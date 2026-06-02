DXC lanza uno de sus motores de crecimiento más potentes: DXC Engineering

DXC eleva formalmente su división de ingeniería a una oferta de servicios diferenciada dentro de su organización de Servicios de Consultoría e Ingeniería (CES), combinando soluciones especializadas de dominio profundo, un potente ecosistema de socios tecnológicos estratégicos y también soluciones habilitadas para IA

Más de 11.000 ingenieros repartidos en 29 países dentro de CES, la organización de Servicios de Consultoría e Ingeniería de DXC, que cuenta con 40.000 profesionales.

Un mercado de ingeniería en rápido crecimiento donde la combinación de la profunda experiencia de DXC, sus plataformas propias y también su selecto ecosistema de socios crea una propuesta de valor estructuralmente diferenciada.

Software que impulsa más de 50 millones de vehículos en todo el mundo, en el que confían 17 de los 20 bancos más importantes a nivel global, e infraestructura de misión crítica: evidencia de una práctica de ingeniería que ya opera a escala mundial.

ASHBURN, Va., 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, ha dado a conocer hoy DXC Engineering, una oferta de servicios diferenciada y un pilar fundamental de su negocio de Servicios de Consultoría e Ingeniería (CES). DXC Engineering se basa en los 20 años de experiencia en ingeniería digital de Luxoft, empresa que DXC adquirió en el año 2019, y cuenta con más de 11.000 ingenieros altamente especializados que proporcionan soluciones críticas destinadas a su uso en los sectores de servicios financieros, automoción, fabricación, telecomunicaciones, energía y otros.

DXC Engineering logo Speed Speed

La nueva entidad reúne tres capacidades distintas: profundo conocimiento del sector, un ecosistema de colaboración en IA específico para la industria y diseño de productos inteligentes habilitados por IA física. DXC Engineering no separa el conocimiento del sector de la ejecución técnica, ofreciendo a los clientes un único socio para los desafíos más importantes. DXC desarrolla soluciones destinadas a clientes que incluyen un motor de riesgo de negociación capaz de gestionar la volatilidad real del mercado, una plataforma de conducción autónoma que cumple con los estándares de seguridad funcional y una plataforma de red de telecomunicaciones en tiempo real escalable. DXC Engineering se basa en estas capacidades con inversiones específicas para aprovechar el potencial que ofrece la IA.

"Con DXC Engineering, estamos apostando firmemente por el ADN de ingeniería único de DXC. Nos encontramos en las primeras etapas de la era definida por software, y se trata del momento ideal para que los clientes transformen su I+D en sistemas inteligentes definidos por software que les permitan triunfar en el mercado. DXC Engineering es una señal para el mercado y para nuestros clientes de que estamos dando mayor importancia a nuestra propiedad intelectual, tanto humana como digital. Nuestros clientes confían en DXC para diseñar, construir y operar sistemas inteligentes a gran escala, especialmente en entornos donde el fallo no es una opción, y DXC Engineering acelerará esa capacidad justo cuando más se necesita en el mercado".

— Ramnath Venkataraman, presidente de servicios de consultoría e ingeniería de DXC Technology

CAPACIDADES QUE DXC ENGINEERING PROPORCIONA AL MERCADO

Soluciones específicas de dominio:

DXC Engineering presta sus servicios en ambos extremos del espectro de la ingeniería: integra los paquetes de software específicos del sector de los que dependen los clientes, al tiempo que desarrolla los sistemas propios —motores de negociación, plataformas de riesgo, infraestructura de banca digital— que los diferencian. Dentro del sector de servicios financieros, DXC Engineering proporciona soporte para las plataformas de negociación, riesgo, tesorería, pagos, banca digital y regulación utilizadas por las principales instituciones globales. En el sector automotriz, este modelo dual impulsa AMBER, el marco de software propio de DXC, que reduce los ciclos de desarrollo de software para vehículos hasta en un 50% y los costes de infoentretenimiento hasta en un 30%. En otros sectores, DXC Engineering ofrece modernización de redes de telecomunicaciones, plataformas operativas con IA, fabricación inteligente y soluciones de ingeniería industrial que dan soporte a procesos e infraestructuras críticos. La combinación de una profunda experiencia en integración y una ingeniería a medida permite a DXC ejecutar transformaciones complejas y a gran escala con rapidez, precisión y confianza.

Un ecosistema de socios robusto

DXC Engineering ha creado deliberadamente un ecosistema de socios que integra todas las necesidades de los clientes: abarca desde líderes en silicio y computación de IA que impulsan la convergencia hardware-software, hasta especialistas en plataformas industriales como Murex, Temenos y otros que definen el funcionamiento de los mercados financieros, las operaciones de negociación y los sistemas bancarios centrales, pasando por un creciente grupo de startups tecnológicas especializadas que incorporan capacidades de vanguardia a los entornos de producción. Dentro de cada nivel, DXC Engineering aporta su propia ingeniería a medida e integración de nivel empresarial, que va más allá de cualquier socio que dispone de una única capacidad que trabaje por su cuenta.

IA física y sistemas inteligentes habilitados por IA

DXC Engineering aplica la IA en entornos empresariales y físicos para mejorar la automatización, la resiliencia, la productividad y la inteligencia operativa. Entre ello se incluyen plataformas bancarias y operativas, sistemas inteligentes de telecomunicaciones e infraestructura, y análisis operativos avanzados en diversos sectores.

En lo que respecta al ámbito físico, la IA física es el pilar fundamental de la capacidad de productos inteligentes de DXC Engineering: la disciplina de la ingeniería de sistemas inteligentes donde el software, el hardware y la IA convergen en entornos reales.

Desde la preparación de vehículos autónomos para circular hasta la mejora de la productividad de las líneas de producción a una velocidad sin precedentes, DXC colabora con líderes en silicio y computación de IA, como NVIDIA, para integrar soluciones de computación integradas que permiten que la IA física cobre vida para sus clientes, redefiniendo los límites de lo posible.

A ESCALA HOY

Servicios financieros: 17 de los 20 bancos más importantes del mundo; más de 350 clientes de banca y mercados de capitales en 70 países; la mayor implementación de Murex a nivel mundial.

Automoción: software en más de 50 millones de vehículos; programas activos con fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores de primer nivel (Tier-1) líderes en Europa y a nivel mundial a través de la plataforma AMBER.

Otros sectores estratégicos: más de 150 clientes y más de 3.000 proyectos ejecutados.

DXC Engineering realiza operaciones dentro de más de 29 países y 51 centros de operaciones, con equipos dedicados a la atención al cliente situados en Norteamérica, Europa continental y la región de Asia-Pacífico (APJMEA), como parte de la organización global CES de DXC. Para obtener más información, visite la página web dxc.com/engineering.

CONTACTO PARA MEDIOS: Ashley Houk-Temple, relaciones con los medios, [email protected]