維珍尼亞州阿什本2026年3月26日 /美通社/ -- 在企業科技與創新業界領先在前的 DXC Technology (NYSE: DXC) 今日宣佈，公司首次入選《財富》(Fortune) 「美國最具創新力公司」(America's Most Innovative Companies) 榜單。 第四屆「美國最具創新力公司」榜單表揚了 300 間引領革新潮流的頂尖企業，評審標準涵蓋三個範疇：產品創新、流程創新及創新文化。

DXC Technology 策略與創新高級副總裁 Holly Grant 表示：「目前企業人工智能 (AI) 的討論焦點正由試驗階段邁向實際營運應用，公司在此時獲得這項肯定，實在別具意義。 這正是 DXC 的價值所在，協助客戶由零散的人工智能試驗，過渡到可擴展的整合系統，從而改變業務的運作模式。 我們為這項里程碑感到自豪，而這份榮譽屬於 DXC 各團隊，他們每天都在創造這種強大影響力。」

DXC 入選《財富》2026 年「美國最具創新力公司」之列

過去一年，DXC 以煥新視覺形象重塑品牌，彰顯其提供人工智能主導整合式解決方案的承諾。 當中的旗艦解決方案是 Xponential，這個新一代人工智能編排藍圖，旨在無縫整合人員、流程與技術，以安全且負責任的方式應用人工智能。 Xponential 採用了 DXC 的 Human+ 方法，以人為本構建人工智能，並將智能系統與人類專業知識相結合。 為了進一步推動此使命，DXC 於 2026 年 3 月成立了 LabX，亦即人工智能原生產品孵化實驗室，可於 90 天或更短時間內交付可投入實際應用的人工智能解決方案。

DXC 聚焦與客戶攜手共創，助其將人工智能願景轉化為企業級成果。在過去一年，DXC 已於倫敦、華沙及馬尼拉新設了三間人工智能與客戶體驗中心。 此外，DXC 亦推出了全球諮詢與顧問團隊 AdvisoryX，旨在協助企業應對最複雜的策略、營運與技術挑戰。

《財富》夥拍全球頂尖的企業、品牌及產品排名機構 Statista R，從產品創新、流程創新及創新文化三大範疇，評選出「美國最具創新力公司」。 評選過程會向員工及專家進行問卷調查，廣納各方對內外創新工作的意見。 這些結果會與 LexisNexis 提供的專利分析一併考慮，再利用評分模型評估，最終選出分數最高的 300 間公司上榜。 完整的 2026 年上榜企業榜單，可瀏覽此處查看。



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關於 DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) 為領先的企業級科技與創新合作夥伴，為全球企業及公共部門機構提供軟件、服務及解決方案，協助其在瞬息萬變的時代中，善用人工智能加快實現業務成果。 憑藉在受管基建服務、應用程式現代化及行業專屬軟件解決方案方面的深厚專業，DXC 為全球最複雜的科技系統提供現代化升級、安全防護及營運管理。 有關詳情，請瀏覽 dxc.com。

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SOURCE DXC Technology Company