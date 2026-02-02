DXC ernennt Rob Le Busque zum Asia Pacific & Japan Leader

ASHBURN, Virginia, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, gab heute die Ernennung von Rob Le Busque zum President of Asia Pacific & Japan (APJ) mit sofortiger Wirkung bekannt. Le Busque untersteht T.R. Newcomb, Chief Revenue Officer.

Rob Le Busque

In seiner neuen Funktion wird Le Busque für die Gestaltung der APJ-Wachstumsstrategie von DXC, die Stärkung der Beziehungen zu den Führungskräften von Kunden sowie die Umsetzung der Go-to-Market-Strategie und Förderung von Sales Excellence in der gesamten Region verantwortlich sein. Er wird die Teams auf vorrangige Branchen und strategische Kunden ausrichten und dabei komplexe, mehrjährige Projekte leiten, die neue und bestehende Kundenpartnerschaften ausbauen, um das profitable Wachstum zu fördern.

„Rob bringt eine starke Kombination aus regionalem Fachwissen, kaufmännischer Führung und großem Engagement für die Kunden mit", so T.R. Newcomb, Chief Revenue Officer bei DXC. „Von der Leitung großer, vielfältiger Märkte bis hin zum Aufbau vertrauensvoller Beziehungen zu einigen der einflussreichsten Organisationen der Region hat er durchweg Wachstum und Ergebnisse in großem Umfang erzielt. Sein Verständnis des APJ-Marktes und seine Fähigkeit, Strategie, Vertrieb und Ausführung miteinander zu verbinden, machen ihn zur richtigen Führungspersönlichkeit, um unsere Dynamik zu beschleunigen und Kunden dabei zu helfen, zu modernisieren und KI mit Vertrauen zu operationalisieren."

Zuletzt war Le Busque Vice President für die Region Asien-Pazifik bei Verizon Business, dem Geschäftsbereich von Verizon Communications für Unternehmensdienstleistungen und -lösungen. Während seiner Amtszeit sorgte er für nachhaltiges Wachstum in den Bereichen Beratung, Managed Services und Cybersicherheit und baute gleichzeitig vertrauensvolle Beziehungen zu vielen der größten öffentlichen und privaten Organisationen der Region auf.

Le Busque verfügt über fundierte Erfahrungen mit groß angelegten digitalen Initiativen und Cybersicherheit und kann auf eine lange Erfolgsbilanz bei der Erzielung strategischer Ergebnisse und der Leitung vielfältiger, leistungsfähiger internationaler Teams verweisen. Er war auch im Vorstand der American Chamber of Commerce Australia und ist Mitglied des Australian Institute of Company Directors (MAICD).

Informationen zu DXC

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein weltweit führender Anbieter von Informationstechnologie-Dienstleistungen. Wir sind ein zuverlässiger Partner für viele der innovativsten Unternehmen weltweit und entwickeln Lösungen, die Branchen sowie Unternehmen voranbringen. Unsere Experten für Engineering, Beratung und Technologie unterstützen Kunden dabei, ihre Systeme sowie Prozesse zu vereinfachen, zu optimieren und zu modernisieren, ihre kritischsten Arbeitslasten zu verwalten, KI-gestützte Intelligenz in ihre Abläufe zu integrieren sowie Sicherheit und Vertrauen in den Vordergrund zu stellen. Weitere Informationen finden Sie auf dxc.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874173/DXC_Technology_Company_DXC_Names_Rob_Le_Busque_as%C2%A0Asia_Pacific__.jpg