إعلان DXC من بين شركات Fortune الأكثر ابتكارًا في أمريكا لعام 2026

أشبورن، فرجينيا، 26 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "دي إكس سي تكنولوجي" (DXC Technology) (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NYSE: DXC) ، الشريك الرائد في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار ، أنها تم الاعتراف بها لأول مرة على قائمة "الشركات الأمريكية الأكثر ابتكارًا" الصادرة عن مجلة "فورتشن" (Fortune). في نسختها الرابعة ، تعترف قائمة أكثر "الشركات الأمريكية الأكثر ابتكارًا" بـ 300 شركة رائدة في طليعة الابتكار ، عبر تقييم الإنجازات عبر ثلاثة أبعاد؛ هي: ابتكار الإنتاج ، وابتكار العمليات ، وثقافة الابتكار.

DXC Named Among Fortune's America's Most Innovative Companies 2026

قالت "هولي غرانت"، النائبة الأولى للرئيس للاستراتيجية والابتكار ، شركة "دي إكس سي تكنولوجي": "يأتي هذا الاعتراف في لحظة تتحول فيها محادثة الذكاء الاصطناعي في المؤسسات من التجريب إلى التأثير التشغيلي الحقيقي". "هذا هو بالضبط مجال نشاط "دي إكس سي"، مما يساعد العملاء على الانتقال من كونهم مساعدين للذكاء الاصطناعي معزولين إلى أنظمة متكاملة قابلة للتطوير تغير الطريقة التي تُدار بها أعمالهم. نحن فخورون بهذا الإنجاز ، وهو ينتمي إلى الفرق على مستوى "دي إكس سي" التي تقدم هذا التأثير كل يوم."

على مدار العام الماضي ، أعادت "دي إكس سي" طرح علامتها التجارية مع هوية بصرية تم تجديدها ، مما يشير إلى التزامها بتقديم حلول متكاملة وقائمة على الذكاء الاصطناعي. الرئيسي بين هذه الحلول هو (Xponential)، وهو مخطط لتنسيق الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي مصمم لدمج الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا بسلاسة لتشغيل الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول. يتضمن حل Xponential نهج (Human+) الخاص بشركة "دي إكس سي" ، الذي يركز على بناء الذكاء الاصطناعي حول البشر وإقران الأنظمة الذكية بالخبرة البشرية. لتعزيز هذه المهمة ، أطلقت "دي إكس سي" في مارس 2026 (LabX)، وهو مختبر حضانة للمنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي ، والذي يوفر حلول الذكاء الاصطناعي الجاهزة للإنتاج في 90 يومًا أو أقل.

مع التركيز على الابتكار المشترك إلى جانب العملاء ، بما يساعدهم على الانتقال من طموح الذكاء الاصطناعي إلى نتائج على نطاق المؤسسات، فتحت "دي إكس سي" ثلاث مراكز جديدة للذكاء الاصطناعي وتجربة العملاء في لندن ووارسو ومانيلا خلال العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك ، أطلقت "دي إكس سي" (AdvisoryX)، وهي مجموعة إرشادية واستشارية عالمية مصممة لمساعدة المؤسسات على معالجة تحدياتها الاستراتيجية والتشغيلية والتكنولوجية الأكثر تعقيدًا.

تتعاون "فورتشن" مع "ستاتيستا آر" (Statista R)، الشركة الرائدة عالميًا في تطوير التصنيفات للشركات والعلامات التجارية والمنتجات ، لتحديد "أكثر الشركات الأمريكية ابتكارًا" استنادًا إلى ابتكار المنتجات وابتكار العمليات وثقافة الابتكار. يتم نشر الاستطلاعات لكل من الموظفين والخبراء لجمع آراء حول جهود الابتكار الداخلية والخارجية. يتم الجمع بين هذه النتائج مع تحليل براءات الاختراع ، التي تقدمها شركة "ليسكيس نيكسيس" (LexisNexis)، ويتم تقييمها من خلال نموذج لاحتساب معدلات النقاط لتحديد الشركات الـ 300 ذات أعلى معدلات النقاط المدرجة في القائمة. يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للمكرمين لعام 2026 من هنا.

يمكن التعرف على المزيد حول كيفية قيادة "دي إكس سي" للابتكار في الذكاء الاصطناعي عبر موقع الويب: dxc.com.

نبذة عن DXC Technology

تُعد شركة "دي إكس سي تكنولوجي" (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (NYSE: DXC) شريكًا رائدًا في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار؛ حيث تقدم البرمجيات والخدمات والحلول للمؤسسات العالمية ومؤسسات القطاع العام، مما يساعدها على تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق النتائج بسرعة في زمن يشهد تغيرًا متسارعًا. وبفضل خبرتها العميقة في "خدمات البنية التحتية المُدارة"، و"تحديث التطبيقات"، و"حلول البرمجيات الخاصة بالصناعة"، تعمل "دي إكس سي" على تحديث وتأمين وتشغيل بعض من أعقد البُنى التكنولوجية في العالم. يمكن التعرف على المزيد عبر موقع الويب: dxc.com.

