DXC, 런던광역경찰청의 디지털 전환 프로그램 주도 업체로 선정

애쉬번, 버지니아주, 2025년 11월 10일 /PRNewswire/ -- 글로벌 기술 서비스 제공업체 DXC 테크놀로지(DXC Technology, NYSE: DXC)가 10일 영국 최대 경찰 조직인 런던광역경찰청(Metropolitan Police Service, 영어 약칭 'Met')에 BPO 서비스와 ERP 및 RM 교체 시스템을 제공할 마스터 벤더로 선정됐다고 밝혔다. 7+1+1년 계약으로, 경쟁 입찰 과정을 거쳐 DXC가 최종 수주했다. BPO와 ERP 및 RM은 각각 비즈니스 프로세스 아웃소싱(Business Process Outsourcing), 전사적 자원 관리(Enterprise Resource Planning), 자원 관리(Resource Management)을 의미한다.

DXC는 교체용 ERP 및 RM 시스템을 제공해 런던광역경찰청의 자원 배치 방식을 현대화하고, 특정 인사, 상업, 재무 서비스의 전환을 지원할 예정이다. 런던광역경찰청은 이제 실시간 데이터를 활용해 지역별 요구와 우선순위에 보다 효과적으로 대응하고, 내부 프로세스를 간소화하여 불필요한 비용을 절감하고 상당한 예산 절감 효과를 거둘 것으로 기대된다. 이번 혁신은 또한 부서 간 협업을 강화하고, 투명성을 제고하고, 기술 투자가 현장 경찰 업무를 직접적으로 지원하도록 할 것이다.

마리 헤라클레우스(Marie Heracleous) 런던광역경찰청 최고비즈니스서비스책임자는 이렇게 말했다. "DXC는 우리가 자원을 더 효과적으로 계획해 관리하고, 기술을 현대화하고, 비용을 줄이고, 경찰관들이 현장 경찰 업무에 더 집중할 수 있게 지원함으로써 '런던을 위한 새로운 런던광역경찰청(New Met for London)' 전략을 실현할 변화의 여정을 이어갈 수 있게 도와줄 것이다. DXC가 가장 우수한 입찰 제안서를 제출했으며, 향후 몇 년간 DXC와 협력하여 런던광역경찰청을 현대화할 수 있기를 기대한다."

본 계약은 DXC와 런던 시장실 경찰범죄청(London's Mayor's Office for Policing and Crime•MOPAC) 간에 체결됐다. 이번 협력은 경찰관을 돕고, 공공 신뢰를 향상시키는 더 스마트하고 효율적인 디지털 서비스를 제공하겠다는 MOPAC의 의지를 잘 보여준다.

디렉터 데릭 앨리슨(Derek Allison) DXC UKI 매니징 디렉터는 이렇게 말했다. "DXC는 임무 수행에 필수적인 이러한 변화를 위해 런던광역경찰청과 협력해 '런던을 위한 새로운 런던광역경찰청' 전략을 실현하고 긍정적 영향을 지속적으로 창출하는 현대화된 비즈니스 서비스 모델을 제공하게 되어 매우 자랑스럽다. 우리는 전문적인 실행 파트너들과 함께 (오라클이 제공하는 클라우드 기반의 통합 소프트웨어 서비스 플랫폼(SaaS)인) 오라클 퓨전 SaaS(Oracle Fusion SaaS) 및 AI 역량과 '운영 경찰 업무를 위한 전략적 인력 관리 솔루션(Strategic Workforce Management for Operational Policing)을 결합하고 있다. 우리는 런던광역경찰청뿐만 아니라 그들이 보호하고 봉사하는 런던 전역의 시민과 지역사회를 위해 지속적인 혜택을 제공하기 위해 최선을 다하고 있다."

영국을 포함 전 세계 공공 기관의 디지털 전환을 지원해 온 DXC의 풍부한 경험이 이 프로그램의 초석이 되었다. DXC는 런던광역경찰청의 기술 환경 일부를 간소화하여 현장 운영 전반의 성능 향상을 지원할 예정이다. 이 분야에서 DXC가 확보한 위상은 최근 글로벌 시장조사기관인 IDC 마켓스케이프(IDC MarketScape)로부터 인정받았다. IDC 마켓스케이프는 혁신성, 공공 부문 전문성, 책임감 있는 소버린 AI 솔루션에 대한 헌신에 주목하며, DXC를 '전 세계 국가 민간 정부 부문 AI 서비스 분야 리더(Leader in Worldwide AI Services for National Civilian Government)'로 선정했다.

