無縫協作。

重新設計的工作流程與自然介面，實現人與 AI 之間無縫協作。 AI 能驗證： 持續測試、可觀測性與管理，從而確保準確、質素與安全

持續測試、可觀測性與管理，從而確保準確、質素與安全 AI 管理： 生產營運與生命週期管理，均為了逐步發展的模型與基礎設施

這些互連解決方案幫助客戶加速採用、管理風險，並於整個企業內，創造可持續發展的價值。

DXC 的最新品牌形象

隨著 DXC 進入下一個成長階段，我們也正在介紹最新全球品牌形象，而這形象反映我們的最新企業路線。DXC 自成立以來，一直致力協助全球最大機構運作和現代化他們的關鍵任務系統。我們長遠優勢仍然是這策略的核心，包括深厚工程實力、執行及交付能力、解決複雜問題能力、可靠的合作夥伴關係，並於核心銀行、保險、醫療、公營部門、旅遊及交通運輸，以及其他高度監管行業中，累積數十年領導地位。

「我們的視覺形象，現在配合我們的策略步伐與抱負。這更新反映我們正在成為一個機構：在這個指數級變化的時代，我們致力建立一個更專注、更統一兼更契合 AI 驅動的未來。我們引領我們的客戶，邁向未來。它刻畫我們的發展歷程，並強化我們致力協助企業現在更智能地運作、現代化基礎架構，並為了未來而充滿信心地轉型。」

—— Anthony Pappas（DXC Technology 市場總監）

這最新品牌形象以更清晰、更現代兼為了 AI 驅動世界而建立的視覺系統，刻畫這發展。它強調簡單、準確與目標，強化 DXC 作為可靠合作夥伴的角色，而協助企業更智能地運作、更迅速轉型和釋放新價值來源。這清新的設計語言、環境與數碼體驗，在各個市場之間創立更高一致度，也標誌 DXC 致力提供整合兼見解為導向的解決方案。

關於 DXC Technology

DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）是領先企業科技與創新合作夥伴，向全球企業和公共機構提供軟件、服務和解決方案。在瞬息萬變的時代，協助這些機構利用 AI 來推動成果。DXC 憑藉在託管基礎設施服務、應用程式現代化與業界特定軟件解決方案的深厚專業知識，而現代化、保護和營運部份全球最複雜科技資產。如欲了解更多，請瀏覽 dxc.com



* 該研究於 2025 年 8 月進行，訪問了 2,496 名參與者。這些參與者於 23 個國家／地區的全球公司，擔任科技與商業領導職位。

SOURCE DXC Technology Company