Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) divulga um patrimônio total de US$ 336 milhões, incluindo US$ 90 milhões na OpenAI, US$ 25 milhões no MrBeast, mais de 11.000 moedas ETH e mais de 283 milhões de tokens WLD

Às 17h (horário da costa leste dos EUA) do dia 20 de abril de 2026, as participações da ORBS incluem um investimento de US$ 90 milhões na OpenAI, US$ 25 milhões na Beast Industries, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a US$ 0,27 por WLD (segundo a Coinbase), 11.068 Ethereum (moedas ETH) e US$ 118 milhões em dinheiro e stablecoins, totalizando aproximadamente US$ 336 milhões.

O evento World Lift Off ocorreu no dia 17 de abril, e muitos produtos e novas funcionalidades foram apresentados. Entre as principais novidades anunciadas:

Atualizações do protocolo World ID

Novos parceiros: Zoom, Docusign, Tinder, Browserbase, Exa, Okta e Vercel

Novos recursos, além do Proof of Human, Face Auth, Deep Face, Credentials e Concert Kit

Isso leva a prova universal de humanidade a mais plataformas onde as pessoas se conectam, trabalham e se divertem

Casos de uso ampliados: da proteção contra deepfakes à governança resistente a bots

O número de casos de uso e a demanda pela prova universal de humanidade estão crescendo rapidamente em 2026. "Atualmente, mais de 50% de todo o conteúdo da internet é gerado por IA", afirmou Sam Altman, diretor executivo da OpenAI e cofundador da Tools for Humanity, durante a palestra de abertura do evento World Lift Off, em 17 de abril de 2026.

"Evitar a 'duplicidade humana' (double human) é, sem dúvida, a questão mais urgente enfrentada pela economia digital na atualidade", afirmou Thomas "Tom" Lee, presidente da Bitmine, diretor de pesquisa da Fundstrat e membro do conselho da Eightco. "Ao sermos capazes de verificar a autenticidade de nossas interações, a sociedade pode aproveitar de forma positiva essas tecnologias cada vez mais poderosas, sem perder a confiança."

"Também podemos evitar os riscos mais prejudiciais decorrentes do aumento das capacidades dos sistemas de agentes", continuou Lee. "Afinal, uma das principais aplicações dos ativos digitais e das blockchains era evitar o problema da 'duplicidade de gastos' e, agora, a Proof of Human evita a 'duplicidade humana'."

Vale destacar que a World e a TFH também lançaram o AgentKit. Este kit de ferramentas para desenvolvedores foi projetado para fornecer prova criptográfica de que um agente de IA é operado por um ser humano único e verificado. Em outras palavras, à medida que a economia de agentes cresce, o AgentKit proporciona uma camada de confiança, garantindo que esse agente tenha sido designado por uma pessoa verificada e única.

A Eightco baseia-se em três megatendências que, segundo a empresa, deverão caracterizar a próxima década de inovação, incluindo: inteligência artificial, identidade digital e a economia dos criadores, com participações diretas em cada uma delas por meio da OpenAI (27% do balanço patrimonial da ORBS), da Worldcoin (23%) e da Beast Industries (7%).

Identidade digital — Token WLD

A Eightco detém mais de 283 milhões de WLD, o que corresponde a aproximadamente 9% da oferta disponível, constituindo a maior posição institucional divulgada publicamente e representando cerca de 23% da tesouraria da Eightco.

Os bots e o tráfego automatizado representam atualmente cerca de 58% das solicitações globais na web, tornando-se oficialmente a maioria e crescendo rapidamente em 2026, conforme os agentes se proliferam. Com o número de bots superando o de humanos na internet, a verificação de autenticidade humana está rapidamente se tornando uma infraestrutura imprescindível.

O Worldcoin é o token nativo da World, uma rede global de Prova de Identidade Humana criada pela Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman e Alex Blania) e administrada pela World Foundation. Seu dispositivo Orb emite uma identificação mundial (World ID) que preserva a privacidade e verifica se o usuário é um ser humano único, e não um agente de IA.

Inteligência Artificial — OpenAI

A Eightco detém US$ 90 milhões em ações da OpenAI, o que representa aproximadamente 27% dos ativos em carteira, uma das maiores participações na OpenAI divulgadas por qualquer veículo de investimento listado em bolsa.

O ChatGPT, aplicativo da OpenAI para consumidores, conquistou oficialmente o primeiro lugar no setor de IA para consumidores, ultrapassando o TikTok, o Instagram e o Facebook em downloads mensais em todo o mundo no início de 2026 (Sensor Tower), tornando-se o aplicativo para consumidores que mais cresceu no ano.

Economia dos Criadores — Beast Industries

A Eightco detém uma participação de US$ 18 milhões na Beast Industries, com um compromisso futuro adicional de US$ 7 milhões, totalizando US$ 25 milhões, o que representa aproximadamente 7% dos ativos de tesouraria.

A Beast Industries tornou-se a primeira empresa liderada por criadores a ultrapassar uma avaliação privada de US$ 5,2 bilhões, com mais de 500 milhões de seguidores em todas as plataformas. À medida que a IA populariza a criação de conteúdo, a distribuição e a confiança do público passam a ser ativos escassos, e a Beast Industries detém uma das maiores redes de alcance direto ao consumidor do mundo.

Sobre a Eightco Holdings Inc.

A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) é uma holding de capital aberto que implementa uma estratégia de tesouraria inédita com a Worldcoin (WLD), oferecendo aos investidores exposição, por meio de um único código de ações, a três das principais tendências deste ciclo: inteligência artificial, por meio de sua participação acionária pré-IPO na OpenAI, identidade digital por meio de sua posição como maior detentora pública de WLD e do protocolo Proof-of-Human, e a economia dos criadores por meio de sua participação acionária na Beast Industries, de MrBeast. Apoiada por investidores institucionais de renome, incluindo a Bitmine Immersion (NYSE: BMNR), a ARK Invest e a Payward/Kraken, a Eightco está desenvolvendo a camada de infraestrutura para a verificação humana na era da IA agêntica.

Para obter mais informações:

X: @iamhuman_orbs

Website: 8co.holdings

Perguntas frequentes

O que é a ação da ORBS?

A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) é uma holding de capital aberto listada na Nasdaq. A ORBS oferece exposição, por meio de um único código de negociação, a três posições no mercado privado: Worldcoin (WLD), o token da World (um projeto da Tools for Humanity); OpenAI; e Beast Industries.

Quem possui mais Worldcoin (WLD)?

A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) detém mais de 283 milhões de WLD, o que representa aproximadamente 9% da oferta disponível e a maior posição institucional divulgada publicamente.

O que é Proof-of-Human? Proof-of-Human (verificação de identidade humana) é uma verificação criptográfica que confirma que um usuário é uma pessoa real e única, e não um bot ou um agente de IA. Trata-se de uma infraestrutura fundamental para redes sociais, serviços bancários e qualquer sistema que exija o princípio de "uma pessoa, uma conta" na era da IA agêntica.

Qual é a relação entre a Eightco (ORBS) e a Proof of Human? A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) é a maior detentora institucional de Worldcoin (WLD) com informações divulgadas publicamente, sendo que o WLD é o token que alimenta a rede Proof of Human da World, com mais de 283 milhões de WLD (cerca de 9% da oferta disponível)

Quem são os investidores da Eightco Holdings (ORBS)?

Entre os investidores da Eightco estão a Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR), a MOZAYYX, a World Foundation, a Wedbush, a CoinFund, a Discovery Capital Management, a FalconX, a Payward/Kraken, a Pantera e a GSR.

Quem é o CEO da Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell é o CEO da Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). O Conselho de Administração da empresa conta com Tom Lee (sócio-gerente e diretor de pesquisa da Fundstrat, além de presidente da Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) e, na qualidade de consultor do Conselho, Brett Winton (futurista-chefe da ARK Invest).

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas de acordo com o significado da Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Todas as declarações contidas neste comunicado à imprensa, exceto aquelas que se referem a fatos históricos, podem ser consideradas prospectivas, incluindo, sem limitação, declarações relativas a: expectativas em relação ao evento World Lift Off; as expectativas da Empresa de que a inteligência artificial, a identidade digital e a economia dos criadores moldarão a próxima década de inovação; a convicção de que a verificação de prova de humanidade está se tornando uma infraestrutura essencial para redes sociais, bancos e sistemas financeiros na era da IA agêntica; a estratégia de tesouraria da Empresa e os benefícios previstos de suas participações na WLD, OpenAI e Beast Industries; e declarações relativas aos futuros compromissos de capital e planos de investimento da Empresa. Palavras como "planeja", "espera", "irá", "antecipa", "continua", "expandir", "avançar", "desenvolver", "acredita", "orientação", "meta", "pode", "permanecer", "projeta", "perspectiva", "pretende", "estima", "poderia", "deveria" e outras palavras e termos de significado e expressão semelhantes destinam-se a identificar declarações prospectivas, embora nem todas as declarações prospectivas contenham tais termos. As declarações prospectivas se baseiam nas crenças e premissas atuais da administração, que estão sujeitas a riscos e incertezas e não são garantias de desempenho futuro. Os resultados reais podem diferir significativamente daqueles contidos em qualquer declaração prospectiva devido a vários fatores, incluindo, entre outros: a incapacidade da Empresa de orientar a gestão ou as operações de empresas privadas nas quais a Empresa não detém o controle acionário; o risco de perda ou desvalorização dos investimentos estratégicos da Empresa, incluindo suas participações na WLD, no capital da OpenAI e no capital da Beast Industries; a capacidade da Empresa de manter a conformidade com os requisitos de listagem contínua da Nasdaq; custos, encargos ou despesas inesperados que reduzam os recursos de capital da Empresa ou, de outra forma, atrasem a alocação de capital; incapacidade de levantar capital adequado para financiar ou expandir suas operações comerciais ou investimentos estratégicos; volatilidade nos preços de ativos digitais, incluindo WLD e ETH, o que poderia afetar significativamente o valor das participações em tesouraria da Empresa; mudanças regulatórias, legislação futura e regulamentação que impactem negativamente os ativos digitais ou a adoção de inteligência artificial; riscos relacionados ao desenvolvimento, adoção e aceitação no mercado da tecnologia Proof-of-Human e da rede World; incerteza quanto ao sucesso do evento World Lift Off e seu impacto no valor ou na adoção do WLD; e mudanças nas posições do público e do governo em relação aos ativos digitais ou aos setores relacionados à inteligência artificial. Dados esses riscos e incertezas, você é advertido a não depositar confiança indevida em tais declarações prospectivas. Para uma discussão sobre outros riscos e incertezas, e outros fatores importantes, qualquer um dos quais pode fazer com que os resultados reais da Eightco sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas, consulte os registros da Eightco junto à Securities and Exchange Commission (a "SEC"), incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K arquivado junto à SEC em 15 de abril de 2026 e os documentos subsequentes apresentados à SEC e disponíveis ao público. Todas as informações neste comunicado à imprensa são da data do comunicado, e a Eightco não assume nenhuma obrigação de atualizar essas informações ou anunciar publicamente os resultados de quaisquer revisões de quaisquer dessas declarações para refletir eventos ou desenvolvimentos futuros, exceto conforme exigido por lei.

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FONTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)