e& anuncia venda de seu investimento na Vodafone por US$ 5,95 bilhões

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 12 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Após uma avaliação estratégica completa da sua carteira de investimentos internacionais, a Emirates Telecommunications Group Company PJSC ("e&") anunciou a rescisão do seu Contrato de Parceria com a Vodafone Group PLC ("Vodafone"). Nesse processo, o representante da e& no Conselho de Administração renunciou ao cargo de diretor não executivo da Vodafone.

Após a rescisão do Contrato de Parceria, a e& assinou um contrato vinculativo com a Vega, uma empresa de aquisições controlada integralmente pelo grupo da família Niel, para alienar toda a sua participação de 3.944.743.685 ações ordinárias da Vodafone, representando aproximadamente 16,21% do capital social emitido da empresa e 17,13% do total de direitos de voto, por um valor total de 112,5 GBp por ação. Isso consiste em aproximadamente 110,5 GBp por ação em dinheiro do comprador e no dividendo final da Vodafone referente ao exercício fiscal de 2026 (no valor de 2,02 GBp por ação, a ser recebido em 30 de julho de 2026).

As ações serão vendidas simultaneamente por meio de negociações em bloco fora do mercado a três instituições financeiras, que as manterão em sua posse até que a Vega cumpra os requisitos regulatórios.

Assim que a transferência das ações para as instituições financeiras for concluída, a transação gerará receitas em dinheiro para a e& de aproximadamente AED 21,8 bilhões (USD 5,95 bilhões), incluindo o dividendo final do ano fiscal de 2026. O negócio deverá gerar um retorno líquido em dinheiro de aproximadamente AED 4,7 bilhões (USD 1,3 bilhão).

Sobre a e&

A e& (ADX: EAND) é um grupo global de tecnologia comprometido com iniciativas para promover o futuro digital em 38 países do Oriente Médio, Ásia, África e Europa. Fundada em Abu Dhabi em 1976, a e& aproveita seu legado de cinco décadas em conectividade avançada para oferecer soluções digitais poderosas que geram valor e promovem o progresso.

Para empresas e governos, a e& fornece infraestrutura essencial para o cumprimento de suas missões, incluindo plataformas de nuvem soberana, data centers e soluções assistidas por IA para resolver desafios complexos e acelerar o crescimento. Para milhões de clientes, o Grupo oferece conectividade de ponta, aliada a serviços digitais nas áreas de entretenimento, fintech e experiências com Super-apps que enriquecem o dia a dia.

Movida pela inovação e fortalecida por parcerias globais, a e& oferece tecnologia segura e de alto desempenho para fortalecer as economias e ampliar as oportunidades em todo o mundo.

Para saber mais sobre a e&, visite eand.com.

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FONTE e&