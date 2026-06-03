DXC, 가장 강력한 성장 엔진 중 하나인 DXC 엔지니어링 출시

DXC, 심층 도메인별 솔루션, 강력한 전략적 기술 파트너 생태계, AI 기반 솔루션을 결합하여 컨설팅 및 엔지니어링 서비스(CES) 조직 내 별도의 서비스 제공으로 엔지니어링 사업부를 공식적으로 격상

DXC의 4만 명 규모의 컨설팅 및 엔지니어링 서비스 조직 내 CES 소속 29개국 1만 1000명 이상의 엔지니어

빠르게 성장하는 엔지니어링 시장에서 DXC의 도메인 깊이, 독점 플랫폼 및 큐레이션된 파트너 생태계의 조합이 구조적으로 차별화된 가치 제안을 창출

이미 전 세게적 규모로 운영되는 엔지니어링 실무의 증거인 전 세계 5000만 대 이상의 차량에 탑재된 소프트웨어, 세계 상위 20대 은행 중 17개의 신뢰, 미션 크리티컬 인프라

애슈번, 버지니아, 2026년 6월 1일 /PRNewswire/ -- 선도적인 엔터프라이즈 기술 및 혁신 파트너 DXC 테크놀로지(DXC Technology, NYSE: DXC)가 6월 1일, 컨설팅 및 엔지니어링 서비스(Consulting & Engineering Services, CES) 사업의 별도 서비스이자 핵심 기둥인 DXC 엔지니어링(DXC Engineering)을 발표했다. DXC 엔지니어링은 DXC가 2019년에 인수한 룩소프트(Luxoft)의 20년 디지털 엔지니어링 유산을 기반으로 구축됐으며, 금융 서비스, 자동차, 제조, 통신, 에너지 및 기타 산업 전반에 걸쳐 미션 크리티컬 솔루션을 제공하는, 1만 1000명 이상의 고도로 전문화된 엔지니어로 구성된다.

DXC Engineering logo Speed Speed

새로운 법인은 심층 도메인 전문성, 산업별/AI 파트너십 생태계, 피지컬 AI 기반 스마트 제품 설계라는 세 개의 역량을 결합한다. DXC 엔지니어링은 산업에 대한 지식과 기술적 실행을 분리하지 않아 고객에게 가장 중요한 과제를 위한 단일 파트너를 제공한다. DXC는 실제 시장 변동성을 헤쳐 나갈 수 있는 트레이딩 리스크 엔진, 기능 안전 기준을 충족하는 자율주행 스택, 확장 가능한 실시간 통신 네트워크 플랫폼을 포함하는 고객 솔루션을 구축한다. DXC 엔지니어링은 AI가 트리거하는 잠재력을 활용하기 위한 집중 투자로 이를 발전시킨다.

"DXC 엔지니어링으로 우리는 DXC의 독특한 엔지니어링 DNA에 신중하게 베팅하고 이에 더욱 집중하고 있다. 우리는 소프트웨어 정의 시대의 초기 단계에 있으며, 지금이 고객들이 연구개발을 시장에서 승리하는 데 도움이 될 소프트웨어 정의 지능형 시스템으로 전환할 때이다. DXC 엔지니어링은 시장과 고객들에게 우리가 인적 및 디지털 IP 모두의 중요성을 높이고 있다는 신호이다. 고객들은 특히 실패가 허용되지 않는 환경에서 DXC에 대규모 지능형 시스템을 설계, 구축, 운영하는 것을 기대하며, DXC 엔지니어링은 시장에서 가장 필요한 순간에 그 역량을 가속화할 것이다."

- 람나스 벤카타라만(Ramnath Venkataraman), DXC 테크놀로지 컨설팅 및 엔지니어링 서비스 부문 사장

DXC 엔지니어링이 시장에 제공하는 역량

도메인별 솔루션:

DXC 엔지니어링은 엔지니어링 스펙트럼의 양쪽 끝에서 운영되며, 고객이 의존하는 산업별 소프트웨어 패키지를 통합하는 동시에 트레이딩 엔진, 리스크 플랫폼, 디지털 뱅킹 인프라와 같이 그들을 차별화하는 독점 시스템을 구축한다. 금융 서비스 분야에서 DXC 엔지니어링은 세계 선도적인 기관들이 사용하는 트레이딩, 리스크, 재무, 결제, 디지털 뱅킹, 규제 플랫폼을 지원한다. 자동차 분야에서 이 듀얼 모델은 차량 소프트웨어 개발 주기를 최대 50%, 인포테인먼트 비용을 최대 30% 감소시키는 DXC의 독점 소프트웨어 프레임워크인 앰버(AMBER)를 구동한다. 다른 산업에서 DXC 엔지니어링은 통신 네트워크 현대화, AI 기반 운영 플랫폼, 스마트 제조, 중요 프로세스와 인프라를 지원하는 산업 엔지니어링 솔루션을 제공한다. 심층 통합 전문성과 맞춤형 엔지니어링의 조합을 통해 DXC는 속도, 정밀성, 자신감으로 복잡하고 대규모 변혁을 실행할 수 있다.

강력한 파트너 생태계

DXC 엔지니어링은 하드웨어와 소프트웨어의 융합을 구현하는 실리콘 및 AI 컴퓨팅 선도기업부터 금융 시장, 트레이딩 운영, 핵심 뱅킹 시스템이 운영되는 방식을 정의하는 뮤렉스(Murex), 테메노스(Temenos) 등 산업 플랫폼 전문가, 프런티어 역량을 프로덕션 환경으로 가져오는 도메인별 기술 스타트업의 증가하는 코호트까지 고객이 필요로 하는 전체 범위를 아우르는 파트너 생태계를 의도적으로 구축했다. 모든 레이어에서 DXC 엔지니어링은 단독으로 작업하는 단일 역량 파트너보다 더 나아가는 자체 맞춤형 엔지니어링과 기업급 통합을 추가한다.

피지컬 AI 및 AI 기반 지능형 시스템

DXC 엔지니어링은 자동화, 회복력, 생산성 및 운영 인텔리전스를 향상하기 위해 기업 및 물리적 환경 모두에 AI를 적용한다. 여기에는 뱅킹 및 운영 플랫폼, 지능형 통신 및 인프라 시스템, 산업 전반의 고급 운영 분석이 포함된다.

피지컬 AI는 DXC 엔지니어링의 스마트 제품 역량의 핵심인 물리적 환경에 있다. 이는 소프트웨어, 하드웨어 및 AI가 실세계 환경에서 수렴하는 지능형 시스템을 엔지니어링하는 분야이다.

자율 주행 차량을 도로에서 운행할 준비가 되어 있는 상태로 만드는 것부터 전례 없는 속도로 생산 라인 생산성을 향상시키는 것까지, DXC는 엔비디아(NVIDIA)와 같은 실리콘 및 AI 컴퓨팅 선도기업들과 협력해 고객들에게 가능한 것을 재정의하는 방식으로 실현할 수 있는 임베디드 컴퓨팅 파워 솔루션을 피지컬 AI에 통합한다.

현재 규모

금융 서비스: 세계 상위 20대 은행 중 17개 서비스 제공, 70개국 350개 이상의 뱅킹 및 자본시장 고객, 세계 최대 뮤렉스 구현 실무

자동차: 5000만 대 이상의 차량에 소프트웨어 탑재, 앰버 플랫폼을 통해 유럽 및 글로벌 선도 OEM 및 티어-1 공급업체와 활성 프로그램 진행

기타 집중 산업: 150개 이상의 고객과 3000개 이상의 프로젝트 제공

DXC 엔지니어링은 DXC의 글로벌 CES 조직의 일부로서 북아메리카, 유럽 대륙 및APJMEA에 전용 고객 대면 팀을 갖춰 29개국 이상, 51개 배송 사이트에서 운영되고 있다. dxc.com/engineering 에서 자세한 정보를 확인할 수 있다.

미디어 문의처: 애슐리 후크-템플(Ashley Houk-Temple), 미디어 관계, [email protected]

SOURCE DXC Technology Company