DXC lanza uno de sus motores de crecimiento más potentes: DXC Engineering

DXC eleva de manera formal su división de ingeniería a una oferta de servicios independiente dentro de su organización de Servicios de Consultoría e Ingeniería (CES), en la que combina soluciones especializadas de dominio profundo, un sólido ecosistema de socios tecnológicos estratégicos y soluciones habilitadas para IA

CES tiene más de 11.000 ingenieros en 29 países, por lo que es la organización más amplia de Servicios de Consultoría e Ingeniería de DXC que cuenta con 40.000 empleados

Un mercado de ingeniería en rápido crecimiento en el que la combinación de profundo conocimiento del sector, plataformas propias y un ecosistema de socios cuidadosamente seleccionados de DXC crea una propuesta de valor diferenciada desde un punto de vista estructural

Con un software que impulsa más de 50 millones de vehículos en todo el mundo, en el que confían 17 de los 20 bancos más importantes del mundo y que forma parte de infraestructuras de misión crítica, se evidencia una práctica de ingeniería que ya opera a escala mundial

ASHBURN, Virginia, 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy el lanzamiento de DXC Engineering, una oferta de servicios diferenciada y un pilar fundamental de su negocio de Servicios de Consultoría e Ingeniería (CES). DXC Engineering se basa en los 20 años de experiencia en ingeniería digital de Luxoft, empresa que DXC adquirió en 2019, y cuenta con más de 11.000 ingenieros altamente especializados que ofrecen soluciones críticas para empresas de los sectores de servicios financieros, automotriz, manufactura, telecomunicaciones, energía y otros.

DXC Engineering logo Speed Speed

La nueva entidad reúne tres capacidades diferenciadas que son: un profundo conocimiento del sector, un ecosistema de colaboración en IA específico para el sector y un diseño de productos inteligentes con IA física. DXC Engineering no separa el conocimiento del sector de la ejecución técnica, lo que ofrece a los clientes un único socio para los desafíos más importantes. DXC crea soluciones para los clientes que incluyen un motor de riesgo en las negociaciones capaz de gestionar la volatilidad real del mercado, una plataforma de conducción autónoma que cumple con los estándares de seguridad funcional y una plataforma de red de telecomunicaciones en tiempo real que se adapta a las necesidades de escalabilidad. DXC Engineering se basa en estas capacidades con inversiones estratégicas para aprovechar el potencial que ofrece la IA.

"Con DXC Engineering, estamos haciendo una apuesta decidida y reforzando el ADN de ingeniería único de DXC. Nos encontramos en las primeras etapas de la era definida por el software, y ha llegado el momento de que los clientes conviertan la Investigación y Desarrollo (I+D) en sistemas inteligentes definidos por software que los ayuden a tener éxito en el mercado. DXC Engineering es una señal para el mercado y para nuestros clientes de que estamos dando mayor importancia a nuestra propiedad intelectual, tanto humana como digital. Nuestros clientes recurren a DXC para diseñar, crear y operar sistemas inteligentes a gran escala, en especial en entornos en los que el fracaso no es una opción, y DXC Engineering acelerará esa capacidad justo en el momento en que más se necesita en el mercado".

— Ramnath Venkataraman, presidente de Servicios de Consultoría e Ingeniería, DXC Technology

CAPACIDADES QUE DXC ENGINEERING OFRECE AL MERCADO

Soluciones específicas para cada dominio:

DXC Engineering opera en ambos extremos del espectro de la ingeniería: integra los paquetes de software específicos del sector de los que dependen los clientes, a la vez que desarrolla los sistemas propios, como los motores de negociación, las plataformas de riesgo y la infraestructura de banca digital, que los diferencian del resto. En el sector de los servicios financieros, DXC Engineering da soporte a plataformas de operaciones, riesgo, tesorería, pagos, banca digital y regulación utilizadas por las principales instituciones a nivel mundial. En el sector automotriz, este modelo dual impulsa AMBER, el marco de software propio de DXC, que reduce los ciclos de desarrollo de software para vehículos hasta en un 50 % y los costos de infoentretenimiento hasta en un 30 %. En otros sectores, DXC Engineering ofrece modernización de redes de telecomunicaciones, plataformas operativas con IA, fabricación inteligente y soluciones de ingeniería industrial que dan soporte a procesos e infraestructura críticos. La combinación de una profunda experiencia en integración y una ingeniería a medida permite a DXC ejecutar transformaciones complejas y a gran escala con rapidez, precisión y confianza.

Un sólido ecosistema de socios

DXC Engineering ha creado deliberadamente un ecosistema de socios que abarca todo el espectro de necesidades de los clientes: desde líderes en silicio y computación con IA que impulsan la convergencia entre hardware y software, hasta especialistas en plataformas del sector, como Murex, Temenos y otros, que definen el funcionamiento de los mercados financieros, las operaciones de negociación y los sistemas bancarios centrales, pasando por un grupo cada vez más grande de empresas emergentes tecnológicas especializadas en ámbitos específicos que incorporan capacidades de vanguardia a los entornos de producción. En cada nivel, DXC Engineering aporta su propia ingeniería a medida e integración de nivel empresarial, que va más allá de lo que puede ofrecer cualquier socio con una sola capacidad que trabaje de forma aislada.

IA física y sistemas inteligentes basados en IA

DXC Engineering aplica la IA tanto en entornos empresariales como físicos para mejorar la automatización, la resiliencia, la productividad y la inteligencia operativa. Esto incluye plataformas bancarias y operativas, sistemas inteligentes de telecomunicaciones e infraestructura, y análisis operativos avanzados en todos los sectores.

En el ámbito físico, el núcleo de la capacidad de productos inteligentes de DXC Engineering es la IA física: la disciplina de ingeniería de sistemas inteligentes en la que el software, el hardware y la IA convergen en entornos del mundo real.

Desde preparar vehículos autónomos para circular por las carreteras hasta mejorar la productividad de las líneas de producción a una velocidad sin precedentes, DXC trabaja con líderes en silicio y computación con IA, como NVIDIA, para integrar soluciones de potencia de computación integradas que puedan hacer realidad la IA física para los clientes de formas que redefinan lo que es posible.

A GRAN ESCALA HOY

Servicios financieros: prestamos servicio a 17 de los 20 bancos más importantes del mundo; más de 350 clientes del sector bancario y de los mercados de capitales en 70 países; la mayor práctica de implementación de Murex a nivel mundial

Automotriz: software en más de 50 millones de vehículos; programas activos con los principales fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores de primer nivel (Tier 1) líderes en Europa y a nivel mundial a través de la plataforma AMBER

Otros sectores estratégicos cubiertos por más de 150 clientes y más de 3.000 proyectos entregados

DXC Engineering opera en más de 29 países y cuenta con 51 centros de prestación de servicios, con equipos especializados en la atención al cliente en Norteamérica, Europa continental y la región de Asia-Pacífico, Japón, Medio Oriente y África (APJMEA), como parte de la organización mundial CES de DXC. Para más información, visite dxc.com/engineering.

CONTACTO PARA LOS MEDIOS: Ashley Houk-Temple, Relaciones con los Medios, [email protected]

FUENTE DXC Technology Company