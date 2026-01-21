DXC anuncia parceria estratégica com a Euronet para ampliar os recursos globais de emissão e pagamentos

DXC Technology Company

21 jan, 2026, 16:43 GMT

ASHBURN, Virgínia, 21 de janeiro de 2026  /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), parceira global de tecnologia e inovação empresarial, anunciou hoje uma parceria estratégica com a Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), empresa líder global em tecnologia de pagamentos, para ampliar os recursos de emissão, crédito rotativo e pagamentos para instituições financeiras em todo o mundo.

DXC Announces Strategic Partnership with Euronet to Expand Global Issuing and Payments Capabilities

Com essa parceria, a DXC vai integrar a Hogan, sua plataforma bancária principal, que administra mais de 300 milhões de contas correntes e mais de US$ 5 trilhões em depósitos no mundo todo, com a plataforma Ren da Euronet, uma solução moderna de emissão, processamento e pagamentos. Os recursos integrados ajudarão bancos, fintechs e outras organizações de serviços financeiros de todos os tamanhos a acelerar o lançamento de programas de emissão de cartões, crédito e pagamento, além de simplificar operações como reconciliação e liquidação e reduzir o tempo de lançamento de novos produtos e adesão de clientes.

Em um primeiro momento, a DXC trabalhará com a Euronet para que os clientes de ambas as empresas possam adotar soluções pré-integradas de emissão e pagamentos que oferecem suporte a programas de crédito, débito e crédito rotativo, além de gateways para aceitação de pagamentos. Com o tempo, a parceria ampliará a capacidade da DXC de atender a um conjunto mais amplo de instituições financeiras com recursos escaláveis e modernos de emissão e pagamentos, além do acesso ao vasto portfólio de serviços da Euronet.

Com a intensificação da concorrência no setor de serviços financeiros, a emissão e os pagamentos passaram a ser uma área estratégica prioritária para os bancos que buscam crescer, se diferenciar e aprofundar o relacionamento com os clientes. Os operadores digitais e as plataformas de consumo estão passando a adotar experiências de pagamento baseadas em cartões e integradas, aumentando as expectativas em termos de rapidez, flexibilidade e alcance. Para responder a isso, os bancos estão investindo em recursos modernos de emissão e pagamentos que lhes permitem competir em grande escala, lançar novos produtos com eficiência e ampliar suas ofertas em todos os mercados e canais.

"A emissão e os pagamentos se transformaram em motores essenciais para o crescimento das instituições financeiras, mas muitas vezes continuam fragmentados e demoram a ser implementados", afirmou Sandeep Bhanote, diretor global e gerente geral de serviços financeiros da DXC. "Em parceria com a Euronet, estamos reunindo recursos comprovados de emissão e pagamentos com a experiência em serviços financeiros da DXC para ajudar os clientes a lançar novos programas com mais rapidez, crescer com confiança e entrar em novos mercados."

A Euronet traz para a parceria um vasto conjunto de serviços de emissão, pagamentos e transações, incluindo recursos globais de emissão, processamento e transações internacionais. Esses serviços, aliados à experiência da DXC em serviços financeiros na modernização e operação de plataformas bancárias e de pagamentos essenciais, aumentam a capacidade da DXC de ajudar os clientes a modernizar as infraestruturas de pagamento e abrir novas oportunidades de crescimento. Num sentido mais amplo, a colaboração reforça o compromisso da DXC em promover recursos de pagamentos seguros, escaláveis e adaptados ao futuro para instituições financeiras.

"A DXC tem um longo histórico de prestação de serviços às principais instituições financeiras do mundo", afirmou Oscar Munoz, vice-presidente de vendas para as Américas da Euronet. "Trabalhando juntos, auxiliamos bancos e prestadores de serviços de pagamento a modernizar os ambientes de emissão e pagamento com maior rapidez, flexibilidade e confiança."

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, fornecendo softwares, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público — ajudando-as a aproveitar a IA para gerar resultados em um momento de mudança exponencial, com rapidez. Com profunda experiência em serviços de infraestrutura gerenciada, modernização de aplicações e soluções de software específicas do setor, a DXC moderniza, protege e opera alguns dos ambientes tecnológicos mais complexos do mundo. Saiba mais em dxc.com

Sobre a Euronet Worldwide, Inc.

Líder global em processamento de pagamentos e transações internacionais, a Euronet movimenta dinheiro diariamente, de acordo com as necessidades dos consumidores e das empresas. Suas soluções incluem transferências de dinheiro, processamento de crédito e débito, serviços de caixas eletrônicos e pontos de venda, pagamentos com marca, câmbio de moedas e muito mais. Com produtos e serviços disponíveis em mais de 200 países e territórios, através da sua própria marca e segmentos de negócios de marca, a Euronet e as suas tecnologias e redes financeiras facilitam, aceleram e tornam mais segura a participação na economia global para todos.

Contato de mídia: Ashley Houk-Temple, Relações com a Mídia, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2865764/DXC_Technology_Company_DXC_Announces_Strategic_Partnership_with.jpg

FONTE DXC Technology Company

