DXC recibe un pago de 213.560.494,98 dólares en un caso histórico de robo de propiedad intelectual de TCS

El Tribunal Supremo se niega a revocar la sentencia que dictamina que TCS se apropió de forma indebida y deliberada de secretos comerciales de DXC, lo que refuerza la importancia de proteger la propiedad intelectual y la confianza de los clientes

ASHBURN, Virginia, 24 de junio de 2026 /PRNewswire -- El día de hoy, DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció que recibió un pago de 213.560.494,98 dólares. de Tata Consultancy Services (TCS) en un caso histórico sobre secretos comerciales en el que se ve implicada Computer Sciences Corporation (CSC), filial de DXC.

El Tribunal Supremo se negó a revocar las sentencias de los tribunales inferiores, incluida la indemnización por daños y perjuicios de 168 millones de dólares a favor de DXC, que, sumados los intereses, resultó en que DXC recibiera un total de 213.560.494,98 dólares.

El Tribunal de Apelación de Estados Unidos de la quinta circunscripción ratificó previamente el veredicto de que TCS se había apropiado de forma indebida, deliberada y maliciosa de los secretos comerciales de CSC, al considerar que existían pruebas suficientes en el expediente de que la conducta de TCS fue intencionada y supuso un desprecio consciente de los derechos de CSC.

Este resultado refleja el compromiso de DXC a hacer valer sus derechos de propiedad intelectual y destaca la importancia de la competencia leal, el estado de derecho y el derecho a proteger la innovación. La protección de la propiedad intelectual es fundamental para resguardar las soluciones de los clientes y garantizar la inversión continua en tecnologías que impulsan los resultados empresariales.

"La confianza es la base de toda relación comercial", afirmó Raul Fernandez, presidente y director ejecutivo de DXC. "En una era marcada por la innovación en IA, la confianza es más importante que nunca, por lo que resulta muy decepcionante ver cómo una empresa mundial como TCS es sorprendida apropiándose de forma indebida y deliberada de secretos comerciales de una empresa estadounidense. Además, agradecemos al sistema jurídico estadounidense por defender los derechos de los innovadores tecnológicos".

Acerca de DXC

DXC Technology (NYSE: DXC) es socia líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas a nivel mundial y organizaciones del sector público. DXC ayuda a los clientes a aprovechar la IA para impulsar resultados en una era de cambios exponenciales. Con una profunda experiencia en servicios de infraestructura administrada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas del sector, DXC opera, moderniza y protege los sistemas críticos que sustentan el funcionamiento de las organizaciones más importantes del mundo. Obtenga más información en dxc.com.

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FUENTE DXC Technology Company