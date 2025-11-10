DXC a été choisi par la Metropolitan Police Service pour diriger le programme de transformation numérique

ASHBURN, Va., 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), fournisseur mondial de services technologiques, a annoncé aujourd'hui avoir été choisi comme prestataire principal pour la fourniture de services BPO ainsi que de systèmes de remplacement ERP et de gestion des ressources (RM) à la Metropolitan Police Service (« the Met » ou police métropolitaine), la plus grande force de police du Royaume-Uni. Le contrat de 7+1+1 ans a été attribué à DXC à l'issue d'une procédure d'appel d'offres.

DXC modernisera la façon dont la MET déploie ses ressources, en assurant la livraison de systèmes ERP et RM de remplacement, ainsi qu'en contribuant à la transformation de certains services RH, commerciaux et financiers. La Met pourra ainsi utiliser des données en temps réel pour s'adapter aux besoins et priorités locales, améliorer l'efficacité de ses processus internes et permettre des économies notables grâce à la réduction des coûts inutiles. Cette transformation favorisera en outre la collaboration interservices, augmentera la transparence et garantira que les investissements technologiques bénéficient directement à la police de terrain.

« DXC nous soutiendra dans notre transformation pour concrétiser la stratégie « New Met for London » en nous aidant à planifier et gérer plus efficacement nos ressources, moderniser notre technologie, réduire les coûts et permettre à nos policiers de se concentrer davantage sur la police de proximité », a déclaré Marie Heracleous, Chief Officer Business Services, Metropolitan Police Service. « DXC a soumis l'offre la plus solide, et je me réjouis de travailler avec eux pour moderniser la Met dans les années à venir. »

Le contrat a été signé entre DXC et le Mayor's Office for Policing and Crime (MOPAC) de Londres. Cette collaboration souligne l'engagement du MOPAC à fournir des services numériques plus intelligents et plus efficaces qui soutiennent les agents de police et améliorent la confiance des citoyens.

« DXC est fier de s'associer à la Metropolitan Police Service dans le cadre de cette transformation essentielle, en fournissant un modèle de service commercial modernisé qui soutient la stratégie New Met for London et produit un impact positif durable », a déclaré Derek Allison, directeur de l'UKI, DXC. « En collaboration avec nos partenaires experts, nous réunissons Oracle Fusion SaaS et ses capacités d'IA ainsi que la gestion stratégique du personnel pour les opérations policières opérationnelles. Nous nous engageons à fournir des avantages durables, non seulement pour la Met, mais aussi pour les personnes et les communautés de Londres qu'elle protège et sert. »

Le programme s'appuie sur la vaste expérience de DXC en matière de soutien à la transformation numérique des organisations du secteur public au Royaume-Uni et dans le monde. DXC contribuera à simplifier une partie du paysage technologique de la Met, permettant ainsi d'améliorer les performances globales des opérations de première ligne. Le leadership de DXC dans le domaine de l'IA a récemment été reconnu par IDC MarketScape, qui l'a classé Leader mondial des services d'IA pour le gouvernement civil national, en soulignant son innovation, son expertise et son engagement pour des solutions d'IA responsables et souveraines.

À propos de DXC Technology

