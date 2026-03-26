DXC reconocida entre las empresas más innovadoras de Estados Unidos en 2026 según Fortune

ASHBURN, Virginia, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy que ha sido reconocida por primera vez en la lista de Fortune de las empresas más innovadoras de Estados Unidos. En su cuarta edición, la lista de las empresas más innovadoras de Estados Unidos reconoce a 300 empresas líderes a la vanguardia de la innovación, al evaluar sus logros en tres dimensiones: innovación en la producción, innovación en los procesos y cultura de la innovación.

DXC Named Among Fortune’s America’s Most Innovative Companies 2026

"Este reconocimiento llega en un momento en que la conversación sobre IA empresarial está pasando de la experimentación al impacto operativo real", señaló Holly Grant, vicepresidenta sénior de Estrategia e Innovación de DXC Technology. "Ahí es precisamente donde entra en juego DXC, al ayudar a sus clientes a pasar de proyectos piloto de IA aislados a sistemas integrados y escalables que transforman el funcionamiento de sus negocios. Estamos orgullosos de este hito y son los equipos de DXC los que generan este impacto cada día".

Durante el último año, DXC ha relanzado su marca con una identidad visual renovada, lo que demuestra su compromiso con la entrega de soluciones integradas basadas en la inteligencia artificial. Entre esas soluciones destaca Xponential, un modelo de orquestación de IA de próxima generación diseñado para integrar sin problemas personas, procesos y tecnología para poner en práctica la IA de forma segura y responsable. Xponential incluye el enfoque Human+ de DXC, centrado en construir IA en torno a las personas y combinar sistemas inteligentes con la experiencia humana. Para impulsar esta misión, en marzo de 2026 DXC lanzó LabX, su laboratorio de incubación de productos nativos de IA, que ofrece soluciones de IA listas para la producción en 90 días o menos.

Con el objetivo de fomentar la innovación conjunta de la mano con los clientes, ayudándoles a pasar de la ambición en IA a resultados a escala empresarial, DXC ha abierto tres nuevos centros de IA y de experiencia del cliente en Londres, Varsovia y Manila durante el último año. Además, DXC lanzó AdvisoryX, un grupo global de asesoría y consultoría diseñado para ayudar a las empresas a abordar sus desafíos estratégicos, operativos y tecnológicos más complejos.

Fortune se asocia con Statista®, líder mundial en la elaboración de clasificaciones para empresas, marcas y productos, para determinar las empresas más innovadoras de Estados Unidos basándose en la innovación de productos, la innovación de procesos y la cultura innovadora. Para tal fin, encuestan tanto a empleados como a expertos para recabar opiniones sobre las iniciativas de innovación internas y externas. Estos resultados se combinan con un análisis de patentes, proporcionado por LexisNexis, y se evalúan mediante un modelo de puntuación para determinar las 300 empresas con las puntuaciones más altas que se incluyen en la lista. Puede consultar la lista completa de empresas reconocidas de 2026 aquí.



Obtenga más información sobre cómo DXC está impulsando la innovación en IA en dxc.com.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es una empresa líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas a nivel mundial y organizaciones del sector público, con el fin de ayudarles a aprovechar la IA para impulsar resultados con rapidez en una época de cambios exponenciales. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunas de las infraestructuras tecnológicas más complejas del mundo. Encuentre más información en dxc.com.

CONTACTO PARA LOS MEDIOS: Ashley Houk-Temple, Relaciones con los Medios, [email protected]

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FUENTE DXC Technology Company