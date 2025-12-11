DXC 推出 AdvisoryX 和發表 AI 執行差距的最新全球見解
11 12月, 2025, 23:19 CST
維珍尼亞州阿什本2025年12月11日 /美通社/ -- DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）是領先企業科技與創新合作夥伴，今天宣佈推出 AdvisoryX。AdvisoryX 是全球諮詢與顧問組合，專為協助企業處理他們最複雜的策略、營運與科技挑戰而設計。在此推出同時，DXC 正在發表一項全球研究報告，強調機構優先處理和運營 AI 方式中的主要衝突，並顯示雖然 AI 是董事會級優先事項，但許多企業缺乏轉化抱負為成果所需的業務案例、營運模式與管治。
「雖然企業面對巨大壓力而『應用 AI』，但大多數企業仍然缺乏基礎——最佳化數據、清晰業務案例、一致領導與正確技術架構。這是 94% 執行挑戰與試點計劃，無法擴大規模的原因。AdvisoryX 透過建立可靠科技基礎、圍繞價值的重新構想流程、實施嚴謹運營與驗證，以及設計 AI 為人服務的介面，而實現機構從零開始建立，並協助收窄此差距。最終成果是負責任地擴展規模兼帶來可衡量影響的 AI。」
——Pete McEvoy（DXC Technology 旗下 AdvisoryX Group 的全球負責人）
AdvisoryX 發表最新全球研究報告
AdvisoryX 匯集 DXC 於企業策略、卓越營運、科技轉型、人員與文化、財務與風險和用戶體驗的專業知識。這些諮詢主導參與的業務配對，利用 DXC 的工程傳統，而協助機構診斷挑戰、設計未來營運模式，並大規模地執行轉型。為了支持這一點，AdvisoryX 已建立自己的研究引擎，從而跟上業務發展的步伐，提供及時、可行兼迎合領袖面對現實挑戰的持續見解。AdvisoryX 發表首份全球研究報告*，作為此推出的一部份。該全球研究報告探討各機構如何規劃、部署和擴展 AI。這些研究結果包括：
- 77% 領袖表示 AI 是董事會級優先事項
- 30% 受訪者計劃於幾個月內，實施代理 AI
- 65% 受訪者無法為 AI 建立清晰企業業務案例
- 94% 受訪者大規模地部署 AI 時，遇到重大挑戰
這些結果突顯一個執行差距。雖然 AI 是董事會級優先事項，但三份之二機構仍然缺乏清晰業務案例。這暗示 AI 採用通常是壓力驅動，而非結果驅動。這差距不僅於規劃中體現，也於五個互連執行挑戰（策略、部署重點、領導協調、機構準備和科技能力）中體現。如欲解決此問題，便需要要視 AI 為核心管理優先事項，並連結投資與可衡量價值。根據這項研究，企業領袖們也預料在 AI 將塑造工作與決策的方式中，出現重大影響：
- 50% 受訪者預期會出現混合模式，即 AI 部份自主地運作，而人類批准重要決定。
- 31% 受訪者預期 AI 基本上是輔助人類，僅 15% 受訪者預期 AI 可於短期內，完全自主運作。
- 81% 領袖預計到 2028 年，AI 將增加對勞動力需求（尤其於 IT、數據、網絡安全和軟體開發），而標誌大規模地重新定義角色與技能。
DXC 的整合 AI 解決方案
為了充份釋放 AI 的潛力，企業必須放眼超越效率至 AI 可實現的新能力與成長。AdvisoryX 透過結合即時營運收益與邁進 Xponential（DXC 的成熟框架，用於加速企業採用）指導的策略道路，而協助縮窄這差距。DXC 為了轉化 AI 抱負為整個機構的成果，而已發展五個涵蓋完整生命週期的整合解決方案：
- AI 核心：企業級 AI 基礎架構，包括數據、模型、管治與平台架構
- AI 重塑：已證實產業應用案例，遍及人工輔助、半自動和完全自動運作的模式
- AI 互動： 重新設計的工作流程與自然介面，實現人與 AI 之間無縫協作。
- AI 能驗證： 持續測試、可觀測性與管理，從而確保準確、質素與安全
- AI 管理： 生產營運與生命週期管理，均為了逐步發展的模型與基礎設施
這些互連解決方案幫助客戶加速採用、管理風險，並於整個企業內，創造可持續發展的價值。
DXC 的最新品牌形象
隨著 DXC 進入下一個成長階段，我們也正在介紹最新全球品牌形象，而這形象反映我們的最新企業路線。DXC 自成立以來，一直致力協助全球最大機構運作和現代化他們的關鍵任務系統。我們長遠優勢仍然是這策略的核心，包括深厚工程實力、執行及交付能力、解決複雜問題能力、可靠的合作夥伴關係，並於核心銀行、保險、醫療、公營部門、旅遊及交通運輸，以及其他高度監管行業中，累積數十年領導地位。
「我們的視覺形象，現在配合我們的策略步伐與抱負。這更新反映我們正在成為一個機構：在這個指數級變化的時代，我們致力建立一個更專注、更統一兼更契合 AI 驅動的未來。我們引領我們的客戶，邁向未來。它刻畫我們的發展歷程，並強化我們致力協助企業現在更智能地運作、現代化基礎架構，並為了未來而充滿信心地轉型。」
—— Anthony Pappas（DXC Technology 市場總監）
這最新品牌形象以更清晰、更現代兼為了 AI 驅動世界而建立的視覺系統，刻畫這發展。它強調簡單、準確與目標，強化 DXC 作為可靠合作夥伴的角色，而協助企業更智能地運作、更迅速轉型和釋放新價值來源。這清新的設計語言、環境與數碼體驗，在各個市場之間創立更高一致度，也標誌 DXC 致力提供整合兼見解為導向的解決方案。
關於 DXC Technology
DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）是領先企業科技與創新合作夥伴，向全球企業和公共機構提供軟件、服務和解決方案。在瞬息萬變的時代，協助這些機構利用 AI 來推動成果。DXC 憑藉在託管基礎設施服務、應用程式現代化與業界特定軟件解決方案的深厚專業知識，而現代化、保護和營運部份全球最複雜科技資產。如欲了解更多，請瀏覽 dxc.com
* 該研究於 2025 年 8 月進行，訪問了 2,496 名參與者。這些參與者於 23 個國家／地區的全球公司，擔任科技與商業領導職位。
