e& anuncia la venta de su inversión en Vodafone por 5.950 millones de dólares

ABU DHABI, EAU, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Tras una exhaustiva revisión estratégica de su cartera de inversiones internacionales, Emirates Telecommunications Group Company PJSC ("e&") anunció la rescisión de su acuerdo de colaboración con Vodafone Group PLC ("Vodafone"). En consecuencia, el representante de e& en el Consejo de Administración ha dimitido de su cargo como director no ejecutivo de Vodafone.

Tras la rescisión del Acuerdo de Relación, e& ha firmado un acuerdo vinculante con Vega, una sociedad de adquisición propiedad al 100% del grupo familiar Niel, para la venta de la totalidad de su participación de 3.944.743.685 acciones ordinarias de Vodafone, que representan aproximadamente el 16,21% del capital social emitido de Vodafone y el 17,13% de sus derechos de voto totales, por un importe total de 112,5 peniques por acción. Este importe incluye aproximadamente 110,5 peniques por acción en efectivo aportados por el comprador y el dividendo final de Vodafone correspondiente al ejercicio fiscal 2026 (de 2,02 peniques por acción, que se recibirá el 30 de julio de 2026).

Las acciones se venderán simultáneamente mediante operaciones extrabursátiles en bloque a tres entidades financieras, que las mantendrán en custodia hasta que Vega cumpla con los requisitos regulatorios.

Una vez completada la transferencia de las acciones a las instituciones financieras, la transacción generará ingresos en efectivo para e& de aproximadamente 21.800 millones de AED (5.950 millones de dólares), incluyendo el dividendo final del ejercicio fiscal 2026. Se espera que la transacción genere un retorno neto en efectivo de aproximadamente 4.700 millones de AED (1.300 millones de dólares).

Acerca de e&

e& (ADX: EAND) es un grupo tecnológico global comprometido con el avance del futuro digital en 38 países de Oriente Medio, Asia, África y Europa. Fundada en Abu Dabi en 1976, e& aprovecha sus cinco décadas de experiencia en conectividad avanzada para ofrecer potentes soluciones digitales que generan valor e impulsan el progreso.

Para empresas y gobiernos, e& proporciona infraestructura de misión crítica, incluyendo plataformas de nube soberanas, centros de datos y soluciones basadas en IA para resolver desafíos complejos y acelerar el crecimiento. Para millones de clientes, el Grupo ofrece conectividad líder a nivel mundial junto con servicios digitales en entretenimiento, tecnología financiera y superaplicaciones que enriquecen la vida diaria.

Impulsada por la innovación y fortalecida por alianzas globales, e& ofrece tecnología segura y de alto rendimiento que fortalece las economías y amplía las oportunidades a nivel mundial.

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