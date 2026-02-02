DXC nomeia Rob Le Busque como líder para a região Ásia-Pacífico e o Japão

ASHBURN, Virgínia, 2 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), uma empresa líder em tecnologia e inovação, anunciou hoje a nomeação de Rob Le Busque como Presidente da Ásia-Pacífico e Japão (APJ), com efeito imediato. Le Busque se reportará a T.R. Newcomb, Diretor de Receitas.

Em sua nova função, Le Busque será responsável por moldar a estratégia de crescimento da DXC na região Ásia-Pacífico e Japão (APJ), fortalecer o relacionamento com os executivos clientes e impulsionar a execução da estratégia de entrada no mercado e a excelência em vendas em toda a região. Ele irá alinhar as equipes em torno de setores prioritários e contas estratégicas, liderando projetos complexos e plurianuais que expandem parcerias com clientes novos e existentes para impulsionar o crescimento lucrativo.

"Rob traz uma poderosa combinação de experiência regional, liderança comercial e profundo comprometimento com os clientes", declarou T.R. Newcomb, Diretor de Receitas da DXC. "De liderar mercados amplos e diversificados a construir relações de confiança com algumas das organizações mais influentes da região, ele tem apresentado, sistematicamente, crescimento e resultados em grande escala. Seu conhecimento do mercado da Ásia-Pacífico e sua capacidade de conectar estratégia, vendas e execução fazem dele o líder certo para acelerar nosso crescimento e ajudar os clientes a modernizar e operacionalizar a IA com confiança."

Mais recentemente, Le Busque atuou como vice-presidente regional da Ásia-Pacífico na Verizon Business, a divisão de serviços e soluções empresariais da Verizon Communications. Durante sua gestão, ele impulsionou o crescimento sustentado em consultoria, serviços gerenciados e segurança cibernética, ao mesmo tempo em que construiu relações de confiança com muitas das maiores organizações dos setores público e privado da região.

Le Busque conta com vasta experiência em iniciativas digitais de grande escala e em cibersegurança, além de um sólido histórico na obtenção de resultados estratégicos e na liderança de equipes internacionais diversas e de alto desempenho. Além disso, ele fez parte do conselho da Câmara Americana de Comércio da Austrália e é membro do Instituto Australiano de Diretores de Empresas (MAICD).

Sobre a DXC

A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma fornecedora líder global de serviços de tecnologia da informação. Somos um parceiro operacional confiável para muitas das organizações mais inovadoras do mundo, criando soluções que impulsionam setores e empresas. Nossos especialistas em engenharia, consultoria e tecnologia ajudam os clientes a simplificar, otimizar e modernizar seus sistemas e processos, gerenciar suas cargas de trabalho mais críticas, integrar inteligência alimentada por IA às suas operações e colocar a segurança e a confiança em primeiro lugar. Saiba mais em dxc.com.

