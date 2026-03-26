DXC, 포춘 선정 2026년 미국에서 가장 혁신적인 기업에 첫 선정

애슈번, 버지니아, 2026년 3월 26일 /PRNewswire/ -- 선도적인 엔터프라이즈 기술 및 혁신 파트너 DXC 테크놀로지(DXC Technology, NYSE: DXC)가 3월 25일, 포춘(Fortune) 선정 미국에서 가장 혁신적인 기업(America's Most Innovative Companies) 리스트에 처음으로 이름을 올렸다고 발표했다. 네 번째로 발표된 이번 리스트는 제품 혁신, 프로세스 혁신, 혁신 문화의 세 가지 차원을 기준으로 평가하여 혁신을 선도하는 300개 기업을 선정한다.

DXC 테크놀로지의 전략 및 혁신 부문의 홀리 그랜트(Holly Grant) 수석 부사장은 "이번 수상은 엔터프라이즈 AI 논의가 실험 단계에서 실제 운영 성과로 전환되는 시점에 이루어졌다는 점에서 의미가 크다"고 말했다. 이어 "DXC는 바로 이 지점에서 고객이 개별적인 AI 파일럿 프로젝트를 통합적이고 확장 가능한 시스템으로 전환하여 비즈니스 운영 방식을 변화시키도록 지원하고 있다. 우리는 이 이정표를 자랑스럽게 생각하며, 이는 매일 이러한 가치를 실현하는 DXC 전 임직원의 공로"라고 덧붙였다.

DXC Named Among Fortune’s America’s Most Innovative Companies 2026

지난 1년간 DXC는 새로운 비주얼 아이덴티티를 적용한 브랜드 리뉴얼을 통해 AI 중심 통합 솔루션 제공에 대한 의지를 강조했다. 그 대표적인 솔루션이 차세대 AI 오케스트레이션 청사진인 엑스포넨셜(Xponential)로, 사람, 프로세스, 기술을 원활하게 통합하여 AI를 안전하고 책임 있게 운영 환경에 적용하도록 설계됐다. 엑스포넨셜에는 인간 중심의 AI 구축과 지능형 시스템과 인간 전문성을 결합하는 DXC의 휴먼+(Human+) 접근 방식이 포함되어 있다. 또한 2026년 3월에는 AI 네이티브 제품 인큐베이션 연구소 랩엑스(LabX)를 출범시켜 90일 이내에 상용 수준의 AI 솔루션을 제공하고 있다.

고객과의 공동 혁신을 중심으로 AI 비전을 기업 규모의 성과로 전환하는 데 주력하는 DXC는 지난 1년 동안 런던, 바르샤바 및 마닐라에 AI 및 고객 경험 센터 3곳을 새롭게 개소했다. 또한 기업이 복잡한 전략, 운영 및 기술 과제를 해결할 수 있도록 지원하는 글로벌 자문 및 컨설팅 조직 어드바이저리엑스(AdvisoryX)도 출범했다.

포춘은 기업, 브랜드, 제품 순위 평가 분야의 글로벌 리더인 스타티스타 R(Statista R)과 협력해 제품 혁신, 프로세스 혁신, 혁신 문화 등을 기준으로 미국에서 가장 혁신적인 기업을 선정한다. 내부 및 외부 혁신 활동에 대한 평가를 위해 임직원과 전문가를 대상으로 설문조사를 실시하며, 렉시스넥시스(LexisNexis)가 제공하는 특허 분석 결과를 결합해 점수 모델을 적용, 상위 300개 기업을 최종 선정한다. 2026년 전체 수상 기업 목록은 여기에서 확인할 수 있다.

DXC의 AI 혁신 추진에 대한 자세한 내용은 dxc.com에서 확인할 수 있다.

DXC 테크놀로지 소개

DXC 테크놀로지(NYSE: DXC)는 글로벌 기업 및 공공 부문 조직에 소프트웨어, 서비스, 솔루션을 제공하는 선도적인 엔터프라이즈 기술 및 혁신 파트너로, 급격한 변화의 시대에 AI를 활용해 신속하게 성과를 창출할 수 있도록 지원한다. 관리형 인프라 서비스, 애플리케이션 현대화, 산업 특화 소프트웨어 솔루션 분야의 깊은 전문성을 바탕으로 전 세계에서 가장 복잡한 기술 환경을 현대화, 보안 강화 및 운영하고 있다. 자세한 내용은 dxc.com에서 확인할 수 있다.

미디어 문의: 애슐리 하우크-템플(Ashley Houk-Temple), 미디어 관계, [email protected]

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2942157/DXC_Technology_Company_DXC_Named_Among_Fortune_s_America_s_Most.jpg

SOURCE DXC Technology Company