e& conclui a venda de sua participação na Vodafone e obtém US$ 5,95 bilhões em recursos financeiros

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 19 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Na sequência do anúncio da Emirates Telecommunications Group Company PJSC ("e&") em 10 de julho de 2026, referente à assinatura de um acordo vinculativo com a Vega, uma entidade de aquisição de propriedade integral do grupo da família Niel, para a venda da totalidade da participação da e& na Vodafone Group PLC ("Vodafone"); a e& anunciou hoje a conclusão bem-sucedida da transferência de suas 3.944.743.685 ações ordinárias da Vodafone para a BNPP Financial Markets, o Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e a Société Générale.

e& Successfully Completes Sale of Vodafone Stake, Realizing Cash Proceeds of USD 5.95 Billion

A conclusão bem-sucedida da transferência gerou receitas brutas em dinheiro para a e& no valor de AED 21,5 bilhões (US$ 5,84 bilhões), o que representa cerca de 110,5 GBX por ação. O valor restante do dividendo de 2,02 GBX por ação (equivalente a AED 0,4 bilhão/US$ 0,11 bilhão), referente ao dividendo final do exercício fiscal de 2026, será recebido em 30 de julho de 2026. Com isso, o valor total da transação chegará a AED 21,9 bilhões (equivalente a US$ 5,95 bilhões), gerando um retorno líquido em dinheiro de AED 4,8 bilhões (US$ 1,3 bilhão). Essa transação reflete a evolução natural das prioridades estratégicas da e&, permitindo que o Grupo concentre ainda mais seu foco estratégico em seus negócios principais, ao mesmo tempo em que libera o valor gerado por meio de seus investimentos.

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FONTE e&