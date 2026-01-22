DXC faz parceria com a Ripple para capacitar bancos globais com custódia e pagamentos de ativos digitais escaláveis

DXC integra a tecnologia blockchain de nível institucional da Ripple em sua plataforma bancária central Hogan, que suporta US$ 5 trilhões em depósitos e 300 milhões de contas em todo o mundo

A colaboração permite que as instituições financeiras conectem o sistema financeiro tradicional a soluções corporativas baseadas em blockchain sem interromper a infraestrutura bancária central

ASHBURN, Virgínia, 22 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), parceira líder em tecnologia e inovação empresarial, anunciou hoje uma parceria estratégica com a Ripple, uma empresa de tecnologia financeira que oferece soluções em criptoativos para negócios, para ajudar bancos a adotarem de forma integrada recursos de custódia e pagamentos de ativos digitais em escala corporativa.

DXC Partners with Ripple to Empower Global Banks with Scalable Digital Asset Custody and Payments

À medida que as instituições financeiras regulamentadas enfrentam uma era de mudanças exponenciais, a adoção de ativos digitais depende de uma infraestrutura blockchain acessível e segura. Por meio desta colaboração, a DXC e a Ripple permitem que instituições financeiras e fintechs acessem a tecnologia de ativos digitais de forma integrada, conectando os sistemas financeiros tradicionais ao financiamento on-chain. A solução possibilita pagamentos programáveis e a tokenização, custódia e transferência de ativos digitais — permitindo que as instituições ofereçam casos de uso regulados de ativos digitais sem interromper os sistemas bancários centrais críticos para a missão.

Aproveitando a plataforma bancária central Hogan da DXC, que gerencia mais de 300 milhões de contas de depósito e mais de US$ 5 trilhões em depósitos globalmente, a iniciativa integra a tecnologia de custódia e pagamentos de ativos digitais da Ripple em ambientes bancários de grande escala, oferecendo aos clientes da Hogan um caminho simplificado para disponibilizar recursos de custódia e pagamentos digitais.

"Para que os ativos digitais avancem para o mercado financeiro tradicional, as instituições precisam de uma custódia segura e de recursos de pagamento integradas", disse Sandeep Bhanote, Diretor Global e Gerente Geral de Serviços Financeiros da DXC. "Nosso trabalho com a Ripple reúne esses recursos de uma forma que permite aos bancos participarem do ecossistema de ativos digitais sem alterar seus sistemas centrais, conectando contas tradicionais, carteiras e plataformas descentralizadas em escala corporativa."

Ao fornecer conectividade de última milha entre a infraestrutura bancária regulamentada e as plataformas de ativos digitais, a colaboração ajuda as instituições financeiras a irem além da fase de experimentação para a implementação real de casos de uso habilitados por blockchain. As fintechs também se beneficiam com o acesso simplificado às relações bancárias necessárias para apoiar soluções de custódia e pagamentos em conformidade regulatória.

"Os bancos estão sob crescente pressão para modernizar, ao mesmo tempo em que continuam operando em uma infraestrutura complexa", disse Joanie Xie, Vice-Presidente e Diretora-Geral da Ripple na América do Norte. "Nossa parceria com a DXC traz a custódia de ativos digitais, o RLUSD e os pagamentos diretamente para os ambientes de core banking que as instituições já confiam. Juntos, estamos permitindo que os bancos ofereçam casos de uso de ativos digitais seguros e em conformidade regulatória, em escala corporativa, sem interrupções."

A parceria entre a DXC e a Ripple reforça o compromisso da DXC em ajudar as instituições financeiras a modernizar com segurança e inovar de forma responsável. Isso representa um avanço significativo na viabilização da adoção de ativos digitais em ambientes bancários de produção em todo o mundo, por meio de uma abordagem integrada de sistemas bancários centrais.

O Ripple Payments é uma solução licenciada de pagamentos internacionais ponta a ponta que permite à Ripple gerenciar o fluxo de fundos em nome de seus clientes. O Ripple Custody foi desenvolvido para que bancos e instituições financeiras gerenciem com segurança ativos digitais, stablecoins ou Ativos do Mundo Real (RWAs).

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, fornecendo softwares, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público — ajudando-as a aproveitar a IA para gerar resultados em um momento de mudança exponencial, com rapidez. Com profunda experiência em serviços de infraestrutura gerenciada, modernização de aplicações e soluções de software específicos do setor, a DXC moderniza, protege e opera alguns dos ambientes tecnológicos mais complexos do mundo. Saiba mais em dxc.com

Sobre a Ripple

A Ripple é uma empresa de tecnologia financeira que oferece soluções em criptomoedas para negócios. O Ripple Payments utiliza a tecnologia blockchain para tornar os pagamentos internacionais mais rápidos, transparentes e amplamente acessíveis. O Ripple Custody oferece aos clientes uma forma segura de armazenar e gerenciar ativos digitais. Por meio do Ripple Prime, a empresa oferece uma corretora global multiativos para clientes institucionais. A stablecoin da Ripple (RLUSD) e a criptomoeda XRP são utilizadas em todas essas soluções para tornar as finanças tradicionais mais eficientes e possibilitar novas formas de aproveitar os ativos digitais.

Contatos de imprensa: DXC, Ashley Houk-Temple, [email protected]; Ripple: Amy Dunn, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2865770/DXC_Technology_Company_DXC_Partners_with_Ripple_to_Empower_Globa.jpg

FONTE DXC Technology Company