e& annonce la cession de sa participation dans Vodafone pour un montant de 5,95 milliards USD

ABOU DABI, Émirats arabes unis, 10 juillet 2026 /PRNewswire/ -- À la suite d'un examen stratégique approfondi de son portefeuille d'investissements internationaux, Emirates Telecommunications Group Company PJSC (« e& ») a annoncé la résiliation de son accord régissant les relations avec Vodafone Group PLC (« Vodafone »). Dans ce contexte, le représentant du conseil d'administration d'e& a démissionné de son poste d'administrateur non exécutif de Vodafone.

À la suite de la résiliation du contrat régissant les relations, e& a signé un accord contraignant avec Vega, un véhicule d'acquisition détenu en exclusivité par le groupe familial Niel, en vue de céder l'intégralité de sa participation de 3 944 743 685 actions ordinaires de Vodafone, représentant environ 16,21% du capital social émis de Vodafone et 17,13% de l'ensemble de ses droits de vote, pour un montant total de 112,5 GBP par action. Ce montant comprend environ 110,5 GBP par action en espèces versés par l'acquéreur, ainsi que le dividende final de Vodafone pour l'exercice 2026 (d'un montant de 2,02 GBP par action, qui sera versé le 30 juillet 2026).

Les actions seront vendues simultanément dans le cadre d'opérations en bloc hors marché à trois établissements financiers, qui les conserveront jusqu'à ce que Vega se soit conformée aux exigences réglementaires.

Une fois le transfert des actions aux établissements financiers achevé, l'opération générera pour e& un produit en espèces d'environ 21,8 milliards AED (5,95 milliards USD), y compris le dividende final de l'exercice 2026. Cette opération devrait générer un flux de trésorerie net d'environ 4,7 milliards AED (1,3 milliard USD).

À propos d'e&

e& (ADX : EAND) est un groupe technologique mondial qui s'engage à faire progresser l'avenir numérique dans 38 pays du Moyen-Orient, d'Asie, d'Afrique et d'Europe. Fondée à Abou Dabi en 1976, e& s'appuie sur cinq décennies d'expérience dans le domaine des technologies de connectivité de pointe pour proposer des solutions numériques performantes qui créent de la valeur et stimulent le progrès.

Pour les entreprises et les pouvoirs publics, e& fournit des infrastructures essentielles à leur mission, notamment des plateformes cloud souveraines, des centres de données et des solutions basées sur l'IA, afin de relever des défis complexes et d'accélérer la croissance. Pour des millions de clients, le groupe offre une connectivité de premier plan ainsi que des services numériques dans les domaines du divertissement, de la fintech et des super applications qui enrichissent la vie quotidienne.

Stimulé par l'innovation et renforcé par des partenariats mondiaux, e& propose des technologies sûres et performantes qui renforcent les économies et élargissent les perspectives à l'échelle mondiale.

Pour de plus amples renseignements sur e&, consultez le site eand.com.

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