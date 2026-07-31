e& Catat Peningkatan 11.6% dalam Hasil Disatukan kepada AED38.1 Bilion pada Separuh Pertama Tahun 2026

Hasil yang disatukan bagi separuh pertama meningkat kepada AED38.1 bilion, mencatat pertumbuhan 11.6% tahun ke tahun.

Keuntungan bersih disatukan Kumpulan mencapai AED6.0 bilion, meningkat 2.4% tahun ke tahun, tidak termasuk keuntungan daripada penjualan Khazna dan penyelesaian Maroc Telecom pada separuh pertama tahun 2025

EBITDA mencapai AED17.7 bilion, meningkat 13.1% berbanding tempoh yang sama tahun lalu, dengan margin keuntungan sebanyak 46.5%

DPS interim sebanyak 47.5 fils, meningkat 10.5% berbanding tempoh yang sama tahun lalu

Penetapan semula portfolio strategik bagi memperkukuh tumpuan terhadap pengukuhan perniagaan teras, melalui penjualan pegangan dalam Vodafone pada premium berbanding harga pasaran, serta penjualan separa pegangan 12.5% dalam Careem Technologies

ABU DHABI, UAE, 31 Julai 2026 /PRNewswire/ -- e& hari ini mengumumkan keputusan kewangannya bagi separuh pertama tahun 2026 (H1 2026), mencatat prestasi kewangan dan perniagaan yang kukuh yang mencerminkan keupayaan Kumpulan untuk mengekalkan pertumbuhan merentas pasaran domestik dan operasi antarabangsanya. Prestasi ini dipacu oleh strategi yang jelas dengan tumpuan terhadap perniagaan teras, transformasi digital menyeluruh dan pecutan inovasi dikuasakan AI.

H.E. Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi, Chairman of e& Group

Dalam tempoh enam bulan pertama tahun ini, e& mencatat pertumbuhan kukuh dalam hasil disatukannya, mencecah AED38.1 bilion, mewakili peningkatan 11.6% tahun ke tahun (YoY). Keuntungan bersih disatukan mencapai AED6.0 bilion, mencatat pertumbuhan YoY sebanyak 2.4%, tidak termasuk keuntungan daripada penjualan Khazna dan kesan penyelesaian Maroc Telecom (MT) pada tahun 2025.

EBITDA pada H1 2026 mencapai AED17.7 bilion, peningkatan YoY sebanyak 13.1%, menghasilkan margin EBITDA yang kukuh sebanyak 46.5%. Keputusan kewangan ini disokong oleh pertumbuhan berterusan keseluruhan asas pelanggan Kumpulan, yang meningkat sebanyak 30.4% kepada 251.5 juta pelanggan, manakala jumlah pelanggan e& UAE mencecah 16.5 juta, meningkat 6.4% YoY.

Prestasi ini mencerminkan permintaan pelanggan yang semakin meningkat terhadap portfolio perkhidmatan dan penyelesaian inovatif Kumpulan, serta keupayaannya untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat terhadap infrastruktur ketersambungan maju dan menyampaikan pengalaman digital berbeza yang dipertingkat AI untuk pengguna dan perniagaan.

Susulan semakan strategik menyeluruh terhadap portfolio pelaburan antarabangsa Kumpulan selepas berakhirnya suku kedua, e& berjaya menyempurnakan penjualan keseluruhan pegangannya dalam Vodafone Group Plc. Transaksi itu menjana hasil tunai kasar sebanyak AED21.9 bilion (USD5.95 bilion) dan pulangan tunai bersih sebanyak AED4.8 bilion (bersamaan USD1.3 bilion). Begitu juga, e& menyempurnakan penjualan 12.5% daripada pegangan 50.03% dalam Careem Technologies kepada Uber dengan jumlah balasan sebanyak AED367 juta (USD100 juta).

Sorotan Kewangan bagi Separuh Pertama Tahun 2026



Separuh 1 2026 Separuh 1 2025 % Perubahan Suku 2 2026 Suku 2 2025 % Perubahan Hasil

Disatukan (1) 38.1 bilion

dirham 34.2 bilion

dirham 11.6 % 19.2 bilion

dirham 17.7 bilion

dirham 8.7 % Keuntungan

Bersih Disatukan 6.0 bilion

dirham 5.9 bilion

dirham (2) 2.4 % 3.1 bilion

dirham 3.1 bilion

dirham (2) 1.1 % EBITDA (1) 17.7 bilion

dirham 15.7 bilion

dirham 13.1 % 9.0 bilion

dirham 8.2 bilion

dirham 9.8 % Pendapatan

Sesaham AED 0.69 AED 0.67

(2) 2.4 % AED 0.36 AED 0.35

(2) 1.1 % Jumlah Pelanggan

Kumpulan 251.5 juta

pelanggan 192.9

juta

pelanggan

(3) 30.4 % 251.5

juta

pelanggan 192.9

juta

pelanggan

(3) 30.4 % Pelanggan

UAE 16.5 juta

pelanggan 15.5 juta

pelanggan 6.4 % 16.5 juta

pelanggan 15.5 juta

pelanggan 6.4 % (1) Keputusan kewangan tahun 2026 dan perbandingan 2025 tidak termasuk Careem Technologies berikutan penyahsatukan selepas penjualan separa pegangan 12.5%. (2) Keuntungan bersih & EPS Q2 2025 dilaraskan bagi kesan penyelesaian MT, manakala keuntungan bersih dan EPS H1 2025 dilaraskan bagi kesan penyelesaian MT serta

keuntungan daripada penjualan Khazna. (3) Dilaraskan mengikut jumlah yang dilaporkan oleh Maroc Telecom.

Mengulas mengenai keputusan kewangan tersebut, Tuan Yang Terutama Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi, Pengerusi e& Group, berkata: "Keputusan kami hari ini mengesahkan bahawa Kumpulan sedang mencapai kemajuan yang mantap ke arah menerajui masa depan digital. Kami telah berjaya mengharungi cabaran serantau dan global dengan tangkas serta mengubah cabaran tersebut menjadi peluang sebenar untuk pertumbuhan perniagaan.

"Prestasi kewangan kami pada separuh pertama tahun 2026 mencerminkan kejayaan strategi kami, yang dibina berasaskan kekuatan portfolio perniagaan teras e&, di samping pelaburan berterusan kami dalam infrastruktur teknologi dan penyelesaian digital maju. Ini telah menyediakan asas yang kukuh kepada kami untuk mengekalkan pertumbuhan dan memperkukuh kepimpinan kami merentas pasaran serantau dan antarabangsa, seperti yang jelas dibuktikan oleh hasil disatukan sebanyak AED38.1 bilion pada separuh pertama tahun 2026."

"Penilaian berterusan dan teliti terhadap pelaburan antarabangsa kami merupakan salah satu tonggak utama yang membolehkan kami mengekalkan kekuatan kewangan e& serta memastikan nilai dan pulangan tertinggi untuk pemegang saham. Penyempurnaan penjualan pegangan kami dalam Vodafone pada Julai 2026 menjana hasil tunai sebanyak AED21.9 bilion dan menghasilkan keuntungan tunai bersih sebanyak AED4.8 bilion."

"Berpandukan visi dan sokongan kepimpinan bijaksana UAE, e& akan terus memainkan peranan dalam membentuk landskap digital serta memajukan kemajuan sosial dan ekonomi. Kami akan terus mengukuhkan kedudukan kami dan meneroka sempadan teknologi baharu, berasaskan asas yang kukuh untuk memacu pertumbuhan jangka panjang serta memperkukuh kepimpinan kami sebagai rakan kongsi dipercayai dalam membolehkan transformasi digital menyeluruh. Kami juga akan terus menyampaikan inovasi yang memperkukuh kedudukan UAE pada peta teknologi global."

Masood M. Sharif Mahmood, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan e& Group, berkata: "Meskipun berdepan cabaran serantau dan global baru-baru ini, e& menunjukkan kekuatan model operasinya serta keupayaannya untuk menyesuaikan diri sepanjang separuh pertama tahun 2026. Kami juga mencapai keuntungan bersih disatukan sebanyak AED6.0 bilion dan EBITDA sebanyak AED17.7 bilion, dengan margin kukuh sebanyak 46.5%, sambil mengekalkan aliran tunai yang sihat. Prestasi kewangan ini turut disokong oleh pertumbuhan berterusan dalam jumlah asas pelanggan Kumpulan, yang meningkat sebanyak 30.4% kepada 251.5 juta pelanggan.

"Keputusan ini membuktikan pengurusan risiko proaktif kami, kepelbagaian portfolio kami merentas perniagaan telekomunikasi dan digital, serta penyepaduan aplikasi AI yang inovatif. Perkara ini memperkukuh keyakinan pemegang saham terhadap keupayaan kami untuk menerajui masa depan digital."

"Strategi kami untuk pertumbuhan jangka panjang dibina atas keupayaan kami untuk memperkukuh dan menambah baik model operasi kami, bagi memastikan model tersebut kekal responsif terhadap perubahan serantau dan global. Ini membolehkan kami memberikan pulangan yang kukuh, mencerminkan pengurusan modal yang berdisiplin serta fleksibiliti dalam peralihan modal dan aset. Kedudukan kewangan kami yang kukuh membolehkan kami merebut peluang yang menjanjikan dan terus membangunkan infrastruktur digital yang sedia untuk masa depan."

Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan itu menyimpulkan: "Kekuatan terbesar e& terletak pada keupayaannya untuk memastikan kesinambungan perniagaan sambil menyediakan perkhidmatan digital yang boleh dipercayai dan dipertingkat oleh keupayaan AI maju. e& mengekalkan kesinambungan perkhidmatan, memperkukuh kesiapsiagaan rangkaian, menyokong ekosistem kerja dan pendidikan jarak jauh, serta menyediakan infrastruktur digital yang boleh dipercayai untuk individu, perniagaan dan entiti kerajaan. Kumpulan telah menunjukkan keupayaannya untuk memenuhi peranan nasional dan ekonominya, berpandukan visi berpandangan jauh kepimpinan bijaksana UAE."

BUTIRAN HUBUNGAN: Nancy Sudheer, +971 50 705 5290, e-mel: [email protected]