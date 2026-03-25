DXC nombrada entre las empresas más innovadoras de Estados Unidos según Fortune en 2026

ASHBURN, Va., 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), un socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy que ha sido reconocido por primera vez en la lista de las empresas más innovadoras de Estados Unidos de Fortune. En su cuarta edición, la lista America's Most Innovative Companies reconoce a 300 empresas líderes a la vanguardia de la innovación, evaluando logros en tres dimensiones: innovación en producción, innovación en procesos y cultura de innovación.

DXC Named Among Fortune’s America’s Most Innovative Companies 2026

"Este reconocimiento llega en un momento en el que la conversación sobre IA empresarial está pasando de la experimentación al impacto operativo real", afirmó Holly Grant, vicepresidenta sénior de estrategia e innovación de DXC Technology. "Ahí es exactamente donde juega DXC, ayudando a los clientes a pasar de pilotos de IA aislados a sistemas integrados y escalables que cambian la forma en que funciona su negocio. Estamos orgullosos de este hito y pertenece a los equipos de DXC que generan ese impacto todos los días".

Durante el último año, DXC ha reintroducido su marca con una identidad visual renovada, lo que indica su compromiso de ofrecer soluciones integradas que prioricen la IA. La principal de esas soluciones es Xponential, un plan de orquestación de IA de próxima generación diseñado para integrar perfectamente personas, procesos y tecnología para poner en funcionamiento la IA de forma segura y responsable. Xponential incluye el enfoque Human+ de DXC, centrado en desarrollar IA en torno a las personas y combinar sistemas inteligentes con experiencia humana. Para promover esta misión, en marzo de 2026, DXC lanzó LabX, su laboratorio de incubación de productos nativos de IA, que ofrece soluciones de IA listas para producción en 90 días o menos.

Con un enfoque en la innovación conjunta junto con los clientes, ayudándolos a pasar de la ambición de la IA a resultados a escala empresarial, DXC ha abierto tres nuevos centros de IA y experiencia del cliente en Londres, Varsovia y Manila durante el último año. Además, DXC lanzó AdvisoryX, un grupo global de asesoría y consultoría diseñado para ayudar a las empresas a abordar sus desafíos estratégicos, operativos y tecnológicos más complejos.

Fortune se asocia con Statista R, líder mundial en el desarrollo de clasificaciones de empresas, marcas y productos, para determinar las empresas más innovadoras de Estados Unidos en función de la innovación de productos, la innovación de procesos y la cultura innovadora. Se realizan encuestas tanto a empleados como a expertos para recopilar opiniones sobre los esfuerzos de innovación internos y externos. Esos resultados se combinan con un análisis de patentes, proporcionado por LexisNexis, y se evalúan mediante un modelo de puntuación para determinar las 300 empresas con las puntuaciones más altas que se incluyen en la lista. La lista completa de homenajeados de 2026 se puede ver aquí.

Obtenga más información sobre cómo DXC está impulsando la innovación en IA en dxc.com.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la IA para impulsar resultados en un momento de cambios exponenciales con velocidad. Con una profunda experiencia en servicios de infraestructura gestionados, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas de la industria, DXC moderniza, protege y opera algunos de los estados tecnológicos más complejos del mundo. Obtenga más información en dxc.com.

CONTACTO PARA MEDIOS: Ashley Houk-Temple, relaciones con los medios, [email protected]

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