e&、保有するVodafone株式を59億5,000万米ドルで売却すると発表

アラブ首長国連邦・アブダビ, 2026年7月11日 /PRNewswire/ -- Emirates Telecommunications Group Company PJSC（以下「e&」）は、国際投資ポートフォリオを包括的かつ戦略的に見直した結果、Vodafone Group PLC（以下「Vodafone」）との関係契約（Relationship Agreement）を終了したと発表しました。これに伴い、Vodafoneの取締役会におけるe&の代表者は、Vodafoneの非業務執行取締役を退任しました。

関係契約の終了に伴い、e&は、Niel family groupが全額出資する買収目的会社Vegaとの間で、保有するVodafone普通株式3,944,743,685株のすべてを売却する拘束力のある契約を締結しました。1株当たりの総対価は112.5英ペンスで、当該株式はVodafoneの発行済株式資本の約16.21%および総議決権の17.13%に相当します。この総対価は、買い手から現金で支払われる1株当たり約110.5英ペンスと、Vodafoneの2026会計年度（FY26）の期末配当（1株当たり2.02英ペンス、2026年7月30日受領予定）で構成されます。

当該株式は、市場外ブロック取引を通じて3社の金融機関に同時に売却され、Vegaが規制上の要件を満たすまで、これらの金融機関が保有します。

当該株式の金融機関への譲渡が完了すると、本取引により、e&は、2026会計年度（FY26）の期末配当を含む約218億AED（59億5,000万米ドル）の現金収入を得ることになります。本取引により、約47億AED（13億米ドル）の純現金リターンが見込まれています。

e&について

e&（ADX: EAND）は、中東、アジア、アフリカ、欧州の38カ国で、デジタルの未来を切り拓くことに取り組むグローバル・テクノロジー・グループです。1976年にアブダビで設立されたe&は、先進的な通信分野で50年にわたり培ってきた実績を活かし、価値を引き出し、発展を促す強力なデジタルソリューションを提供しています。

e&は、企業および政府機関向けに、ソブリン・クラウド・プラットフォーム、データセンター、AIを活用したソリューションなどのミッションクリティカルなインフラを提供し、複雑な課題の解決と成長の加速を支援しています。当グループは、数百万人の顧客に、世界をリードする通信サービスと、エンターテインメント、フィンテック、スーパーアプリの各分野で日々の暮らしを豊かにするデジタルサービスを組み合わせて提供しています。

イノベーションを原動力とし、グローバルなパートナーシップに支えられたe&は、経済を活性化し、世界各地で機会を広げる安全で高性能なテクノロジーを提供しています。

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