شركة DXC Technology تعيّن روب لو بَسك رئيساً لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان

أشبورن، فيرجينيا، 2 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة DXC Technology، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: DXC)، الشريك الرائد في تكنولوجيا المؤسسات والابتكار، اليوم عن تعيين روب لو بَسك (Rob Le Busque) رئيساً لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان (APJ)، وذلك اعتباراً من اليوم. سيرفع لو بَسك تقاريره إلى تي. آر. نيوكوم (T.R. Newcomb)، الرئيس التنفيذي للإيرادات.

في دوره الجديد، سيتولى لو بَسك مسؤولية صياغة استراتيجية نمو DXC في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان، وتعزيز العلاقات مع القيادات التنفيذية لدى العملاء، وقيادة تنفيذ استراتيجيات الدخول إلى السوق وتحقيق التميّز في المبيعات على مستوى المنطقة. كما سيعمل على مواءمة فرق العمل حول القطاعات ذات الأولوية والحسابات الاستراتيجية، مع قيادة برامج ومشروعات معقّدة وطويلة الأجل توسّع شراكات DXC مع العملاء الحاليين والجدد بما يدعم تحقيق نمو مربح.

وقال تي. آر. نيوكوم، الرئيس التنفيذي للإيرادات في DXC: "يجلب روب مزيجاً قوياً من الخبرة الإقليمية، والقيادة التجارية، والالتزام العميق تجاه العملاء. فمن قيادة أسواق كبيرة ومتنوعة إلى بناء علاقات موثوقة مع بعض أبرز المؤسسات وأكثرها تأثيراً في المنطقة، حقق روب باستمرار نمواً ملموساً ونتائج على نطاق واسع. إن فهمه العميق لسوق آسيا والمحيط الهادئ واليابان، وقدرته على الربط بين الاستراتيجية والمبيعات والتنفيذ، يجعلان منه القائد المناسب لتسريع زخمنا ومساعدة العملاء على تحديث أنظمتهم وتشغيل الذكاء الاصطناعي في أعمالهم بثقة."

وقد شغل لو بَسك مؤخراً منصب نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في Verizon Business، قسم خدمات وحلول المؤسسات التابع لشركة Verizon Communications. وخلال فترة عمله هناك، قاد نمواً مستداماً في مجالات الاستشارات والخدمات المُدارة والأمن السيبراني، مع بناء علاقات ثقة مع العديد من أكبر المؤسسات في القطاعين العام والخاص في المنطقة.

ويتمتع لو بَسك بخبرة عميقة في مبادرات رقمية واسعة النطاق والأمن السيبراني، وسجل قوي في تحقيق نتائج استراتيجية وقيادة فرق دولية متنوعة وعالية الأداء. كما شغل عضوية مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في أستراليا، وهو عضو في معهد مديري الشركات الأسترالي (MAICD).

