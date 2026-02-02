DXC nombra a Rob Le Busque director para Asia-Pacífico y Japón

ASHBURN, Virginia, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy el nombramiento de Rob Le Busque como presidente para Asia-Pacífico y Japón (APJ), con efecto inmediato. Le Busque reportará a T.R. Newcomb, director de ingresos.

Rob Le Busque

En su nuevo cargo, Le Busque será responsable de dar forma a la estrategia de crecimiento de DXC en APJ, fortalecer las relaciones con los clientes ejecutivos e impulsar la ejecución de la comercialización y la excelencia en las ventas en toda la región. Alineará a los equipos en torno a las industrias prioritarias y las cuentas estratégicas, al tiempo que liderará compromisos complejos y plurianuales que amplíen las alianzas con clientes nuevos y existentes para impulsar un crecimiento rentable.

"Rob aporta una potente combinación de experiencia regional, liderazgo comercial y un profundo compromiso con los clientes", afirmó T.R. Newcomb, director de ingresos de DXC. "Desde liderar mercados grandes y diversos hasta establecer relaciones de confianza con algunas de las organizaciones más influyentes de la región, ha logrado un crecimiento y unos resultados a gran escala de forma constante. Su conocimiento del mercado de APJ y su capacidad para conectar la estrategia, las ventas y la ejecución lo convierten en el líder adecuado para acelerar nuestro impulso y ayudar a los clientes a modernizar y poner en práctica la IA con confianza".

Más recientemente, Le Busque ocupó el cargo de vicepresidente regional para Asia-Pacífico en Verizon Business, la división de servicios y soluciones empresariales de Verizon Communications. Durante su mandato, impulsó un crecimiento sostenido en las áreas de consultoría, servicios gestionados y ciberseguridad, al tiempo que estableció relaciones de confianza con muchas de las organizaciones más importantes del sector público y privado de la región.

Le Busque aporta una profunda experiencia en iniciativas digitales a gran escala y ciberseguridad, con un sólido historial en la obtención de resultados estratégicos y en la dirección de equipos internacionales diversos y de alto rendimiento. También formó parte de la junta directiva de la Cámara de Comercio Americana de Australia y es miembro del Instituto Australiano de Directores de Empresas (MAICD, por sus siglas en inglés).

Acerca de DXC

DXC Technology (NYSE: DXC) es uno de los principales proveedores mundiales de servicios de tecnologías de la información. Somos un aliado operativo de confianza para muchas de las organizaciones más innovadoras del mundo y creamos soluciones que ayudan a los sectores y a las empresas a prosperar. Nuestros expertos en ingeniería, consultoría y tecnología ayudan a los clientes a simplificar, optimizar y modernizar sus sistemas y procesos, gestionar sus cargas de trabajo más importantes, integrar la inteligencia potenciada por IA en sus operaciones y poner la seguridad y la confianza en primer plano. Más información en dxc.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874173/DXC_Technology_Company_DXC_Names_Rob_Le_Busque_as%C2%A0Asia_Pacific__.jpg

FUENTE DXC Technology Company