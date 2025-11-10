El Servicio de Policía Metropolitana seleccionó a DXC para liderar el Programa de Transformación Digital

ASHBURN, Virginia, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), un proveedor mundial de servicios de tecnología, anunció hoy que ha sido seleccionado como el proveedor principal (Master Vendor) para prestar servicios de externalización de procesos de negocio (BPO, por sus siglas en inglés), así como sistemas de reemplazo de planificación de recursos empresariales (ERP) y de gestión de recursos (RM), al Servicio de la Policía Metropolitana ("la Met"), la fuerza policial más grande del Reino Unido. El contrato de 7+1+1 años fue adjudicado a DXC tras un competitivo proceso de licitación.

DXC modernizará la forma en que la Met despliega sus recursos, al entregar sistemas de reemplazo para la planificación de recursos empresariales (ERP) y de gestión de recursos (RM); además de ayudar a transformar ciertos servicios de recursos humanos, comerciales y financieros. Esto permitirá a la Met utilizar datos en tiempo real para responder mejor a las necesidades y prioridades locales, optimizar los procesos internos y generar ahorros significativos al reducir costos innecesarios. La transformación también mejorará la colaboración entre departamentos, aumentará la transparencia y garantizará que las inversiones en tecnología apoyen de forma directa a la policía de primera línea.

"DXC nos ayudará a continuar la ruta de transformación para implementar nuestra estrategia 'New Met for London' (La nueva Met para Londres), ya que nos ayudará a planificar y gestionar mejor nuestros recursos, modernizar nuestra tecnología, reducir costos y permitir que nuestros oficiales se centren más en la policía de primera línea ", afirmó Marie Heracleous, directora de Servicios Empresariales del Servicio de Policía Metropolitana. "DXC presentó la oferta más sólida y espero poder trabajar con ellos para modernizar la Met en los próximos años ".

DXC y la Oficina del Alcalde de Londres para la Policía y el Crimen (MOPAC) firmaron el acuerdo. Esta colaboración destaca el compromiso de MOPAC de ofrecer servicios digitales más inteligentes y eficientes que apoyen a los oficiales y mejoren la confianza del público.

"DXC se enorgullece de asociarse con el Servicio de Policía Metropolitana en esta transformación de misión crítica, para ofrecer un modelo de servicio empresarial modernizado que habilita la estrategia 'New Met for London' y crea un impacto positivo y duradero ", señaló Derek Allison, director gerente de UKI de DXC. "Junto con nuestros socios expertos en la implementación, reunimos las capacidades de software como servicio (SaaS) de Oracle Fusion e IA, así como gestión estratégica del personal para la policía operativa. Estamos comprometidos con ofrecer beneficios duraderos, no solo para la Met, sino también para las personas y comunidades de todo Londres a las que protege y sirve".

El programa se basa en la amplia experiencia de DXC en apoyar la transformación digital de organizaciones del sector público en el Reino Unido y a nivel mundial. DXC ayudará a simplificar una parte del panorama tecnológico de la Met, lo que permitirá un mejor rendimiento general en las operaciones de primera línea. El liderazgo de DXC en este espacio fue reconocido recientemente por IDC MarketScape, que nombró a la empresa como líder en servicios mundiales de IA para gobiernos civiles nacionales, y destacó su innovación, experiencia en el sector público y compromiso con soluciones de IA responsables y soberanas.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un proveedor mundial líder de servicios de tecnología de la información. Somos un aliado operativo de confianza para muchas de las organizaciones más innovadoras del mundo y creamos soluciones que ayudan a los sectores y a las empresas a prosperar. Nuestros expertos en ingeniería, consultoría y tecnología ayudan a los clientes a simplificar, optimizar y modernizar sus sistemas y procesos, gestionar sus cargas de trabajo más importantes, integrar la inteligencia potenciada por IA en sus operaciones y poner la seguridad y la confianza en primer plano. Conozca más detalles en dxc.com.

Contacto para los medios: Angelena Abate, Relaciones con los Medios de DXC Technology, +1-646-234-8060, [email protected]

FUENTE DXC Technology Company