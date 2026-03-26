DXC nomeada entre as Empresas Mais Inovadoras da América pela Fortune em 2026

ASHBURN, Virgínia, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, anunciou hoje que foi reconhecida pela primeira vez na lista da Fortune das Empresas Mais Inovadoras da América. Em sua quarta edição, a lista das Empresas Mais Inovadoras da América reconhece 300 empresas líderes na vanguarda da inovação, avaliando conquistas em três dimensões: inovação de produção, inovação de processos e cultura de inovação.

DXC Named Among Fortune’s America’s Most Innovative Companies 2026

"Esse reconhecimento vem em um momento em que a conversa sobre IA empresarial está mudando da experimentação para o impacto operacional real", disse Holly Grant, vice-presidente sênior de Estratégia e Inovação da DXC Technology. "É exatamente aí que a DXC atua, ajudando os clientes a passar de projetos-piloto de IA isolados para sistemas integrados e escaláveis que transformam a forma como seus negócios funcionam. Estamos orgulhosos deste marco, o qual pertence às equipes da DXC que entregam esse impacto todos os dias."

No último ano, a DXC reintroduziu sua marca com uma identidade visual renovada, sinalizando seu compromisso em oferecer soluções integradas e orientadas por IA. Entre essas soluções está Xponential, um modelo de orquestração de IA de última geração projetado para integrar continuamente pessoas, processos e tecnologia, a fim de operacionalizar a IA de forma segura e responsável. O Xponential inclui a abordagem Human+ da DXC, focada em construir a IA em torno das pessoas e em combinar sistemas inteligentes com a expertise humana. Para avançar nessa missão, em março de 2026 a DXC lançou LabX, seu laboratório de incubação de produtos nativos de IA, oferecendo soluções de IA prontas para produção em 90 dias ou menos.

Com foco na coinovação ao lado dos clientes, ajudando-os a passar da ambição em IA para resultados em escala empresarial, a DXC abriu três novos centros de IA e experiência do cliente em Londres, Varsóvia e Manila no último ano. Além disso, a DXC lançou AdvisoryX, um grupo global de consultoria e assessoria criado para ajudar as empresas a enfrentar seus desafios mais complexos em estratégia, operações e tecnologia.

A Fortune, em parceria com a Statista R, líder global em desenvolvimento de rankings de empresas, marcas e produtos, determina as Empresas Mais Inovadoras da América com base em inovação de produto, inovação de processo e cultura inovadora. Pesquisas são realizadas tanto com funcionários quanto com especialistas para coletar opiniões sobre os esforços de inovação internos e externos. Esses resultados são combinados com uma análise de patentes, fornecida pela LexisNexis, e avaliados por meio de um modelo de pontuação para determinar as 300 empresas com as maiores notas que são incluídas na lista. A lista completa dos homenageados de 2026 pode ser visualizada aqui.



Saiba mais sobre como a DXC está promovendo a inovação em IA em dxc.com.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, fornecendo softwares, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público — ajudando-as a aproveitar a IA para gerar resultados em um momento de mudança exponencial, com rapidez. Com profunda expertise em serviços gerenciados de infraestrutura, modernização de aplicativos e soluções de software específicas por setor, a DXC moderniza, protege e opera alguns dos ambientes tecnológicos mais complexos do mundo. Saiba mais em dxc.com.

CONTATO DE IMPRENSA: Ashley Houk-Temple, Relações com a Imprensa, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2942157/DXC_Technology_Company_DXC_Named_Among_Fortune_s_America_s_Most.jpg

FONTE DXC Technology Company