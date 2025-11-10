DXC wird vom Metropolitan Police Service mit der Leitung des Programms zur digitalen Transformation beauftragt

ASHBURN, Virginia, 10. November 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein globaler Anbieter von Technologiedienstleistungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen als Master Vendor ausgewählt wurde, um BPO-Dienstleistungen sowie ERP- und Ressourcenmanagement (RM)-Ersatzsysteme für den Metropolitan Police Service („the Met"), die größte Polizeibehörde des Vereinigten Königreichs, bereitzustellen. Der Vertrag mit einer Laufzeit von 7+1+1 Jahren wurde nach einem kompetitiven Ausschreibungsverfahren an DXC vergeben.

DXC wird die Art und Weise modernisieren, wie die Met ihre Ressourcen einsetzt, indem es Ersatz-ERP- und RM-Systeme bereitstellt und bei der Umgestaltung bestimmter Personal-, Handels- und Finanzdienstleistungen unterstützt. Es wird der Met ermöglichen, Echtzeitdaten zu nutzen, um besser auf lokale Bedürfnisse und Prioritäten zu reagieren, interne Prozesse zu rationalisieren und durch die Reduzierung unnötiger Kosten erhebliche Einsparungen zu erzielen. Die Umstrukturierung wird auch die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen verbessern, die Transparenz erhöhen und sicherstellen, dass Technologieinvestitionen die Polizeiarbeit an vorderster Front direkt unterstützen.

„DXC wird uns dabei unterstützen, unseren Transformationsprozess fortzusetzen und unsere Strategie „New Met for London" umzusetzen, indem es uns hilft, unsere Ressourcen besser zu planen und zu verwalten, unsere Technologie zu modernisieren , Kosten zu senken und unseren Beamten zu ermöglichen, sich stärker auf die Polizeiarbeit an vorderster Front zu konzentrieren ", erklärte Marie Heracleous, Leiterin Business-Services, Metropolitan Police Service.„DXC hat das überzeugendste Angebot eingereicht, und ich freue mich darauf, in den kommenden Jahren mit DXC zusammen an der Modernisierung der Met zu arbeiten. "

Der Vertrag wurde zwischen DXC und dem Londoner Bürgermeisteramt für Polizei und Kriminalität („Mayor's Office for Policing and Crime", MOPAC) unterzeichnet. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement des MOPAC, intelligentere und effizientere digitale Dienste bereitzustellen, die die Polizeibeamten unterstützen und das Vertrauen der Öffentlichkeit stärken.

„DXC ist stolz darauf, bei dieser geschäftskritischen Transformation mit dem Metropolitan Police Service zusammenzuarbeiten und ein modernisiertes Business-Service-Modell zu liefern, das die Strategie „New Met for London" ermöglicht und nachhaltige, positive Auswirkungen hat ", sagte Derek Allison, UKI Leitender Manager, DXC. „Gemeinsam mit unseren kompetenten Lieferpartnern vereinen wir Oracle Fusion SaaS- und KI-Funktionen sowie strategisches Personalmanagement für die operative Polizeiarbeit. Wir sind bestrebt, dauerhafte Vorteile zu erzielen, nicht nur für die Londoner Polizei, sondern auch für die Menschen und Gemeinden in ganz London, die sie schützt und denen sie dient."

Das Programm baut auf der umfassenden Erfahrung von DXC bei der Unterstützung der digitalen Transformation von Organisationen des öffentlichen Sektors in Großbritannien und weltweit auf. DXC wird dazu beitragen, einen Teil der Technologielandschaft der Met zu vereinfachen und so eine verbesserte Gesamtleistung im gesamten Frontline-Betrieb zu ermöglichen. Die Führungsrolle von DXC in diesem Bereich wurde kürzlich von IDC MarketScape gewürdigt, das das Unternehmen als Leader in Worldwide AI Services for National Civilian Government (Weltweit führender Anbieter von KI-Dienstleistungen für nationale Zivilbehörden) auszeichnete und dabei seine Innovationskraft, seine Expertise im öffentlichen Sektor und sein Engagement für verantwortungsbewusste, souveräne KI-Lösungen hervorhob.

Informationen zu DXC Technology

