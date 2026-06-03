DXC 推出極致強勁的增長引擎：DXC Engineering

DXC 正式將其工程部門提升為諮詢與工程服務 (CES) 組織內的一項獨立服務，此服務融合深入的特定領域解決方案、強大的策略技術合作夥伴生態系統，以及人工智能驅動的解決方案

諮詢與工程服務團隊在全球 29 個國家擁有超過 11,000 名工程師，直屬於 DXC 規模達 40,000 人的諮詢與工程服務組織

在這個高速增長的工程市場，DXC 將領域底蘊、專屬平台與精心籌劃的合作夥伴生態融為一體，締造出結構上別具一格的價值宣言

軟件推動全球逾 5,000 萬輛汽車的動力，贏得全球前 20 大銀行中 17 間的信賴，並守護關鍵任務基礎設施——凡此種種，皆印證其工程實力早已遍及全球

維珍尼亞州阿什本2026年6月3日 /美通社/ -- DXC Technology (NYSE: DXC) 為頂尖的企業科技與創新合作夥伴，今天宣佈成立 DXC Engineering，作為一項獨立服務及其諮詢與工程服務 (CES) 業務的基石。 DXC Engineering 建基於 Luxoft（DXC 在 2019 年收購）長達 20 年的數碼工程底蘊，旗下擁有超過 11,000 名極為專業的工程師，為金融服務、汽車、製造、電訊、能源及其他行業交付關鍵任務解決方案。

此新實體結合三種獨特能力：深厚的領域專業知識、行業特定 / 人工智能 (AI) 合作夥伴生態系統，以及由物理人工智能驅動的智能產品設計。 DXC Engineering 從不把行業知識與技術執行分開，讓客戶只需一個夥伴，便可將關鍵挑戰迎刃而解。 DXC 為客戶建立的解決方案包括：可駕馭真實市場波動的交易風險引擎、符合功能安全標準的自動駕駛技術堆棧，以及可擴展規模的實時電訊網絡平台。 DXC Engineering 在此基石之上，憑藉聚焦投資，發揮人工智能所激發的潛能。

DXC Engineering logo Speed Speed

「藉著 DXC Engineering，我們正審慎下注，並加倍彰顯 DXC 獨一無二的工程精髓。 我們正處於軟件定義時代的早期階段，現在客戶正是時候把研發成果轉化為軟件定義的智能系統，助其在市場上穩操勝券。 DXC Engineering 是向市場及客戶傳遞訊號：我們正提升自身知識產權 (IP)（包括人力及數碼方面）的重要性。 客戶期望 DXC 大規模設計、建構和營運智能系統，尤其是在不容有失的環境中，而 DXC Engineering 將在市場最需要之際，加速提升這項能力。」

— Ramnath Venkataraman，DXC Technology 諮詢與工程服務總裁

DXC ENGINEERING 貢獻給市場的能力

特定領域解決方案：

DXC Engineering 在工程領域的兩端並行馳騁：一方面整合客戶所依賴的行業特定軟件方案，另一方面建構讓客戶脫穎而出的專屬系統，包括交易引擎、風險平台、數碼銀行基礎設施。 在金融服務業，DXC Engineering 為全球頂尖機構提供交易、風險、資金管理、支付、數碼銀行及監管平台等方面的支援。 在汽車行業，這種雙重模式為 DXC 的專屬軟件架構 AMBER 提供動力，能夠縮短汽車軟件開發週期高達 50%，並降低資訊娛樂成本高達 30%。 在其他行業中，DXC Engineering 提供電訊網絡現代化、人工智能驅動的營運平台、智能製造，以及支援關鍵流程與基礎設施的工業工程解決方案。 憑藉深厚整合經驗與定製工程能力的完美結合，DXC 能高效精準而充滿信心地推動大規模的複雜業務轉型。

穩健的合作夥伴生態系統

DXC Engineering 精心構建出合作夥伴生態系統，全面覆蓋客戶所需，從實現硬件與軟件融合的晶片及人工智能運算領導先驅，到確立金融市場、交易業務及核心銀行系統運作的行業平台專家（包括 Murex、Temenos 等），再到越漸將前沿技術引入生產環境的特定領域技術初創公司。 貫穿每個層面，DXC Engineering 均注入其獨有的定製工程與企業級整合，其成效遠非任何單一能力的合作夥伴所能企及。

物理人工智能及人工智能驅動的智能系統

DXC Engineering 將人工智能應用於企業及物理環境，從而提升自動化、穩健能力、生產力及營運智能。 當中包括銀行及營運平台、智能電訊與基礎設施系統，以及跨行業的先進營運分析。

在 DXC Engineering 智能產品能力的核心——物理環境中，物理人工智能是指一門工程學科，專門在真實環境中融合軟件、硬件與人工智能，以建構智能系統

從讓自動駕駛汽車達到上路標準，到以前所未有的速度提高生產線的生產力，DXC 與 NVIDIA 等晶片及人工智能運算領域的領導先驅攜手，整合嵌入式運算力解決方案，以重新定義一切可能，為客戶實現物理人工智能。

如今蔚然成勢

金融服務：已為全球頂尖 20 大銀行的其中 17 家提供服務；客戶遍佈 70 個國家，涵蓋 350 多間銀行及資本市場客戶；擁有全球規模最大的 Murex 實施業務

汽車：軟件搭載於超過 5,000 萬輛汽車之中；並透過 AMBER 平台，與領先的歐洲及全球代工生產商 (OEM) 和一級供應商共同推行多個活躍項目

其他重點行業涵蓋 150 多個客戶，並已完成超過 3,000 個項目

DXC Engineering 的業務遍及超過 29 個國家及 51 個交付地點，並在北美、歐洲大陸，以及亞太區日本、中東和非洲地區 (APJMEA) 設有專門服務客戶的團隊，這些團隊均屬於 DXC 全球諮詢與工程服務組織的一部分。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 dxc.com/engineering 。

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SOURCE DXC Technology Company