Eightco Holdings (Nasdaq: ORBS) informa unas tenencias totales de 336 millones de dólares, que incluyen 90 millones de dólares en OpenAI, 25 millones de dólares en MrBeast, más de 11.000 monedas ETH y más de 283 millones de tokens WLD

Al 20 de abril de 2026 a las 5:00 p. m. (hora del este.), las tenencias de ORBS incluyen una inversión de 90 millones de dólares en OpenAI, una inversión de 25 millones de dólares en Beast Industries, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,27 dólares por WLD (según Coinbase), 11.068 Ethereum (monedas ETH) y 118 millones de dólares en efectivo y criptomonedas estables, lo que suma unas tenencias totales de aproximadamente 336 millones de dólares.

El evento World Lift Off tuvo lugar el 17 de abril y se presentaron numerosos productos y nuevas funciones. Entre los anuncios más destacados, se encuentran:

Actualizaciones del protocolo World ID

Nuevos socios: Zoom, Docusign, Tinder, Browserbase, Exa, Okta y Vercel

Nuevas funciones, además de la Prueba de humanidad, la autenticación facial, el reconocimiento facial profundo, las credenciales y Concert Kit

Estas funciones llevan la Prueba de humanidad a más plataformas donde las personas se conectan, trabajan y se divierten

Casos de uso ampliados: desde la protección contra deepfakes hasta la gobernanza resistente a los bots

El caso de uso y la necesidad de World y de la Prueba de humanidad están aumentando rápidamente en 2026. "Más del 50 % de todo el contenido que hay en Internet ahora se genera por IA", afirmó Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI y cofundador de Tools for Humanity, durante la conferencia magistral de World Lift Off el 17 de abril de 2026.

"Evitar el 'doble humano' es, sin duda, el problema más importante al que se enfrenta hoy en día la economía digital", afirmó Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine, director de investigación de Fundstrat y miembro de la Junta Directiva de Eightco. "Al poder verificar la autenticidad de nuestras interacciones, el mundo puede aprovechar de manera positiva unas tecnologías cada vez más potentes, sin dejar de inspirar confianza".

"También podemos evitar los riesgos más perjudiciales derivados de las crecientes capacidades de los sistemas de agentes", continuó Lee. "Al fin y al cabo, uno de los principales casos de uso de los activos digitales y las blockchains era evitar el problema del 'doble gasto' y ahora la Prueba de humanidad evita el 'doble humano'".

Cabe destacar que World y TFH también presentaron AgentKit. Este kit de herramientas para desarrolladores está diseñado para proporcionar una prueba criptográfica de que un ser humano verificado y único maneja al agente de IA. En otras palabras, a medida que crece la economía de los agentes, AgentKit proporciona una capa de confianza, al garantizar que dicho agente ha sido designado por una persona verificada y única.

Eightco se basa en tres megatendencias que la empresa prevé que definirán la próxima década de innovación, entre ellas: la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores, con participaciones directas en cada una de ellas mediante OpenAI (27 % del balance de ORBS), Worldcoin (23 %) y Beast Industries (7 %).

Identidad digital — Token WLD

Eightco posee más de 283 millones de WLD, lo que representa aproximadamente el 9 % del suministro en circulación, la mayor posición institucional divulgada a nivel público, y representa alrededor del 23 % de la tesorería de Eightco.

Los bots y el tráfico automatizado ahora representan alrededor del 58 % de las solicitudes web a nivel mundial, lo que los convierte oficialmente en la mayoría, y se prevé que seguirán aumentando con rapidez en 2026 a medida que proliferen los agentes. Dado que los bots superan en cantidad a los seres humanos en línea, la prueba de humanidad se está convirtiendo rápidamente en una infraestructura esencial.

Worldcoin es el token nativo de World, una red global de prueba de humanidad creada por Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman y Alex Blania) y administrada por la World Foundation. Su dispositivo Orb emite una World ID que preserva la privacidad y verifica que un usuario es un ser humano único, y no un agente de IA.

Inteligencia artificial — OpenAI

Eightco posee 90 millones de dólares en acciones de OpenAI, lo que representa aproximadamente el 27 % de los activos de tesorería, una de las mayores concentraciones de OpenAI declaradas por cualquier vehículo de inversión cotizado.

ChatGPT, la aplicación para consumidores de OpenAI, ha alcanzado oficialmente el primer puesto en IA para consumidores, con lo que superó a TikTok, Instagram y Facebook en descargas mensuales a nivel mundial a principios de 2026 (Sensor Tower), lo que la convierte en la aplicación para consumidores de más rápido crecimiento del año.

Economía de los creadores — Beast Industries

Eightco posee una participación de 18 millones de dólares en Beast Industries, con un compromiso futuro adicional de 7 millones de dólares, lo que suma un total de 25 millones de dólares, aproximadamente el 7 % de los activos de tesorería.

Beast Industries se convirtió en la primera empresa dirigida por creadores en superar una valoración privada de 5.200 millones de dólares, con una base combinada de más de 500 millones de seguidores en todas las plataformas. A medida que la IA convierte la creación de contenido en un producto básico, la distribución y la confianza del público se convierten en activos escasos, y Beast Industries cuenta con una de las mayores redes de distribución directa al consumidor del mundo.

Acerca de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una sociedad de cartera que cotiza en bolsa y que implementa una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) única en su género, que ofrece a los inversionistas exposición directa, mediante un único ticker, a tres de las tendencias más destacadas de este ciclo: inteligencia artificial, mediante su participación accionaria previa a la oferta pública inicial (OPI) en OpenAI; identidad digital, mediante su posición como el mayor tenedor público de WLD y del protocolo Prueba de humanidad; y economía de los creadores, mediante su participación accionaria en Beast Industries, de MrBeast. Con el respaldo de inversionistas institucionales líderes, entre los que se incluyen Bitmine Immersion (NYSE: BMNR), ARK Invest y Payward/Kraken, Eightco está construyendo la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA con agentes.

Para más información:

X: @iamhuman_orbs

Sitio web: 8co.holdings

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones de ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una sociedad de cartera que cotiza en Nasdaq. ORBS ofrece exposición mediante un único ticker a tres posiciones del mercado privado: Worldcoin (WLD), el token de World (un proyecto de Tools for Humanity); OpenAI; y Beast Industries.

¿Quién posee la mayor cantidad de Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) posee más de 283 millones de WLD, aproximadamente el 9 % del suministro en circulación y la mayor posición institucional divulgada a nivel público.

¿Qué es la Prueba de humanidad? La Prueba de humanidad es una verificación criptográfica que garantiza que un usuario es una persona única y real, y no un bot ni un agente de IA. Se trata de una infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca y cualquier sistema que requiera el principio de "una persona, una cuenta" en la era de la IA con agentes.

¿Qué relación tiene Eightco (ORBS) con la Prueba de humanidad? Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) es el mayor tenedor institucional de Worldcoin (WLD) que cotiza en bolsa, el token que impulsa la red Prueba de humanidad de World, con más de 283 millones de WLD (aproximadamente el 9 % del suministro en circulación).

¿Quiénes son los inversionistas de Eightco Holdings (ORBS)?

Entre los inversionistas de Eightco, se encuentran Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Wedbush, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera y GSR.

¿Quién es el director ejecutivo de Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell es el director ejecutivo de Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). La Junta Directiva de la empresa incluye a Tom Lee (socio gerente y jefe de investigación de Fundstrat, y presidente de Bitmine Immersion Technologies [NYSE: BMNR]) y, como asesor de la junta, a Brett Winton (futurista jefe de ARK Invest).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene previsiones en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones que se incluyen en este comunicado de prensa, salvo las que se refieren a hechos históricos, podrían considerarse declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, las declaraciones relativas a: las expectativas sobre el evento World Lift Off; las expectativas de la empresa de que la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores definirán la próxima década de innovación; la creencia de que la verificación de la identidad humana se está convirtiendo en una infraestructura esencial para las redes sociales, la banca y los sistemas financieros en la era de la IA con agentes; la estrategia de tesorería de la empresa y los beneficios previstos de sus posiciones en WLD, OpenAI y Beast Industries; y las declaraciones relativas a los futuros compromisos de capital y planes de inversión de la empresa. Palabras como "planea", "espera", "hará", "prevé", "continuar", "expandir", "avanzar", "desarrollar", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanecer", "proyecto", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería" y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estos términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la junta directiva, que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no constituyen garantías de resultados futuros. Los resultados reales podrían diferir considerablemente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como consecuencia de diversos factores, entre los que se incluyen, sin limitarse a: la incapacidad de la empresa para dirigir la gestión o las operaciones de empresas privadas en las que la empresa no sea accionista mayoritario; el riesgo de pérdidas o depreciaciones en las inversiones estratégicas de la empresa, incluidas sus participaciones en WLD, en el capital social de OpenAI y en el capital social de Beast Industries; la capacidad de la empresa para mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua de Nasdaq; costos, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la empresa o que de otro modo retrasen el despliegue de capital; la incapacidad de recaudar capital suficiente para financiar o ampliar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; la volatilidad en los precios de los activos digitales, incluidos WLD y ETH, lo que podría afectar significativamente el valor de las tenencias de tesorería de la empresa; cambios regulatorios, legislación futura y reglamentación que impactan negativamente a los activos digitales o a la adopción de la inteligencia artificial; los riesgos relacionados con el desarrollo, la adopción y la aceptación en el mercado de la tecnología Proof-of-Human y la red World; la incertidumbre con respecto al éxito del evento World Lift Off y su impacto en el valor o la adopción de WLD; y los cambios en las posturas del público y de los gobiernos sobre los activos digitales o las industrias relacionadas con la inteligencia artificial. Dados estos riesgos e incertidumbres, se le advierte que no confíe indebidamente en las declaraciones prospectivas mencionadas en el presente. Para obtener más información sobre otros riesgos e incertidumbres, así como otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría influir en que los resultados reales de Eightco difieran de aquellos contenidos en las declaraciones prospectivas aquí presentadas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo y otras divulgaciones contenidas en su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2026 y otros documentos presentados ante la SEC que están disponibles públicamente. Toda la información contenida en este comunicado de prensa es válida a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar esta información ni de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de estas declaraciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, salvo que lo exija la ley.

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FUENTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)