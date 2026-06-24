DXC recauda 213.560.494,98 dólares en un caso histórico de robo de propiedad intelectual contra TCS

El Tribunal Supremo no revoca el fallo que dictaminó que TCS se apropió indebidamente de los secretos comerciales de DXC, reforzando así la importancia de proteger la propiedad intelectual y la confianza de los clientes.

ASHBURN, Va., 24 de junio de 2026 /PRNewswire -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy que ha recaudado 213.560.494,98 dólares de Tata Consultancy Services (TCS) en un caso histórico de secretos comerciales que involucra a Computer Sciences Corporation (CSC), filial de DXC.

El Tribunal Supremo se negó a revocar las sentencias de los tribunales inferiores, incluida una indemnización de 168 millones de dólares a favor de DXC, que, con los intereses acumulados, resultó en el cobro total de 213.560.494,98 dólares.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos confirmó previamente que TCS se apropió indebidamente de forma deliberada y maliciosa de secretos comerciales de CSC, al encontrar amplia evidencia en el expediente de que la conducta de TCS fue intencional y con pleno desprecio por los derechos de CSC.

Este resultado refleja el compromiso de DXC con la defensa de sus derechos de propiedad intelectual y subraya la importancia de la competencia leal, el estado de derecho y el derecho a proteger la innovación. Proteger la propiedad intelectual es fundamental para salvaguardar las soluciones para los clientes y garantizar la inversión continua en tecnologías que impulsan los resultados empresariales.

"La confianza es la base de toda relación comercial", dijo Raúl Fernández, presidente y consejero delegado de DXC. "En una era de innovación en IA, la confianza es aún más crítica, por lo que es muy decepcionante ver que una empresa global como TCS sea sorprendida apropiándose intencionalmente de forma indebida de los secretos comerciales de una empresa estadounidense. También agradecemos al sistema legal estadounidense por defender los derechos de los innovadores tecnológicos."

Acerca de DXC

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público. DXC ayuda a sus clientes a aprovechar la IA para impulsar resultados en una era de cambios exponenciales. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para la industria, DXC opera, moderniza y protege sistemas de misión crítica que impulsan a las organizaciones más importantes del mundo. Obtenga más información en dxc.com.

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