DXC lance l'un de ses principaux moteurs de croissance : DXC Engineering

DXC fait officiellement de sa division d'ingénierie une offre de services distincte au sein de son organisation Consulting & Engineering Services (CES), alliant des solutions spécialisées approfondies, un solide écosystème de partenaires technologiques stratégiques et des solutions basées sur l'intelligence artificielle

Plus de 11 000 ingénieurs répartis dans 29 pays au sein de CES, qui fait partie de la division Consulting & Engineering Services de DXC, forte de 40 000 collaborateurs

Un marché de l'ingénierie en pleine expansion où la combinaison, chez DXC, d'une expertise poussée, de plateformes propriétaires et d'un écosystème de partenaires triés sur le volet permet de proposer une offre à forte valeur ajoutée qui se distingue sur le plan structurel

Un logiciel équipant plus de 50 millions de véhicules à travers le monde, auquel font confiance 17 des 20 plus grandes banques mondiales, ainsi que des infrastructures stratégiques : autant de preuves d'une pratique d'ingénierie qui opère déjà à l'échelle mondiale

ASHBURN, Va., 1er juin 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), partenaire de premier plan en matière de technologies d'entreprise et d'innovation, a annoncé aujourd'hui le lancement de DXC Engineering, une offre de services distincte qui constitue un pilier fondamental de son activité Consulting & Engineering Services (CES). DXC Engineering s'appuie sur les 20 ans d'expérience de Luxoft en ingénierie numérique – société rachetée par DXC en 2019 – et compte plus de 11 000 ingénieurs hautement spécialisés qui fournissent des solutions stratégiques dans les secteurs des services financiers, de l'automobile, de l'industrie manufacturière, des télécommunications, de l'énergie et bien d'autres encore.

DXC Engineering logo Speed Speed

La nouvelle entité regroupe trois capacités distinctes : une expertise approfondie dans le domaine, un écosystème de partenariats sectoriels axés sur l'IA, ainsi qu'une conception de produits intelligents intégrant l'IA physique. DXC Engineering ne fait pas de distinction entre la connaissance du secteur et la mise en œuvre technique, offrant ainsi à ses clients un partenaire unique pour relever les défis les plus importants. DXC développe pour ses clients des solutions comprenant un moteur de gestion des risques de marché capable de s'adapter à la volatilité réelle des marchés, une pile technologique pour la conduite autonome conforme aux normes de sécurité fonctionnelle, ainsi qu'une plateforme de réseau de télécommunications en temps réel évolutive. DXC Engineering s'appuie sur ces acquis pour réaliser des investissements ciblés visant à exploiter le potentiel offert par l'IA.

« Avec DXC Engineering, nous faisons un choix délibéré et misons pleinement sur l'ADN technique unique de DXC. Nous en sommes aux prémices de l'ère des systèmes définis par logiciel, et le moment est venu pour les clients de transformer leurs activités de R&D en systèmes intelligents définis par logiciel qui leur permettront de s'imposer sur le marché. DXC Engineering montre ainsi au marché et à nos clients que nous accordons une importance croissante à notre capital intellectuel, tant humain que numérique. Nos clients font appel à DXC pour concevoir, mettre en place et exploiter des systèmes intelligents à grande échelle, en particulier dans des environnements où l'échec n'est pas envisageable, et DXC Engineering va renforcer cette capacité au moment même où le marché en a le plus besoin. »

- Ramnath Venkataraman, Président, Consulting & Engineering Services, DXC Technology

LES AVANTAGES QUE DXC ENGINEERING APPORTE AU MARCHÉ

Solutions sectorielles :

DXC Engineering intervient aux deux extrémités du spectre de l'ingénierie : en intégrant les progiciels spécialisés dont dépendent nos clients, tout en développant les systèmes propriétaires — moteurs de négociation, plateformes de gestion des risques, infrastructure bancaire numérique — qui leur permettent de se démarquer. Dans le secteur des services financiers, DXC Engineering fournit des solutions pour les plateformes de négociation, de gestion des risques, de trésorerie, de paiement, de banque numérique et de conformité utilisées par les principales institutions mondiales. Dans le secteur automobile, ce double modèle est à la base d'AMBER, le cadre logiciel propriétaire de DXC, qui permet de réduire les cycles de développement des logiciels automobiles jusqu'à 50 % et les coûts liés à l'infodivertissement jusqu'à 30 %. Dans d'autres secteurs, DXC Engineering propose des solutions de modernisation des réseaux de télécommunications, des plateformes opérationnelles basées sur l'intelligence artificielle, des solutions de fabrication intelligente et des solutions d'ingénierie industrielle destinées à soutenir les processus et les infrastructures critiques. La combinaison d'une profonde expertise en matière d'intégration et d'une ingénierie sur mesure permet à DXC d'exécuter des transformations complexes à grande échelle avec rapidité, précision et assurance.

Un solide écosystème de partenaires

DXC Engineering a délibérément mis en place un écosystème de partenaires couvrant l'ensemble des besoins de ses clients – depuis les leaders du secteur des semi-conducteurs et du calcul IA qui favorisent la convergence entre matériel et logiciel, jusqu'aux spécialistes des plateformes sectorielles tels que Murex, Temenos et d'autres qui définissent le fonctionnement des marchés financiers, des opérations de trading et des systèmes bancaires centraux, en passant par un nombre croissant de start-ups technologiques spécialisées dans des domaines spécifiques qui intègrent des capacités de pointe dans les environnements de production. À tous les niveaux, DXC Engineering apporte son expertise technique sur mesure et ses solutions d'intégration de niveau entreprise, qui vont bien au-delà de ce qu'un partenaire spécialisé dans un seul domaine pourrait offrir à lui seul.

IA physique et systèmes intelligents basés sur l'IA

DXC Engineering met en œuvre l'intelligence artificielle tant dans les environnements d'entreprise que dans les environnements physiques afin d'améliorer l'automatisation, la résilience, la productivité et l'intelligence opérationnelle. Cela comprend les plateformes bancaires et opérationnelles, les systèmes intelligents de télécommunications et d'infrastructure, ainsi que les analyses opérationnelles avancées dans tous les secteurs.

Dans le domaine physique, au cœur des capacités de DXC Engineering en matière de produits intelligents, se trouve l'IA physique – cette discipline qui consiste à concevoir des systèmes intelligents où le logiciel, le matériel et l'IA se rejoignent dans des environnements réels

Qu'il s'agisse de préparer les véhicules autonomes à la circulation routière ou d'améliorer la productivité des chaînes de production à une vitesse sans précédent, DXC collabore avec des leaders du secteur des puces électroniques et de l'IA, tels que NVIDIA, afin d'intégrer des solutions informatiques embarquées capables de donner vie à l'IA physique pour ses clients, redéfinissant ainsi les limites du possible.

UNE ACTIVITÉ DÉJÀ DÉPLOYÉE À GRANDE ÉCHELLE

Services financiers : 17 des 20 plus grandes banques internationales ; plus de 350 clients dans le secteur bancaire et des marchés de capitaux répartis dans 70 pays ; la plus grande équipe de mise en œuvre de Murex au monde

Automobile : des logiciels équipant plus de 50 millions de véhicules ; des programmes en cours avec les principaux équipementiers européens et mondiaux ainsi que des fournisseurs de premier rang via la plateforme AMBER

Autres secteurs d'activité ciblés, avec plus de 150 clients et plus de 3 000 projets menés à bien

DXC Engineering est présent dans plus de 29 pays et dispose de 51 sites d'intervention, avec des équipes dédiées au service des clients en Amérique du Nord, en Europe continentale et dans la région APJMEA, au sein de l'organisation mondiale CES de DXC. Pour plus d'informations, consultez le site dxc.com/engineering .

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