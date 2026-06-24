DXC, 획기적인 지식재산권 도용 사건에서 TCS로부터 2억 1356만 494.98달러 회수

연방대법원, TCS의 DXC 영업 비밀 고의적 도용을 확인한 판결 유지하며 IP 보호 및 고객 신뢰의 중요성 강화

애슈번, 버지니아, 2026년 6월 24일 /PRNewswire/ -- 선도적인 기업 기술 및 혁신 파트너 DXC 테크놀로지(DXC Technology, NYSE: DXC)가 6월 23일, DXC 자회사 컴퓨터 사이언스 코퍼레이션(Computer Sciences Corporation, CSC)이 연루된 주요 영업 비밀 소송에서 타타 컨설팅 서비스(Tata Consultancy Services, TCS)로부터 2억 1356만 494.98달러를 회수했다고 발표했다.

연방대법원은 DXC에 유리하게 판결된 1억 6800만 달러의 손해배상 판결을 포함한 하급심 판결을 유지하기로 결정했으며, 이에 따라 이자가 누적되어 DXC가 2억 1356만 494.98달러를 회수하게 되었다.

미국 연방 제5순회 연방항소법원(U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit)은 이전에 TCS가 CSC의 영업 비밀을 고의적이고 악의적으로 도용했다는 판결을 지지하며, TCS의 행위가 의도적이었고 CSC의 권리를 의식적으로 무시한 것이라는 기록상의 충분한 증거를 확인했다.

이번 결과는 DXC의 지식재산권 시행 약속을 반영하며 공정한 경쟁, 법치주의, 혁신을 보호할 권리의 중요성을 강조한다. 지식재산권 보호는 고객 솔루션을 보호하고 비즈니스 성과를 이끄는 기술에 대한 지속적인 투자를 보장하는 데 중요하다.

DXC의 라울 페르난데스(Raul Fernandez) 사장 겸 최고경영자는 "신뢰는 모든 비즈니스 관계의 기반이다"라고 말했다. 이어 "AI 혁신의 시대에 신뢰는 더욱 중요하기 때문에 TCS와 같은 글로벌 기업이 미국 기업의 영업 비밀을 고의적으로 도용하는 도중 적발되는 것을 보는 것은 매우 실망스러운 일이다. 기술 혁신가들의 권리를 지지해 준 미국 법률 시스템에도 감사하다"고 덧붙였다.

DXC 소개

DXC 테크놀로지(NYSE: DXC)는 글로벌 기업과 공공 부문 조직에 소프트웨어, 서비스, 솔루션을 제공하는 선도적인 기업 기술 및 혁신 파트너이다. DXC는 기하급수적인 변화의 시대에 고객들이 AI를 활용하여 성과를 달성하도록 돕는다. 관리형 인프라 서비스, 애플리케이션 현대화, 산업별 소프트웨어 솔루션 분야의 깊은 전문성으로 DXC는 세계에서 가장 중요한 조직들을 구동하는 미션 크리티컬 시스템을 운영하고, 현대화하며, 보호한다. 자세한 내용은 dxc.com에서 확인할 수 있다.

미디어 문의처: 애슐리 후크-템플(Ashley Houk-Temple), 미디어 관계, DXC 테크놀로지, 이메일: [email protected]

SOURCE DXC Technology Company