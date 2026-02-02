DXC 委任 Rob Le Busque 出任亞太區及日本領袖

DXC 收益總監 T.R. Newcomb 表示：「Rob 兼具區域專業經驗與商業領導才能，亦對客戶秉持深切承諾。 從引領龐大多元的市場，以至與區內極具影響力的機構建立信賴關係，他繼續帶來大規模的蓬勃增長及豐碩成果。 他深入了解亞太區及日本市場，亦能夠融匯明智策略、出色銷售與卓越執行，因而成為理想的領導人選，有助加快我們的發展氣勢，並協助客戶自信地實現人工智能 (AI) 現代化及實戰應用。」

此前，Le Busque 於 Verizon Communications 的企業服務與解決方案部門 Verizon Business 擔任亞太區副總裁。 在任期間，他成功推動諮詢、託管服務及網絡安全業務不斷增長，並與區內眾多頂尖的公私營機構建立穩固的合作關係。

Le Busque 在大規模數碼計劃及網絡安全範疇經驗豐富，往績卓著，不僅能帶來策略成果，亦善於領導表現出色的國際多元團隊。 他還曾出任澳洲美國商會 (American Chamber of Commerce Australia) 董事，同時是澳洲公司董事學會 (Australian Institute of Company Directors, MAICD) 會員。

關於 DXC

DXC Technology (NYSE: DXC) 是全球領先的資訊科技服務供應商。 我們是很多全球頂尖創新機構值得信賴的營運合作夥伴，致力建構推動行業及公司邁步向前的解決方案。 憑著工程、諮詢與技術專家的實力，我們協助客戶簡化、完善並革新其系統及流程，駕馭最關鍵的工作負載，將 AI 智能深度融入業務營運，並始終堅守安全與信任的準則。 有關詳情，請瀏覽 dxc.com。

