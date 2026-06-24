DXC obtient 213 560 494,98 dollars de Tata Consultancy Services (TCS) à la suite d'un arrêt historique dans une affaire de vol de propriété intellectuelle

La Cour de cassation refuse de remettre en cause le jugement selon lequel TCS a délibérément détourné les secrets commerciaux de DXC, soulignant ainsi l'importance de la protection de la propriété intellectuelle et de la confiance des clients

ASHBURN, Virginie, 24 juin 2026 /PRNewswire -- DXC Technology (NYSE : DXC), partenaire de premier plan des entreprises dans les domaines des technologies et de l'innovation, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu 213 560 494,98 dollars de la part de Tata Consultancy Services à la suite d'un arrêt historique sur les secrets commerciaux impliquant Computer Sciences Corporation (CSC), une filiale de DXC.

La Cour de cassation a refusé de remettre en cause les jugements rendus par les juridictions inférieures, notamment l'octroi de 168 millions de dollars de dommages-intérêts en faveur de DXC, ce qui, avec les intérêts courus, a permis à DXC de percevoir un montant total de 213 560 494,98 dollars.

La Cour d'appel des États-Unis pour la cinquième circonscription avait auparavant confirmé les conclusions selon lesquelles TCS avait détourné de manière délibérée et malveillante les secrets commerciaux de CSC, estimant que le dossier contenait des preuves suffisantes pour démontrer le caractère intentionnel du comportement de TCS, sciemment adopté au mépris des droits de CSC.

Ce résultat, qui témoigne de la détermination de DXC à faire respecter ses droits de propriété intellectuelle, met en évidence l'importance de la concurrence loyale, de l'état de droit et du droit à la protection de l'innovation. La protection de la propriété intellectuelle est essentielle pour préserver les solutions proposées aux clients et garantir la poursuite des investissements dans les technologies qui favorisent la réussite commerciale.

« La confiance est le fondement de toute relation commerciale », a déclaré Raul Fernandez, président-directeur général de DXC. « À l'ère de l'innovation portée par l'IA, la confiance revêt une importance encore plus cruciale, il est donc très décevant de voir une entreprise mondiale telle que TCS se faire prendre en flagrant délit de détournement délibéré des secrets commerciaux d'une entreprise basée aux États-Unis. Nous sommes également reconnaissants envers le système juridique des États-Unis, qui défend les droits des innovateurs technologiques. »

À propos de DXC

DXC Technology (NYSE : DXC) est un partenaire de premier plan des entreprises dans les domaines des technologies et de l'innovation, qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public. DXC aide ses clients à tirer parti de l'IA pour obtenir des résultats concrets à une époque marquée par des changements exponentiels. Forte de solides compétences dans les services gérés d'infrastructure, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques à chaque secteur, la société DXC assure l'exploitation, la modernisation et la sécurisation des systèmes stratégiques qui sont au cœur des activités des plus grandes organisations mondiales. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site dxc.com.

Relations avec les médias : Ashley Houk-Temple, relations avec la presse, DXC Technology, adresse électronique : [email protected]