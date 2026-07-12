e& 宣佈以 59.5 億美元出售 Vodafone 投資

股份將同步透過場外批量交易售予三間金融機構，該等機構將代為持有，直至 Vega 滿足所有監管規定。

股份一經轉讓至金融機構，該交易即為 e& 進賬約 218 億阿聯酋迪拉姆（59.5 億美元），款項已包括 2026 財政年度最終股息。此交易預期可錄得約 47 億阿聯酋迪拉姆（13 億美元）的現金淨回報。

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