이앤드, 59억 5000만 달러 규모 보다폰 지분 매각 발표

아부다비, 아랍에미리트, 2026년 7월 12일 /PRNewswire/ -- 에미리트 통신 그룹(Emirates Telecommunications Group Company PJSC, 이하 '이앤드')이 국제 투자 포트폴리오에 대한 종합적인 전략 검토를 거쳐 보다폰 그룹(Vodafone Group PLC, 이하 '보다폰')과 체결한 관계 협약(Relationship Agreement)을 종료한다고 발표했다. 이에 따라 이앤드의 이사회 대표도 보다폰의 비상임 이사직에서 사임했다.

관계 협약 종료에 이어 이앤드는 닐 가문 그룹(Niel family group)이 전액 출자한 인수 목적 법인 베가(Vega)와 구속력 있는 계약을 체결하고, 보유 중인 보다폰 보통주 39억 4474만 3685주 전량을 매각하기로 했다. 이는 보다폰 발행주식 자본의 약 16.21%, 총의결권의 17.13%에 해당한다. 총매각대금은 주당 112.5펜스로, 매수자가 현금으로 지급하는 주당 약 110.5펜스와 2026 회계연도 보다폰의 최종 배당금 주당 2.02펜스(2026년 7월 30일 수령 예정)로 구성된다.

해당 주식은 장외 블록딜(block trades)을 통해 3개 금융기관에 동시에 매각되며, 금융기관은 베가가 규제 요건을 충족할 때까지 주식을 보유하게 된다.

금융기관으로의 주식 이전이 완료되면 이번 거래를 통해 이앤드는 2026 회계연도 최종 배당금을 포함해 약 218억 디르함(미화 59억 5000만 달러)의 현금 수익을 확보하게 된다. 이번 거래에 따른 순 현금 수익은 약 47억 디르함(미화 13억 달러)에 이를 것으로 예상된다.

이앤드 소개

이앤드(ADX: EAND)는 중동, 아시아, 아프리카 및 유럽 38개국에서 디지털 미래 발전에 주력하는 글로벌 기술 그룹이다. 1976년 아부다비에서 설립된 이앤드는 첨단 연결성 분야에서 쌓아온 50년의 전통을 바탕으로 가치를 창출하고 발전을 이끄는 강력한 디지털 솔루션을 제공한다.

이앤드는 기업과 정부를 대상으로 소버린 클라우드 플랫폼, 데이터센터 및 인공지능(AI) 기반 솔루션을 비롯한 핵심 업무용 인프라를 제공해 복잡한 과제 해결과 성장 가속을 지원한다. 또한 수백만 명의 고객에게 세계 최고 수준의 연결성과 엔터테인먼트, 핀테크 및 슈퍼앱 서비스를 결합한 디지털 경험을 제공해 일상생활을 더욱 풍요롭게 한다.

혁신을 원동력으로 삼고 글로벌 파트너십을 기반으로 역량을 강화한 이앤드는 경제를 튼튼하게 하고 전 세계적으로 기회를 확대하는 안전한 고성능 기술을 제공한다.

이앤드에 관한 자세한 내용은 eand.com에서 확인할 수 있다.

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