DXC lança um de seus mais poderosos motores de crescimento: o DXC Engineering

A DXC eleva formalmente sua divisão de engenharia à condição de oferta de serviços própria dentro de sua organização de Serviços de Consultoria e Engenharia (CES, na sigla em inglês), combinando soluções especializadas por setor, um robusto ecossistema de parceiros estratégicos de tecnologia e soluções habilitadas por IA

Mais de 11 mil engenheiros em 29 países dentro da CES, a organização mais ampla de Serviços de Consultoria e Engenharia da DXC, que reúne com mais de 40 mil profissionais

Um mercado de engenharia em rápida expansão, no qual a combinação de profundidade setorial, plataformas próprias e ecossistema selecionado de parceiros da DXC cria uma proposta de valor estruturalmente diferenciada

Softwares presentes em mais de 50 milhões de veículos no mundo, adotados por 17 dos 20 maiores bancos globais e aplicados em infraestruturas de missão crítica — evidências de uma prática de engenharia que já opera em escala global

ASHBURN, Virgínia, 1 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), uma das principais parceiras em tecnologia corporativa e inovação, anunciou hoje o DXC Engineering, uma oferta de serviços própria e um dos pilares fundamentais de sua área de Serviços de Consultoria e Engenharia (CES, na sigla em inglês). O DXC Engineering se apoia em 20 anos de experiência em engenharia digital da Luxoft, adquirida pela DXC em 2019, e reúne mais de 11 mil engenheiros altamente especializados, responsáveis por desenvolver soluções de missão crítica para os setores financeiro, automotivo, industrial, de telecomunicações, energia e outros segmentos.

DXC Engineering logo Speed Speed

A nova entidade reúne três capacidades distintas: profundo conhecimento setorial, um ecossistema de parcerias setoriais e de IA, e o design de produtos inteligentes viabilizado por IA física. O DXC Engineering não dissocia conhecimento setorial de execução técnica, oferecendo aos clientes um parceiro único para enfrentar seus desafios mais relevantes. A DXC desenvolve para seus clientes soluções que incluem um motor de gestão de risco para trading capaz de lidar com a volatilidade real dos mercados, um stack de direção autônoma que atende a padrões de segurança funcional e uma plataforma de rede de telecomunicações em tempo real com capacidade de escala. O DXC Engineering amplia esses recursos com investimentos direcionados para explorar o potencial aberto pela IA.

"Com o DXC Engineering, fazemos uma aposta deliberada e reforçamos o DNA singular de engenharia da DXC. Estamos nos estágios iniciais da era definida por software, e este é o momento para que os clientes transformem P&D em sistemas inteligentes definidos por software capazes de ajudá-los a vencer no mercado. O DXC Engineering é um sinal para o mercado e para nossos clientes de que estamos elevando a importância de nossa propriedade intelectual, tanto humana quanto digital. Nossos clientes recorrem à DXC para projetar, construir e operar sistemas inteligentes em escala, especialmente em ambientes onde não há margem para falhas, e o DXC Engineering vai acelerar essa capacidade exatamente no momento em que ela se mostra mais necessária no mercado."

– Ramnath Venkataraman, Presidente de Serviços de Consultoria e Engenharia da DXC Technology

RECURSOS QUE A DXC ENGINEERING LEVA AO MERCADO

Soluções setoriais:

o DXC Engineering atua nas duas pontasdo espectro da engenharia: integrando os pacotes de software específicos de cada setor dos quais os clientes dependem e, ao mesmo tempo, desenvolvendo sistemas proprietários – mecanismos de negociação, plataformas de risco e infraestrutura de banco digital – que os diferenciam da concorrência. No setor de serviços financeiros, o DXC Engineering oferece suporte a plataformas de negociação, risco, tesouraria, pagamentos, banco digital e conformidade regulatória utilizadas por instituições globais líderes. No setor automotivo, esse modelo duplo impulsiona o AMBER, framework de software proprietário da DXC, que reduz os ciclos de desenvolvimento de software veicular em até 50% e os custos de sistemas de infoentretenimento em até 30%. Em outros setores, o DXC Engineering entrega modernização de redes de telecomunicações, plataformas operacionais habilitadas por IA, manufatura inteligente e soluções de engenharia industrial voltadas a processos e infraestruturas críticas. A combinação de profunda experiência em integração e engenharia sob medida permite que a DXC execute transformações complexas e de grande escala com rapidez, precisão e confiança.

Um ecossistema robusto de parceiros

O DXC Engineering construiu deliberadamente um ecossistema de parceiros que abrange toda a amplitude das necessidades dos clientes, de líderes em semicondutores e computação para IA, que viabilizam a convergência entre hardware e software, a especialistas em plataformas setoriais, incluindo Murex, Temenos e outros, que definem o funcionamento dos mercados financeiros, das operações de negociação e dos sistemas bancários centrais, além de um número crescente de startups de tecnologia especializadas por domínio que levam recursos de ponta para ambientes de produção. Em cada camada, a DXC Engineering agrega sua própria engenharia sob medida e integração de nível corporativo, indo além do que qualquer parceiro com uma única especialidade poderia oferecer isoladamente.

IA física e sistemas inteligentes habilitados por IA

O DXC Engineering aplica IA tanto em ambientes corporativos quanto físicos para aprimorar automação, resiliência, produtividade e inteligência operacional. Isso inclui plataformas bancárias e operacionais, sistemas inteligentes de telecomunicações e infraestrutura, além de análises operacionais avançadas em diversos setores.

Em ambientes físicos, no centro dos recursos de produtos inteligentes do DXC Engineering, está a IA física – disciplina voltada à engenharia de sistemas inteligentes em que software, hardware e IA convergem em ambientes do mundo real.

Desde tornar veículos autônomos aptos a circular em vias públicas até aumentar a produtividade das linhas de produção em velocidade sem precedentes, a DXC trabalha com líderes em semicondutores e computação para IA, como a NVIDIA, para integrar soluções de capacidade computacional embarcada capazes de materializar a IA física para os clientes de formas que redefinem o que é possível.

EM ESCALA, HOJE

Serviços financeiros: 17 dos 20 maiores bancos do mundo atendidos; mais de 350 clientes dos segmentos bancário e de mercado de capitais em 70 países; maior prática de implementação Murex do mundo

Automotivo: software presente em mais de 50 milhões de veículos; programas ativos com as principais montadoras europeias e globais e fornecedores Tier 1 por meio da plataforma AMBER

Outros setores prioritários: mais de 150 clientes atendidos e mais de 3.000 projetos entregues

O DXC Engineering opera em mais de 29 países e 51 centros de entrega, com equipes dedicadas ao atendimento de clientes na América do Norte, Europa Continental e APJMEA, como parte da organização global de CES da DXC. Para mais informações, acesse dxc.com/engineering.

CONTATO COM A MÍDIA: Ashley Houk-Temple, Relações com a Mídia, [email protected]

FONTE DXC Technology Company