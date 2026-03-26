DXC figure parmi les entreprises américaines les plus innovantes de Fortune en 2026

ASHBURN, Va., 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), partenaire de premier plan en matière de technologie et d'innovation d'entreprise, a annoncé aujourd'hui qu'elle figurait pour la première fois sur la liste des entreprises américaines les plus innovantes de Fortune. Dans sa quatrième édition, la liste des entreprises les plus innovantes d'Amérique récompense 300 entreprises à la pointe de l'innovation, en évaluant leurs réalisations dans trois domaines : l'innovation en matière de production, l'innovation en matière de processus et la culture de l'innovation.

DXC Named Among Fortune’s America’s Most Innovative Companies 2026

« Cette reconnaissance intervient à un moment où la conversation sur l'IA en entreprise passe de l'expérimentation à un véritable impact opérationnel », a déclaré Holly Grant, Vice-présidente senior de la stratégie et de l'innovation, DXC Technology. « C'est exactement là que DXC intervient, en aidant les clients à passer de projets pilotes d'IA isolés à des systèmes intégrés et évolutifs qui changent le mode de fonctionnement de leur entreprise. Nous sommes fiers de cette étape, fruit du travail des équipes de DXC qui produisent tous les jours un impact mesurable. »

L'année dernière, DXC a actualisé l'identité visuelle de sa marque, signalant sa volonté de proposer des solutions intégrées axées sur l'IA. La principale de ces solutions est Xponential, qui est un modèle d'orchestration de l'IA nouvelle génération conçu pour intégrer les personnes, les processus et la technologie en toute transparence, afin d'opérationnaliser l'IA de manière sûre et responsable. Xponential intègre l'approche Human+ de DXC, dont le but est de construire l'IA autour des personnes et d'associer des systèmes intelligents à l'expertise humaine. Dans le cadre de cette mission, DXC a lancé en mars 2026 LabX, son laboratoire d'incubation de produits IA natifs, qui propose des solutions d'IA prêtes à la production en 90 jours maximum.

En mettant l'accent sur l'innovation commune avec les clients et en les aidant à faire en sorte que l'IA produise des résultats à l'échelle de l'entreprise, DXC a ouvert trois nouveaux centres d'IA et d'expérience client à Londres, Varsovie et Manille au cours de l'année écoulée. En outre, DXC a lancé AdvisoryX, groupe mondial de conseil ayant vocation à aider les entreprises à relever leurs défis stratégiques, opérationnels et technologiques les plus complexes.

Fortune s'associe à Statista R, leader mondial dans l'élaboration de classements pour les entreprises, les marques et les produits, pour déterminer les entreprises américaines les plus innovantes en matière d'innovation des produits, d'innovation des processus et de culture de l'innovation. Des enquêtes sont menées auprès des employés et des experts, afin de recueillir des avis sur les efforts d'innovation internes et externes. Ces résultats sont combinés à une analyse des brevets, fournie par LexisNexis, et évalués à l'aide d'un modèle de notation pour déterminer les 300 entreprises les mieux notées qui figurent sur la liste. La liste complète des lauréats 2026 peut être consultée ici.



Pour en savoir plus sur la façon dont DXC stimule l'innovation en matière d'IA, consultez le site dxc.com.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est l'un des principaux partenaires de technologie et d'innovation des entreprises qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque de changement exponentiel et rapide. Fort d'une expertise approfondie dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques au secteur, DXC modernise, sécurise et exploite certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. Pour en savoir plus, consultez le site dxc.com.

CONTACT MÉDIAS : Ashley Houk-Temple, Relations avec les médias, [email protected]

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