DXC nombra a Rob Le Busque como líder de Asia Pacífico y Japón

ASHBURN, Va., 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy el nombramiento de Rob Le Busque como presidente de Asia Pacífico y Japón (APJ), con efecto inmediato. Le Busque reportará a T.R. Newcomb, director de Ingresos.

Rob Le Busque

En su nuevo puesto, Le Busque será responsable de definir la estrategia de crecimiento de DXC en APJ, fortalecer las relaciones con los clientes ejecutivos e impulsar la ejecución de la estrategia de comercialización y la excelencia en ventas en toda la región. Alineará a los equipos en torno a sectores prioritarios y cuentas estratégicas, a la vez que liderará proyectos complejos y plurianuales que amplíen las alianzas con clientes nuevos y existentes para impulsar un crecimiento rentable.

"Rob aporta una sólida combinación de experiencia regional, liderazgo comercial y un profundo compromiso con los clientes", afirmó T.R. Newcomb, director de Ingresos de DXC. "Desde su liderazgo en mercados grandes y diversos hasta el establecimiento de relaciones de confianza con algunas de las organizaciones más influyentes de la región, ha logrado constantemente crecimiento y resultados a gran escala. Su conocimiento del mercado de Asia-Pacífico (APJ) y su capacidad para conectar estrategia, ventas y ejecución lo convierten en el líder ideal para impulsar nuestro crecimiento y ayudar a los clientes a modernizar y poner en funcionamiento la IA con confianza".

Recientemente, Le Busque fue vicepresidente regional de Asia Pacífico en Verizon Business, la división de servicios y soluciones empresariales de Verizon Communications. Durante su gestión, impulsó un crecimiento sostenido en consultoría, servicios gestionados y ciberseguridad, a la vez que forjó relaciones de confianza con muchas de las organizaciones más importantes de los sectores público y privado de la región.

Le Busque aporta una amplia experiencia en iniciativas digitales a gran escala y ciberseguridad, con una sólida trayectoria en la obtención de resultados estratégicos y el liderazgo de equipos internacionales diversos y de alto rendimiento. También formó parte de la junta directiva de la Cámara de Comercio Americana de Australia y es miembro del Instituto Australiano de Directores de Empresas (MAICD).

Acerca de DXC

DXC Technology (NYSE: DXC) es un proveedor líder mundial de servicios de tecnología de la información. Somos un socio operativo de confianza para muchas de las organizaciones más innovadoras del mundo, creando soluciones que impulsan el progreso de industrias y empresas. Nuestros expertos en ingeniería, consultoría y tecnología ayudan a los clientes a simplificar, optimizar y modernizar sus sistemas y procesos, gestionar sus cargas de trabajo más críticas, integrar inteligencia artificial en sus operaciones y priorizar la seguridad y la confianza. Obtenga más información en dxc.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874173/DXC_Technology_Company_DXC_Names_Rob_Le_Busque_as%C2%A0Asia_Pacific__.jpg