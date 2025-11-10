DXC seleccionada por el Servicio de Policía Metropolitana para liderar el programa de transformación digital

ASHBURN, Va., 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), proveedor global de servicios tecnológicos, ha anunciado hoy que ha sido seleccionado como proveedor principal para prestar servicios de externalización de procesos empresariales (BPO), así como sistemas de sustitución de ERP y gestión de recursos (RM) a la Policía Metropolitana ('Met'), la mayor fuerza policial del Reino Unido. El contrato, con una duración de 7+1+1 años, ha sido adjudicado a DXC tras un proceso de licitación competitivo.

DXC modernizará la forma en que el Met despliega sus recursos, mediante la entrega de sistemas ERP y RM de sustitución, además de ayudar a transformar determinados servicios de RR.HH., comerciales y financieros. Esto permitirá al Met utilizar datos en tiempo real para responder mejor a las necesidades y prioridades locales, agilizar los procesos internos y obtener un ahorro significativo mediante la reducción de costes innecesarios. La transformación también mejorará la colaboración entre departamentos, aumentará la transparencia y garantizará que las inversiones en tecnología apoyen directamente la labor policial de primera línea.

«DXC nos ayudará a continuar el proceso de transformación para llevar a cabo nuestra estrategia New Met for London, ayudándonos a planificar y gestionar mejor nuestros recursos, modernizar nuestra tecnología, reducir costes y permitir que nuestros agentes se centren más en la labor policial de primera línea», explicó Marie Heracleous, directora de Servicios Empresariales del Servicio de Policía Metropolitana. «DXC presentó la oferta más sólida y estoy deseando trabajar con ellos para modernizar la Policía Metropolitana en los próximos años».

El contrato se firmó entre DXC y la Oficina del alcalde de Londres para la Policía y la Delincuencia (MOPAC). Esta colaboración subraya el compromiso de la MOPAC de ofrecer servicios digitales más inteligentes y eficientes que apoyen a los agentes y mejoren la confianza del público.

«DXC se enorgullece de asociarse con el Servicio de Policía Metropolitana en esta transformación de misión crítica, ofreciendo un modelo de servicio empresarial modernizado que permite la estrategia New Met for London y crea un impacto positivo y duradero», afirmó Derek Allison, director general de DXC para el Reino Unido e Irlanda. «Junto con nuestros socios expertos en prestación de servicios, estamos combinando las capacidades de Oracle Fusion SaaS y la inteligencia artificial, así como la gestión estratégica de la plantilla para la policía operativa. Nos comprometemos a ofrecer beneficios duraderos, no solo para la Policía Metropolitana, sino también para las personas y comunidades de Londres a las que protege y sirve».

El programa se basa en la amplia experiencia de DXC en el apoyo a la transformación digital de organizaciones del sector público en todo el Reino Unido y a nivel mundial. DXC ayudará a simplificar una parte del panorama tecnológico de la Policía Metropolitana, lo que permitirá mejorar el rendimiento general de las operaciones de primera línea. El liderazgo de DXC en este ámbito ha sido reconocido recientemente por IDC MarketScape, que ha nombrado a la empresa líder en servicios de IA a nivel mundial para gobiernos civiles nacionales, destacando su innovación, su experiencia en el sector público y su compromiso con soluciones de IA responsables y soberanas.

Acerca de DXC Technology

