Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) Laporkan Total Kepemilikan $336 Juta, Termasuk $90 Juta di OpenAI, $25 Juta di MrBeast, Lebih Dari 11.000 Koin ETH dan Lebih Dari 283 Juta Token WLD

Pada tanggal 20 April 2026 jam 17.00 ET, kepemilikan ORBS meliputi investasi senilai $90 juta di OpenAI, investasi $25 juta di Beast Industries, 283.452.700 Worldcoin (WLD) dengan harga $0,27 per WLD (per Coinbase), 11.068 Ethereum (koin ETH), dan $118 juta dalam bentuk uang tunai dan stablecoin, dengan total kepemilikan sekitar $336 juta.

Acara World Lift Off berlangsung pada tanggal 17 April dan meluncurkan banyak produk maupun fitur baru. Sebagian dari pengumuman baru yang penting:

Berita terbaru tentang protokol World ID

Mitra baru: Zoom, Docusign, Tinder, Browserbase, Exa, Okta, dan Vercel

Fitur-fitur baru selain Proof of Human, Face Auth, Deep Face, Credentials dan Concert Kit

Mitra dan fitur baru ini menghadirkan Proof of Human ke lebih banyak platform di mana manusia terhubung, bekerja, dan bermain.

Kasus penggunaan yang lebih luas: Mulai dari perlindungan terhadap deepfake hingga tata kelola yang tahan terhadap bot

Kasus penggunaan dan kebutuhan akan World dan Proof of Human meningkat pesat pada tahun 2026. "Lebih dari 50% dari semua hal di internet kini dihasilkan oleh AI," kata Sam Altman, CEO OpenAI dan salah satu pendiri Tools for Humanity saat menyampaikan pidato utama di World Lift Off pada tanggal 17 April 2026.

"Mencegah 'double human' dapat dikatakan sebagai masalah paling sentral yang dihadapi ekonomi digital saat ini," kata Thomas "Tom" Lee, Chairman Bitmine, Kepala Riset di Fundstrat, dan Anggota Dewan di Eightco. "Bila mampu memverifikasi keaslian interaksi kita, dunia dapat memanfaatkan teknologi yang kian canggih secara positif sekaligus menjaga kepercayaan."

"Kita juga dapat menghindari berbagai risiko paling merusak akibat kemampuan sistem agen yang kian canggih," kata Lee. "Pada dasarnya, salah satu kasus penggunaan utama aset digital dan blockchain adalah untuk mencegah masalah 'double spend', dan kini Proof of Human mencegah 'double human'."

Selain itu, World dan TFH juga memperkenalkan AgentKit. Perangkat pengembang ini dirancang untuk memberikan bukti kriptografi bahwa agen AI dioperasikan oleh manusia terverifikasi dan unik. Dengan kata lain, seiring pertumbuhan ekonomi agen, AgentKit menyediakan lapisan kepercayaan, dengan memastikan bahwa agen ini telah ditunjuk oleh orang yang terverifikasi dan unik.

Eightco dibangun berdasarkan tiga tren besar yang diperkirakan akan membentuk inovasi selama sepuluh tahun berikutnya, yaitu: kecerdasan buatan, identitas digital, dan ekonomi kreator, dengan eksposur langsung pada masing-masing melalui OpenAI (27% dari neraca ORBS), Worldcoin (23%), dan Beast Industries (7%).

Identitas Digital - Token WLD

Eightco memiliki lebih dari 283 juta WLD, sekitar 9% dari pasokan yang beredar, posisi institusional terbesar yang diungkapkan kepada publik, dan mewakili sekitar 23% dari treasury Eightco.

Bot dan lalu lintas otomatis kini mencakup sekitar 58% dari permintaan web global, secara resmi telah menjadi mayoritas dan meningkat pesat pada 2026 seiring semakin banyaknya agen (AI) yang bermunculan. Karena jumlah bot melebihi jumlah manusia di dunia maya, verifikasi identitas manusia dengan cepat menjadi infrastruktur yang sangat penting.

Worldcoin adalah token asli dari World, yakni jaringan Proof of Human global yang diciptakan oleh Tools for Humanity (didirikan oleh Sam Altman dan Alex Blania) dan dikelola oleh World Foundation. Perangkat Orb miliknya mengeluarkan World ID yang menjaga privasi dan memastikan pengguna adalah manusia yang unik, bukan agen AI.

Kecerdasan Buatan - OpenAI

Eightco memiliki ekuitas sebesar $90 juta di OpenAI, yang mewakili sekitar 27% dari aset treasury, sehingga menjadikannya salah satu konsentrasi kepemilikan OpenAI tertinggi yang diungkapkan di antara perusahaan publik mana pun yang tercatat di bursa.

ChatGPT, aplikasi konsumen milik OpenAI, resmi menduduki peringkat ke-1 untuk AI konsumen dan mengungguli TikTok, Instagram, dan Facebook dalam hal jumlah unduhan bulanan di seluruh dunia pada awal tahun 2026 (Sensor Tower), sehingga menjadikannya aplikasi konsumen yang paling cepat pertumbuhannya tahun ini.

Ekonomi Kreator - Beast Industries

Eightco memiliki ekuitas sebesar $18 juta di Beast Industries dengan tambahan komitmen masa depan sebesar $7 juta sehingga totalnya mencapai $25 juta atau sekitar 7% dari aset treasury.

Beast Industries menjadi perusahaan pertama yang dipimpin oleh kreator yang melampaui valuasi swasta sebesar $5,2 miliar, dengan basis pengikut gabungan lebih dari 500 juta di berbagai platform. Di saat AI mengkomoditisasi pembuatan konten, distribusi dan kepercayaan audiens menjadi aset yang semakin langka; Beast Industries menguasai salah satu jangkauan langsung ke konsumen yang terbesar di dunia.

Tentang Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) adalah perusahaan induk yang diperdagangkan secara publik dan menjalankan strategi treasury Worldcoin (WLD) yang pertama di jenisnya. Eightco menawarkan eksposur satu ticker kepada investor terhadap tiga tren utama dalam siklus ini: kecerdasan buatan melalui saham ekuitas pra IPO di OpenAI, identitas digital melalui posisinya sebagai pemilik WLD terbesar di kalangan perusahaan publik dan sebagai protokol Proof-of-Human, serta sebagai ekonomi kreator melalui kepemilikan saham di Beast Industries milik MrBeast. Didukung oleh berbagai investor institusi terkemuka seperti Bitmine Immersion (NYSE: BMNR), ARK Invest, dan Payward/Kraken, Eightco membangun lapisan infrastruktur untuk verifikasi manusia di era AI agen.

Untuk informasi selengkapnya:

X: @iamhuman_orbs

Situs web: 8co.holdings

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa yang dimaksud dengan saham ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) adalah perusahaan induk yang diperdagangkan secara publik di Nasdaq. ORBS menyediakan eksposur satu ticker terhadap tiga posisi di pasar swasta: Worldcoin (WLD), token milik World (proyek dari Tools for Humanity); OpenAI; dan Beast Industries.

Siapa pemilik Worldcoin (WLD) terbanyak?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) memiliki lebih dari 283 juta WLD, sekitar 9% dari pasokan yang beredar, posisi institusional terbesar yang diungkapkan kepada publik.

Apa arti Proof-of-Human? Proof of Human adalah verifikasi kriptografi bahwa pengguna adalah orang yang unik dan hidup, bukan bot atau agen AI. Proof of Human adalah infrastruktur dasar untuk jejaring sosial, perbankan, dan semua sistem yang mengharuskan "satu orang, satu akun" di era AI agen.

Bagaimana kaitan Eightco (ORBS) dengan Proof of Human? Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) adalah pemegang Worldcoin (WLD) terbesar di kalangan investor institusi yang diungkapkan secara publik, token yang mendukung jaringan Proof of Human World, dengan lebih dari 283 juta WLD (~9% dari pasokan yang beredar).

Siapa saja investor di Eightco Holdings (ORBS)?

Investor Eightco adalah Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Wedbush, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera, dan GSR.

Siapa CEO Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell adalah CEO Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Dewan Direksi Perusahaan termasuk Tom Lee (Managing Partner dan Kepala Penelitian di Fundstrat, dan Chairman Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) dan Brett Winton (Chief Futurist di ARK Invest) menjadi penasihat Dewan Direksi.

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan berpandangan ke depan dalam pengertian Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Kecuali pernyataan fakta historis, semua pernyataan dalam siaran pers ini dapat dianggap sebagai pernyataan berpandangan ke depan, termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan mengenai: Harapan tentang acara World Lift Off; harapan Perusahaan bahwa kecerdasan buatan, identitas digital, dan ekonomi kreator akan membentuk inovasi selama sepuluh tahun berikutnya; keyakinan bahwa verifikasi Proof-of-Human menjadi infrastruktur yang penting bagi jaringan sosial, perbankan, dan sistem keuangan di era AI agen; strategi treasury Perusahaan dan manfaat yang diharapkan dari posisinya di WLD, OpenAI, dan Beast Industries; dan pernyataan mengenai komitmen modal maupun rencana investasi Perusahaan di masa mendatang. Istilah seperti "berencana", "mengharapkan", "akan", "mengantisipasi", "melanjutkan", "memperluas", "memajukan", "mengembangkan", "meyakini", "panduan", "target", "mungkin", "tetap", "memproyeksikan", "prospek", "bermaksud", "memperkirakan", "dapat", "seharusnya", dan kata-kata maupun istilah lain dengan makna dan ungkapan serupa adalah dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berpandangan ke depan, meskipun tidak semua pernyataan berpandangan ke depan memuat istilah-istilah di atas. Pernyataan berpandangan ke depan adalah berdasarkan keyakinan dan asumsi manajemen saat ini yang bergantung pada risiko maupun ketidakpastian serta bukan jaminan atas kinerja di masa depan. Hasil sebenarnya bisa berbeda secara material dari yang disebutkan dalam pernyataan berpandangan ke depan akibat berbagai faktor, termasuk namun tidak terbatas pada: ketidakmampuan Perusahaan untuk mengarahkan manajemen atau pengoperasian bisnis swasta di mana Perusahaan bukan merupakan pemegang saham pengendali; risiko kerugian atau penurunan nilai atas investasi strategis Perusahaan, termasuk kepemilikannya di WLD, ekuitas OpenAI, dan ekuitas Beast Industries; kemampuan Perusahaan untuk tetap mematuhi persyaratan pencatatan berkelanjutan dari Nasdaq; biaya, beban, atau pengeluaran tak terduga yang mengurangi sumber daya modal Perusahaan atau yang dapat menunda penempatan modal; ketidakmampuan memperoleh modal yang memadai untuk mendanai atau memperluas operasi bisnis maupun investasi strategisnya; volatilitas harga aset digital, termasuk WLD dan ETH, yang dapat berdampak signifikan pada nilai kepemilikan treasury Perusahaan; perubahan dalam hal peraturan, undang-undang dan pembuatan aturan di masa depan yang berdampak negatif terhadap aset digital atau penggunaan kecerdasan buatan; risiko mengenai pengembangan, penggunaan, dan penerimaan pasar terkait teknologi Proof-of-Human dan jaringan World; ketidakpastian mengenai kesuksesan acara World Lift Off dan dampaknya terhadap nilai maupun penggunaan WLD; perubahan sikap publik dan pemerintah terhadap aset digital atau industri kecerdasan buatan. Mengingat semua risiko dan ketidakpastian ini, sebaiknya Anda tidak terlalu mengandalkan pernyataan berpandangan ke depan. Untuk diskusi tentang risiko dan ketidakpastian lainnya serta berbagai faktor penting, yang mana saja bisa menyebabkan hasil Eightco yang sebenarnya berbeda dari hasil yang disebutkan dalam pernyataan berpandangan ke depan ini, lihat pengajuan Eightco kepada Securities and Exchange Commission ("SEC"), termasuk faktor risiko dan pengungkapan lainnya dalam Laporan Tahunan pada Formulir 10-K yang diajukan ke SEC pada tanggal 15 April 2026 dan pengajuan lainnya kepada SEC yang tersedia untuk umum. Semua informasi dalam siaran pers ini adalah sesuai pada tanggal penerbitannya. Eightco tidak wajib memperbarui informasi ini atau mengumumkan hasil revisi pernyataan ini kepada publik untuk mencerminkan peristiwa atau perkembangan di masa depan, kecuali bila diwajibkan oleh hukum.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2961424/ORBS_Holdings_and_Key_Metrics.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2961425/The_ORBS_Portfolio_Thesis.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2961426/World_ID.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2961427/ChatGPT_Flips_to_1_in_Consumer_AI.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2961428/Automated_Traffic_Crosses_Majority_Threshold.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2766918/5927798/eight_holdings_LOGO.jpg

SOURCE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)