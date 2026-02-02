DXC nomme Rob Le Busque à la tête de la région Asie-Pacifique et Japon

ASHBURN, Virginie, 2 février 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), l'un des principaux partenaires technologiques et d'innovation des entreprises, a annoncé aujourd'hui la nomination de Rob Le Busque au poste de président de la région Asie-Pacifique et Japon (APJ), avec effet immédiat. M. Le Busque relèvera de T.R. Newcomb, chief revenue officer.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Le Busque sera chargé de définir la stratégie de croissance de DXC pour la région APJ, de renforcer les relations avec les clients exécutifs et de favoriser l'exécution de la mise sur le marché et l'excellence des ventes dans la région. Il alignera les équipes sur les secteurs prioritaires et les comptes stratégiques tout en menant des missions complexes et pluriannuelles qui étendent les partenariats avec les clients nouveaux et existants afin de stimuler une croissance rentable.

« Rob apporte une combinaison puissante d'expertise régionale, de leadership commercial et d'engagement profond envers les clients », a déclaré T.R. Newcomb, chief revenue officer cde DXC. « Qu'il s'agisse de diriger des marchés vastes et diversifiés ou d'établir des relations de confiance avec certaines des organisations les plus influentes de la région, il n'a cessé d'assurer la croissance et d'obtenir des résultats à grande échelle. Sa compréhension du marché APJ et sa capacité à relier la stratégie, les ventes et l'exécution font de lui le leader idéal pour accélérer notre élan et aider les clients à se moderniser et à mettre l'IA en œuvre en toute confiance. »

Dernièrement, M. Le Busque a occupé le poste de vice-président régional pour l'Asie-Pacifique chez Verizon Business, la division des services et des solutions d'entreprise de Verizon Communications. Au cours de son mandat, il a favorisé une croissance soutenue dans les domaines du conseil, des services gérés et de la cybersécurité, tout en établissant des relations de confiance avec de nombreuses organisations publiques et privées parmi les plus importantes de la région.

M. Le Busque apporte une grande expertise en matière d'initiatives numériques à grande échelle et de cybersécurité, ainsi qu'une solide expérience dans l'obtention de résultats stratégiques et la direction d'équipes internationales diversifiées et performantes. Il a également siégé au conseil d'administration de la Chambre américaine de commerce d'Australie et est membre de l'Institut australien des directeurs d'entreprises (MAICD).

