e& registra aumento de 11,6% na receita consolidada, chegando a AED 38,1 bilhões no primeiro semestre de 2026

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31 jul, 2026, 15:29 GMT

  • A receita consolidada do primeiro semestre aumentou para AED 38,1 bilhões, registrando um crescimento de 11,6% em relação ao ano anterior
  • O lucro líquido consolidado do Grupo atingiu AED 6,0 bilhões, crescendo 2,4% em relação ao ano anterior (excluindo o ganho com a venda da Khazna e o acordo com a Maroc Telecom no primeiro semestre de 2025)
  • O EBITDA atingiu AED 17,7 bilhões, um aumento de 13,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, com margem de lucro de 46,5%
  • Dividendo intermediário por ação (DPS) de 47,5 fils, um aumento de 10,5% na comparação anual
  • Reformulação estratégica do portfólio para intensificar o foco no fortalecimento dos negócios principais, com a venda da participação na Vodafone com ágio em relação ao preço de mercado e a alienação parcial de 12,5% da participação na Careem Technologies

ABU DHABI, EAU, 31 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A e& anunciou hoje seus resultados financeiros para o primeiro semestre de 2026, entregando um forte desempenho financeiro e operacional que reflete a capacidade do Grupo de sustentar o crescimento em seu mercado doméstico e nas operações internacionais. Esse desempenho foi impulsionado por uma estratégia clara focada nos negócios principais, na transformação digital abrangente e na aceleração da inovação orientada por IA.

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H.E. Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi, Chairman of e& Group
H.E. Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi, Chairman of e& Group

Durante os primeiros seis meses deste ano, a e& registrou um forte crescimento em sua receita consolidada, atingindo AED 38,1 bilhões, o que representa um aumento de 11,6% na comparação anual. O lucro líquido consolidado alcançou AED 6,0 bilhões, marcando um crescimento de 2,4% na comparação anual, excluindo o ganho na venda da Khazna e o impacto do acordo da Maroc Telecom (MT) em 2025.

O EBITDA no 1º semestre de 2026 atingiu AED 17,7 bilhões, um aumento de 13,1% na comparação anual, resultando em uma sólida margem EBITDA de 46,5%. Esses resultados financeiros são respaldados pelo crescimento contínuo da base total de assinantes do Grupo, que cresceu 30,4% e atingiu 251,5 milhões de assinantes, enquanto o número de assinantes da e& UAE chegou a 16,5 milhões, um aumento de 6,4% na comparação anual.

Esse desempenho reflete a crescente demanda dos clientes pelo portfólio de serviços e soluções inovadoras do Grupo, bem como sua capacidade de atender à crescente demanda por infraestrutura de conectividade avançada e entregar experiências digitais diferenciadas e aprimoradas por IA para consumidores e empresas.

Após uma revisão estratégica abrangente do portfólio de investimentos internacionais do Grupo ao final do segundo trimestre, a e& concluiu com sucesso a venda de toda a sua participação no Vodafone Group Plc. A transação gerou uma receita bruta em caixa de AED 21,9 bilhões (US$ 5,95 bilhões) e um retorno líquido em caixa de AED 4,8 bilhões (equivalente a US$ 1,3 bilhão). Da mesma forma, a e& concluiu a venda de 12,5% de sua participação de 50,03% na Careem Technologies para a Uber, por uma contraprestação total de AED 367 milhões (US$ 100 milhões). 

Destaques financeiros para o 1º semestre de 2026

1º Semestre de 2026

1º Semestre de 2025

Variação %

2º Trimestre de 2026

2º Trimestre de 2025

Variação %

Receita
consolidada (1)

38,1 bilhões de
dirhams

34,2 bilhões de
dirhams

11,6 %

19,2 bilhões de
dirhams

17,7 bilhões de
dirhams

8,7 %

Lucro
líquido consolidado

6,0 bilhões de
dirhams

5,9 bilhões de
dirhams (2)

2,4 %

3,1 bilhões de
dirhams

3,1 bilhões de
dirhams (2)

1,1 %

EBITDA (1)

17,7 bilhões de
dirhams

15,7 bilhões de
dirhams

13,1 %

9,0 bilhões de
dirhams

8,2 bilhões de
dirhams

9,8 %

Lucro por
ação

AED 0,69

AED 0,67
(2)

2,4 %

AED 0,36

AED 0,35
(2)

1,1 %

Total de
assinantes do grupo

251,5 milhões de
assinantes

192,9
milhões de
assinantes
(3)

30,4 %

251,5
milhões de
assinantes

192,9
milhões de
assinantes
(3)

30,4 %

Assinantes dos
EAU

16,5 milhões de
assinantes

15,5 milhões de
assinantes

6,4 %

16,5 milhões de
assinantes

15,5 milhões de
assinantes

6,4 %

(1) Os resultados financeiros de 2026 e o comparativo de 2025 excluem a Careem Technologies devido à desconsolidação após a venda parcial da participação de 12,5%.

(2) O lucro líquido e o LPA do 2º trimestre de 2025 foram ajustados pelo impacto do acordo da MT, enquanto o lucro líquido e o LPA do 1º semestre de 2025 foram ajustados pelo impacto do acordo da MT e
pelo ganho com a venda da Khazna

(3) Ajustado para os números reportados pela Maroc Telecom

Ao comentar os resultados financeiros, S.E. Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi, presidente do e& Group, declarou: "Nossos resultados de hoje confirmam que o Grupo está avançando de forma constante na liderança do futuro digital. Superamos os desafios regionais e globais com agilidade e transformamos esses desafios em verdadeiras oportunidades de crescimento para os negócios. 

"Nosso desempenho financeiro no primeiro semestre de 2026 reflete o sucesso de nossa estratégia, construída sobre a solidez do portfólio de negócios principais da e&, alinhada aos nossos investimentos contínuos em infraestrutura de tecnologia e soluções digitais avançadas. Isso nos proporcionou uma base sólida para sustentar o crescimento e reforçar nossa liderança nos mercados regionais e internacionais, como demonstrado claramente pela receita consolidada de AED 38,1 bilhões no primeiro semestre de 2026.

"A avaliação rigorosa e contínua de nossos investimentos internacionais é um dos pilares fundamentais pelos quais mantemos a força financeira da e& e garantimos o maior valor e retorno para os acionistas. A conclusão da venda de nossa participação na Vodafone em julho de 2026 gerou AED 21,9 bilhões em receitas de caixa e resultou em um ganho líquido de caixa de AED 4,8 bilhões.

"Orientada pela visão e pelo apoio da sábia liderança dos EAU, a e& continuará a desempenhar um papel na formação do cenário digital e no avanço do progresso socioeconômico. Continuaremos a fortalecer nossa posição e a explorar novas fronteiras tecnológicas, desenvolvendo-nos sobre bases sólidas para impulsionar o crescimento de longo prazo e consolidar nossa liderança como uma parceira de confiança na viabilização da transformação digital abrangente. Também continuaremos a entregar inovações que fortaleçam a posição dos EAU no mapa tecnológico global."

Masood M. Sharif Mahmood, CEO global do e& Group, afirmou: "Apesar dos recentes desafios regionais e globais, a e& demonstrou a força de seu modelo operacional e sua capacidade de adaptação ao longo do primeiro semestre de 2026. Também alcançamos um lucro líquido consolidado de AED 6,0 bilhões e um EBITDA de AED 17,7 bilhões, com uma sólida margem de 46,5%, mantendo fluxos de caixa saudáveis. Esse desempenho financeiro foi sustentado ainda pelo crescimento contínuo da base total de assinantes do Grupo, que aumentou 30,4%, atingindo 251,5 milhões de assinantes.

"Esses resultados são um testemunho da nosso gerenciamento proativo de riscos, da diversificação do nosso portfólio em negócios digitais e de telecomunicações e da integração de aplicações inovadoras de IA, reforçando a confiança dos acionistas em nossa capacidade de liderar o futuro digital.

"Nossa estratégia para o crescimento de longo prazo baseia-se em nossa capacidade de fortalecer e aprimorar nosso modelo operacional, garantindo que ele permaneça responsivo às mudanças regionais e globais. Isso nos permite entregar retornos sólidos que refletem uma administração de capital disciplinada e flexibilidade na rotação de capital e ativos. Nossa forte posição financeira nos permite capturar oportunidades promissoras e continuar desenvolvendo uma infraestrutura digital pronta para o futuro.

O CEO global do Grupo concluiu: "A maior força da e& reside em sua capacidade de garantir a continuidade dos negócios enquanto entrega serviços digitais confiáveis e aprimorados por recursos avançados de IA. A e& manteve a continuidade dos serviços, fortaleceu a prontidão da rede, apoiou ecossistemas de trabalho e educação remotos e forneceu infraestrutura digital confiável para indivíduos, empresas e entidades governamentais. O Grupo demonstrou sua capacidade de cumprir seu papel nacional e econômico, guiado pela visão de futuro da sábia liderança dos EAU."

CONTATO: Nancy Sudheer, +971 50 705 5290, e-mail: [email protected]

FONTE e&

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