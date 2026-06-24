DXC 於一宗標誌性知識產權竊取案中，從 TCS 成功追回 213,560,494.98 美元

最高法院拒絕干預有關 TCS 蓄意盜用 DXC 商業秘密的裁決，此舉彰顯保護知識產權及客戶信任的重要性

維珍尼亞州阿什本2026年6月25日 /美通社/ -- 頂尖的企業級科技與創新合作夥伴 DXC Technology (NYSE: DXC) 今日宣佈，已從 Tata Consultancy Services (TCS) 成功追回 213,560,494.98 美元。 此案屬一宗標誌性商業秘密糾紛，牽涉 DXC 旗下子公司 Computer Sciences Corporation (CSC)。

最高法院拒絕干預下級法院的裁決，其中包括判給 DXC 的 1.68 億美元損害賠償金；在計入累積利息後，DXC 最終收取 213,560,494.98 美元。

美國聯邦第五巡迴上訴法院 (U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit) 先前已維持原判，認定 TCS 乃懷有惡意地故意盜用 CSC 的商業秘密，並指案卷記錄中有充分證據顯示，證明 TCS 所為實屬刻意，且明知而漠視 CSC 的權利。

此判決結果既彰顯 DXC 致力維護其知識產權的決心，亦再一次印證公平競爭、法治及保護創新權利的重要性。 對於守護客戶解決方案的安全，以及確保能夠持續投資於推動業務成效的技術，保護知識產權具有關鍵作用。

DXC 總裁兼行政總裁 Raul Fernandez 表示：「信任是所有商業關係的基石。 在人工智能 (AI) 創新時代，信任變得更為重要，所以當看到 TCS 這類全球企業被揭發蓄意侵佔美國公司的商業秘密，實在令人深感遺憾。 我們亦對美國法律制度維護科技創新者的權利深表感激。」

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SOURCE DXC Technology Company