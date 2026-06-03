DXC lança um de seus mais poderosos motores de crescimento: o DXC Engineering
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02 jun, 2026, 23:17 GMT
A DXC eleva formalmente sua divisão de engenharia à condição de oferta de serviços própria dentro de sua organização de Serviços de Consultoria e Engenharia (CES, na sigla em inglês), combinando soluções especializadas por setor, um robusto ecossistema de parceiros estratégicos de tecnologia e soluções habilitadas por IA
- Mais de 11 mil engenheiros em 29 países dentro da CES, a organização mais ampla de Serviços de Consultoria e Engenharia da DXC, que reúne com mais de 40 mil profissionais
- Um mercado de engenharia em rápida expansão, no qual a combinação de profundidade setorial, plataformas próprias e ecossistema selecionado de parceiros da DXC cria uma proposta de valor estruturalmente diferenciada
- Softwares presentes em mais de 50 milhões de veículos no mundo, adotados por 17 dos 20 maiores bancos globais e aplicados em infraestruturas de missão crítica — evidências de uma prática de engenharia que já opera em escala global
ASHBURN, Virgínia, 1 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), uma das principais parceiras em tecnologia corporativa e inovação, anunciou hoje o DXC Engineering, uma oferta de serviços própria e um dos pilares fundamentais de sua área de Serviços de Consultoria e Engenharia (CES, na sigla em inglês). O DXC Engineering se apoia em 20 anos de experiência em engenharia digital da Luxoft, adquirida pela DXC em 2019, e reúne mais de 11 mil engenheiros altamente especializados, responsáveis por desenvolver soluções de missão crítica para os setores financeiro, automotivo, industrial, de telecomunicações, energia e outros segmentos.
A nova entidade reúne três capacidades distintas: profundo conhecimento setorial, um ecossistema de parcerias setoriais e de IA, e o design de produtos inteligentes viabilizado por IA física. O DXC Engineering não dissocia conhecimento setorial de execução técnica, oferecendo aos clientes um parceiro único para enfrentar seus desafios mais relevantes. A DXC desenvolve para seus clientes soluções que incluem um motor de gestão de risco para trading capaz de lidar com a volatilidade real dos mercados, um stack de direção autônoma que atende a padrões de segurança funcional e uma plataforma de rede de telecomunicações em tempo real com capacidade de escala. O DXC Engineering amplia esses recursos com investimentos direcionados para explorar o potencial aberto pela IA.
"Com o DXC Engineering, fazemos uma aposta deliberada e reforçamos o DNA singular de engenharia da DXC. Estamos nos estágios iniciais da era definida por software, e este é o momento para que os clientes transformem P&D em sistemas inteligentes definidos por software capazes de ajudá-los a vencer no mercado. O DXC Engineering é um sinal para o mercado e para nossos clientes de que estamos elevando a importância de nossa propriedade intelectual, tanto humana quanto digital. Nossos clientes recorrem à DXC para projetar, construir e operar sistemas inteligentes em escala, especialmente em ambientes onde não há margem para falhas, e o DXC Engineering vai acelerar essa capacidade exatamente no momento em que ela se mostra mais necessária no mercado."
– Ramnath Venkataraman, Presidente de Serviços de Consultoria e Engenharia da DXC Technology
RECURSOS QUE A DXC ENGINEERING LEVA AO MERCADO
Soluções setoriais:
o DXC Engineering atua nas duas pontasdo espectro da engenharia: integrando os pacotes de software específicos de cada setor dos quais os clientes dependem e, ao mesmo tempo, desenvolvendo sistemas proprietários – mecanismos de negociação, plataformas de risco e infraestrutura de banco digital – que os diferenciam da concorrência. No setor de serviços financeiros, o DXC Engineering oferece suporte a plataformas de negociação, risco, tesouraria, pagamentos, banco digital e conformidade regulatória utilizadas por instituições globais líderes. No setor automotivo, esse modelo duplo impulsiona o AMBER, framework de software proprietário da DXC, que reduz os ciclos de desenvolvimento de software veicular em até 50% e os custos de sistemas de infoentretenimento em até 30%. Em outros setores, o DXC Engineering entrega modernização de redes de telecomunicações, plataformas operacionais habilitadas por IA, manufatura inteligente e soluções de engenharia industrial voltadas a processos e infraestruturas críticas. A combinação de profunda experiência em integração e engenharia sob medida permite que a DXC execute transformações complexas e de grande escala com rapidez, precisão e confiança.
Um ecossistema robusto de parceiros
O DXC Engineering construiu deliberadamente um ecossistema de parceiros que abrange toda a amplitude das necessidades dos clientes, de líderes em semicondutores e computação para IA, que viabilizam a convergência entre hardware e software, a especialistas em plataformas setoriais, incluindo Murex, Temenos e outros, que definem o funcionamento dos mercados financeiros, das operações de negociação e dos sistemas bancários centrais, além de um número crescente de startups de tecnologia especializadas por domínio que levam recursos de ponta para ambientes de produção. Em cada camada, a DXC Engineering agrega sua própria engenharia sob medida e integração de nível corporativo, indo além do que qualquer parceiro com uma única especialidade poderia oferecer isoladamente.
IA física e sistemas inteligentes habilitados por IA
O DXC Engineering aplica IA tanto em ambientes corporativos quanto físicos para aprimorar automação, resiliência, produtividade e inteligência operacional. Isso inclui plataformas bancárias e operacionais, sistemas inteligentes de telecomunicações e infraestrutura, além de análises operacionais avançadas em diversos setores.
Em ambientes físicos, no centro dos recursos de produtos inteligentes do DXC Engineering, está a IA física – disciplina voltada à engenharia de sistemas inteligentes em que software, hardware e IA convergem em ambientes do mundo real.
Desde tornar veículos autônomos aptos a circular em vias públicas até aumentar a produtividade das linhas de produção em velocidade sem precedentes, a DXC trabalha com líderes em semicondutores e computação para IA, como a NVIDIA, para integrar soluções de capacidade computacional embarcada capazes de materializar a IA física para os clientes de formas que redefinem o que é possível.
EM ESCALA, HOJE
- Serviços financeiros: 17 dos 20 maiores bancos do mundo atendidos; mais de 350 clientes dos segmentos bancário e de mercado de capitais em 70 países; maior prática de implementação Murex do mundo
- Automotivo: software presente em mais de 50 milhões de veículos; programas ativos com as principais montadoras europeias e globais e fornecedores Tier 1 por meio da plataforma AMBER
- Outros setores prioritários: mais de 150 clientes atendidos e mais de 3.000 projetos entregues
O DXC Engineering opera em mais de 29 países e 51 centros de entrega, com equipes dedicadas ao atendimento de clientes na América do Norte, Europa Continental e APJMEA, como parte da organização global de CES da DXC. Para mais informações, acesse dxc.com/engineering.
CONTATO COM A MÍDIA: Ashley Houk-Temple, Relações com a Mídia, [email protected]
FONTE DXC Technology Company
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