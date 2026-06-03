تُطلق DXC أحد أقوى محركات نموّها: DXC Engineering

ترتقي DXC رسمياً بوحدتها الهندسية لتصبح عرض خدمات مستقلاً ضمن منظومة خدمات الاستشارات والهندسة (CES) التابعة لها، ويجمع بين حلول متخصصة حسب القطاع، ومنظومة قوية من شركاء التكنولوجيا الاستراتيجيين، وحلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي

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11,000+ مهندس عبر 29 دولة ضمن CES ، أي منظومة خدمات الاستشارات والهندسة الأوسع نطاقاً لدى DXC ، والتي تضم 40,000 متخصص

في سوق سريع النمو لخدمات الهندسة، يخلق الجمع بين عمق الخبرة التخصصية لدى DXC ، ومنصاتها المملوكة، ومنظومة الشركاء المنتقاة بعناية، عرض قيمة متمايزاً من الناحية الهيكلية

برمجيات تشغّل 50M + مركبة حول العالم، وتحظى بثقة 17 من أكبر 20 بنكاً في العالم، وتُسهم في تشغيل بنى تحتية حيوية، بما يشكّل دليلاً على قدرات هندسية تعمل بالفعل على نطاق عالمي

أشبورن، فرجينيا, 1 يونيو / حزيران 2026 PRNewswire/ -- ، شريك رائد للمؤسسات في مجال التكنولوجيا والابتكار، أعلنت اليوم إطلاق DXC Engineering، وهو عرض خدمات مستقل وركيزة أساسية في أعمال خدمات الاستشارات والهندسة (CES) لديها. يعتمد DXC Engineering على إرث لوكسوفت الممتد على مدى 20 عاماً في الهندسة الرقمية، وكانت DXC قد استحوذت على لوكسوفت في عام 2019، ويضم أكثر من 11,000 مهندس من ذوي التخصص العالي يقدّمون حلولاً حيوية للمهام في قطاع الخدمات المالية وقطاع السيارات وقطاع التصنيع وقطاع الاتصالات وقطاع الطاقة وغيرها من القطاعات.

يجمع الكيان الجديد ثلاث قدرات متميزة، هي خبرة تخصصية عميقة، ومنظومة الشركاء المتخصصة حسب القطاع وفي الذكاء الاصطناعي، وتصميم المنتجات الذكية المدعوم بالذكاء الاصطناعي المادي. لا يفصل DXC Engineering بين المعرفة القطاعية والتنفيذ التقني، ما يمنح العملاء شريكاً واحداً لمواجهة التحديات التي تهمهم أكثر من غيرها. تبني DXC لعملائها حلولاً تشمل محرك مخاطر التداول القادر على التعامل مع التقلبات الفعلية في السوق، ومنظومة القيادة الذاتية التي تستوفي معايير السلامة الوظيفية، ومنصة قابلة للتوسع لشبكات الاتصالات في الوقت الحقيقي. يبني DXC Engineering على ذلك من خلال استثمارات مركزة لتسخير الإمكانات التي أطلقها الذكاء الاصطناعي.

«مع DXC Engineering، نُقدِم على رهان مدروس ونضاعف استثمارنا في الهوية الهندسية الفريدة لدى DXC. ما زلنا في المراحل المبكرة من عصر الأنظمة المُعرَّفة برمجياً، وقد حان الوقت الآن لكي يحوّل العملاء جهود البحث والتطوير إلى أنظمة ذكية مُعرَّفة برمجياً تساعدهم على التفوق في السوق. يمثّل DXC Engineering إشارة إلى السوق وإلى عملائنا بأننا نُعلي مكانة ملكيتنا الفكرية بشقيها البشري والرقمي. ويعتمد عملاؤنا على DXC في تصميم الأنظمة الذكية وبنائها وتشغيلها على نطاق واسع، ولا سيما في البيئات التي لا يكون فيها الفشل خياراً، وسيُسرّع DXC Engineering هذه القدرة في اللحظة التي تكون فيها السوق بأمسّ الحاجة إليها».

Ramnath Venkataraman، رئيس خدمات الاستشارات والهندسة في DXC Technology

القدرات التي تطرحها DXC Engineering في السوق

حلول متخصصة حسب القطاع:

يعمل DXC Engineering على طرفي الطيف الهندسي معاً، إذ يدمج الحزم البرمجية المتخصصة حسب القطاع التي يعتمد عليها العملاء، ويبني في الوقت نفسه الأنظمة المملوكة التي تميزهم، مثل محركات التداول ومنصات إدارة المخاطر والبنية التحتية للخدمات المصرفية الرقمية. في قطاع الخدمات المالية، يدعم DXC Engineering منصات التداول وإدارة المخاطر والخزانة والمدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية ومنصات الامتثال التنظيمي التي تستخدمها المؤسسات العالمية الرائدة. في قطاع السيارات، يدعم هذا النموذج المزدوج AMBER، وهو إطار برمجي مملوك لـ DXC، بما يتيح خفض دورات تطوير برمجيات المركبات بما يصل إلى 50% وتكاليف أنظمة المعلومات والترفيه بما يصل إلى 30%. في قطاعات أخرى، يقدّم DXC Engineering حلول تحديث شبكات الاتصالات، ومنصات تشغيلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتصنيع الذكي، وحلول الهندسة الصناعية التي تدعم العمليات والبنية التحتية الحيوية. يُمكّن الجمع بين خبرة عميقة في التكامل والهندسة المخصصة DXC من تنفيذ تحولات معقدة وواسعة النطاق بسرعة ودقة وثقة.

منظومة الشركاء القوية

أنشأت DXC Engineering، بصورة مدروسة، منظومة الشركاء التي تغطي كامل نطاق احتياجات العملاء، بدءاً من رواد الرقائق وحوسبة الذكاء الاصطناعي الذين يتيحون تقارب الأجهزة والبرمجيات، مروراً بالمتخصصين في المنصات القطاعية، بما في ذلك Murex وTemenos وغيرهما، الذين يحددون كيفية عمل الأسواق المالية وعمليات التداول وأنظمة الخدمات المصرفية الأساسية، وصولاً إلى شريحة متنامية من الشركات التكنولوجية الناشئة المتخصصة حسب القطاع التي تجلب قدرات متقدمة إلى بيئات الإنتاج. وعلى امتداد كل مستوى من هذه المنظومة، تضيف DXC Engineering هندستها المخصصة وتكاملها على مستوى المؤسسات بما يتجاوز ما يمكن لأي شريك متخصص في قدرة واحدة أن يحققه بمفرده.

الذكاء الاصطناعي المادي والأنظمة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يطبق DXC Engineering الذكاء الاصطناعي عبر بيئات المؤسسات والبيئات المادية على حد سواء لتحسين الأتمتة والمرونة والإنتاجية والذكاء التشغيلي. يشمل ذلك المنصات المصرفية والتشغيلية، وأنظمة الاتصالات والبنية التحتية الذكية، والتحليلات التشغيلية المتقدمة عبر مختلف القطاعات.

وفي البيئات المادية، يأتي الذكاء الاصطناعي المادي في صميم قدرة DXC Engineering على تصميم المنتجات الذكية، وهو تخصص يُعنى بهندسة أنظمة ذكية تتقارب فيها البرمجيات والأجهزة والذكاء الاصطناعي في بيئات العالم الحقيقي.

من تهيئة المركبات ذاتية القيادة للانطلاق على الطرق إلى تعزيز إنتاجية خطوط الإنتاج بسرعة غير مسبوقة، تعمل DXC مع رواد الرقائق وحوسبة الذكاء الاصطناعي، مثل NVIDIA، على دمج حلول الحوسبة المضمنة التي تجعل الذكاء الاصطناعي المادي واقعاً ملموساً للعملاء بطرق تعيد تعريف الممكن.

على نطاق واسع اليوم

الخدمات المالية: خدمة 17 بنكاً من أكبر 20 بنكاً في العالم؛ 350+ عميلاً في الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال عبر 70 دولة؛ أكبر ممارسة عالمية متخصصة في تنفيذ Murex

قطاع السيارات: برمجيات مستخدمة في 50M + مركبة؛ برامج قيد التنفيذ مع كبرى الشركات المصنِّعة للمعدات الأصلية ( OEMs ) الأوروبية والعالمية والمورّدين من الفئة الأولى عبر منصة AMBER

قطاعات التركيز الأخرى: 150+ عميلاً وأكثر من 3000 مشروع مُنجز

يعمل DXC Engineering عبر 29+ دولة و51 موقعاً لتقديم الخدمات، مع فرق مخصصة للتعامل المباشر مع العملاء في أمريكا الشمالية وأوروبا القارية وAPJMEA، وذلك ضمن منظومة خدمات الاستشارات والهندسة (CES) العالمية لدى DXC. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة dxc.com/engineering .

للتواصل: Ashley Houk-Temple، العلاقات الإعلامية، [email protected]