Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS Báo Cáo Nắm Giữ Tổng Cộng 336 Triệu USD, Bao Gồm 90 Triệu USD Cổ Phần OpenAI, 25 Triệu USD Cổ Phần MrBeast, Hơn 11.000 Coin ETH và Hơn 283 Triệu Token WLD

Tính đến 17:00 giờ ET ngày 20/04/2026, danh mục tài sản của ORBS bao gồm: 90 triệu USD đầu tư vào OpenAI, 25 triệu USD đầu tư vào Beast Industries, 283.452.700 Worldcoin (WLD) với giá 0,27 USD mỗi đồng (theo Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH), cùng tổng cộng 118 triệu USD tiền mặt và stablecoin, đưa tổng giá trị tài sản nắm giữ lên mức xấp xỉ 336 triệu USD.

Sự kiện World Lift Off đã diễn ra vào ngày 17/4 với sự ra mắt của nhiều sản phẩm và tính năng mới. Một số thông báo quan trọng là:

Các bản cập nhật cho giao thức World ID

Các đối tác mới: Zoom, Docusign, Tinder, Browserbase, Exa, Okta và Vercel

Các tính năng mới bổ sung cho Proof of Human (Bằng Chứng Con Người) gồm Face Auth, Deep Face, Credentials và Concert Kit

Những tính năng này đưa Proof of Human đến nhiều nền tảng hơn, nơi con người kết nối, làm việc và giải trí.

Các trường hợp sử dụng mở rộng: Từ bảo vệ chống deepfake đến quản trị chống‑bot

Các trường hợp sử dụng và nhu cầu đối với World và Proof of Human tăng lên nhanh chóng trong năm 2026. Ông Sam Altman, Giám Đốc Điều Hành của OpenAI và đồng sáng lập Tools for Humanity, trong bài diễn thuyết chính tại sự kiện World Lift Off vào ngày 17 /04/ 2026 đã cho biết: "Hơn 50% nội dung trên internet hiện nay là do AI tạo ra".

"Ngăn chặn tình trạng định danh trùng lặp có lẽ là vấn đề trọng tâm nhất mà nền kinh tế kỹ thuật số đang phải đối mặt", ông Thomas "Tom" Lee, Chủ Tịch Bitmine, Trưởng bộ phận Nghiên Cứu tại Fundstrat và Thành Viên Hội Đồng Quản Trị của Eightco, phát biểu. "Nhờ khả năng xác minh tính xác thực của các tương tác, thế giới có thể tận dụng một cách tích cực các công nghệ đang ngày càng mạnh mẽ trong khi vẫn duy trì lòng tin.

Chúng ta cũng có thể tránh được những rủi ro gây hại nhất xuất phát từ những khả năng ngày càng gia tăng của các hệ thống tác nhân AI. Xét cho cùng, một trong những trường hợp sử dụng chính của tài sản kỹ thuật số và blockchain là để ngăn chặn vấn đề 'chi tiêu lặp', và giờ đây, Proof of Human đã ngăn chặn được vấn đề định danh trùng lặp."

Đáng chú ý, World và TFH cũng vừa ra mắt AgentKit. Bộ công cụ dành cho nhà phát triển này được thiết kế để cung cấp bằng chứng mã hóa chứng minh rằng một tác nhân AI đang được vận hành bởi một người dùng duy nhất, đã xác minh. Nói cách khác, trong bối cảnh nền kinh tế tác nhân ngày càng phát triển, AgentKit cung cấp một lớp tin cậy bằng cách đảm bảo rằng tác nhân này được chỉ định bởi một con người duy nhất và đã xác minh.

Eightco được xây dựng dựa trên ba xu hướng lớn mà công ty dự đoán sẽ định hình thập kỷ đổi mới tiếp theo, bao gồm: trí tuệ nhân tạo, định danh kỹ thuật số và nền kinh tế sáng tạo, với các vị thế trực tiếp trong mỗi lĩnh vực thông qua OpenAI (chiếm 27% bảng cân đối kế toán của ORBS), Worldcoin (23%) và Beast Industries (7%).

Định Danh Kỹ Thuật Số — Token WLD

Eightco hiện nắm giữ hơn 283 triệu WLD (chiếm khoảng 9% tổng nguồn cung lưu hành) và là tổ chức đầu tư niêm yết công khai nắm giữ lượng Worldcoin lớn nhất (chiếm khoảng 23% kho quỹ của Eightco).

Hiện nay, bot và lưu lượng truy cập tự động chiếm khoảng 58% tổng lượng yêu cầu web toàn cầu, chính thức trở thành nhóm đa số và tiếp tục tăng nhanh trong năm 2026 khi số lượng tác nhân AI bùng nổ. Trong bối cảnh số lượng bot hoạt động trực tuyến áp đảo con người, proof-of-human đang nhanh chóng trở thành cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Worldcoin là token gốc của World – mạng lưới Proof of Human toàn cầu được xây dựng bởi Tools for Humanity (do Sam Altman và Alex Blania đồng sáng lập) và quản lý bởi World Foundation. Thiết bị Orb của họ phát hành một World ID (Mã định danh World) bảo vệ quyền riêng tư, giúp xác minh người dùng là một con người duy nhất, chứ không phải là một tác nhân AI.

Trí Tuệ Nhân Tạo – OpenAI

Eightco hiện nắm giữ 90 triệu USD cổ phần của OpenAI, chiếm khoảng 27% tổng tài sản kho quỹ. Đây là một trong những tỷ lệ tập trung đầu tư vào OpenAI cao nhất được công bố trong số các công ty đã niêm yết.

ChatGPT – ứng dụng tiêu dùng của OpenAI, đã chính thức chiếm vị trí số 1 trong lĩnh vực AI tiêu dùng, vượt qua TikTok, Instagram và Facebook về số lượt tải xuống hàng tháng trên toàn thế giới vào đầu năm 2026 (theo Sensor Tower), trở thành ứng dụng tiêu dùng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong năm nay.

Nền Kinh Tế Sáng Tạo — Beast Industries

Eightco đang nắm giữ 18 triệu USD cổ phần của Beast Industries, với cam kết đầu tư thêm 7 triệu USD trong tương lai, nâng tổng vốn đầu tư lên 25 triệu USD, chiếm khoảng 7% tài sản kho quỹ.

Beast Industries đã trở thành công ty do người sáng tạo lãnh đạo đầu tiên đạt mức định giá tư nhân 5,2 tỷ USD, với hơn 500 triệu người theo dõi trên nhiều nền tảng. Trong bối cảnh AI đang biến việc sáng tạo nội dung thành một loại hàng hóa, thì khả năng phân phối và lòng tin của khán giả trở thành những tài sản khan hiếm. Beast Industries hiện nắm giữ một trong những mạng lưới tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng lớn nhất thế giới.

Giới thiệu về Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) là một công ty nắm giữ niêm yết công khai, đang thực hiện chiến lược quản lý kho quỹ Worldcoin (WLD) đầu tiên thuộc loại hình này. Công ty cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp cận ba xu hướng định hình chu kỳ này chỉ với một mã cổ phiếu duy nhất: trí tuệ nhân tạo (thông qua cổ phần sở hữu tại OpenAI giai đoạn tiền IPO), định danh kỹ thuật số (thông qua vị thế là tổ chức niêm yết công khai nắm giữ lượng WLD lớn nhất thế giới và giao thức Proof-of-Human), và nền kinh tế sáng tạo (thông qua cổ phần sở hữu trong Beast Industries của MrBeast. Được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư tổ chức hàng đầu, bao gồm Bitmine Immersion (NYSE: BMNR), ARK Invest và Payward/Kraken, Eightco đang xây dựng lớp cơ sở hạ tầng cho việc xác thực con người trong kỷ nguyên Agentic AI (AI tác nhân).

Câu hỏi Thường Gặp

Cổ phiếu ORBS là gì?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) là một công ty nắm giữ niêm yết công khai trên sàn Nasdaq. Chỉ thông qua một mã cổ phiếu duy nhất, ORBS mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp cận ba vị thế trên thị trường tư nhân: Worldcoin (WLD) – token của World (một dự án của Tools for Humanity); OpenAI; và Beast Industries.

Tổ chức/cá nhân nào hiện sở hữu nhiều Worldcoin (WLD) nhất?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) hiện nắm giữ hơn 283 triệu WLD (chiếm khoảng 9% tổng nguồn cung lưu hành) và giữ vị thế tổ chức niêm yết công khai nắm giữ lượng WLD lớn nhất thế giới.

Proof-of-Human là gì? Proof of Human (Bằng Chứng Con Người) là một phương thức xác minh mật mã chứng minh người dùng là một cá nhân duy nhất, còn sống, chứ không phải là bot hay tác nhân AI. Đây là cơ sở hạ tầng thiết yếu cho mạng xã hội, ngân hàng và bất kỳ hệ thống nào yêu cầu "một người, một tài khoản" trong kỷ nguyên Agentic AI.

Eightco (ORBS) có liên quan như thế nào đến Proof of Human? Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) là tổ chức niêm yết công khai nắm giữ lượng Worldcoin (WLD) lớn nhất thế giới — token vận hành mạng lưới Proof of Human của World — với số lượng hơn 283 triệu WLD (khoảng 9% nguồn cung lưu hành).

Nhà đầu tư của Eightco Holdings (ORBS) là ai?

Các nhà đầu tư của Eightco bao gồm Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Wedbush, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera, và GSR.

CEO của Eightco Holdings là ai?

Ông Kevin O'Donnell là Giám Đốc Điều Hành của Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Hội Đồng Quản Trị của Công ty bao gồm Tom Lee (Đối Tác Quản Lý và Trưởng bộ phận Nghiên Cứu tại Fundstrat, kiêm Chủ Tịch của Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) và Brett Winton (Trưởng bộ phận Dự Báo Tương Lai tại ARK Invest) trong vai trò cố vấn cho Hội Đồng Quản Trị.

Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố mang tính dự báo theo nghĩa của Đạo Luật Cải Cách Tố Tụng Chứng Khoán Tư Nhân năm 1995. Mọi tuyên bố trong thông cáo báo chí này, ngoại trừ những tuyên bố về lịch sử, đều có thể được coi là mang tính dự báo, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Những kỳ vọng liên quan đến sự kiện World Lift Off; kỳ vọng của Công Ty rằng AI, định danh kỹ thuật số và nền kinh tế sáng tạo sẽ định hình thập kỷ đổi mới tiếp theo; niềm tin rằng xác minh Proof-of-Human đang dần trở thành cơ sở hạ tầng thiết yếu cho mạng xã hội, ngân hàng và hệ thống tài chính trong kỷ nguyên Agentic AI; chiến lược quản lý kho quỹ của Công Ty và lợi ích dự kiến từ các khoản đầu tư vào WLD, OpenAI và Beast Industries; cũng như các tuyên bố liên quan đến cam kết vốn và kế hoạch đầu tư trong tương lai của Công Ty. Các từ như "kế hoạch", "kỳ vọng", "sẽ", "dự kiến", "tiếp tục", "mở rộng", "trước", "phát triển", "tin rằng", "hướng dẫn", "mục tiêu", "có thể", "vẫn sẽ", "dự án", "triển vọng", "dự định", "ước tính", "có khả năng", "nên" cũng như các từ và thuật ngữ khác có ý nghĩa và cách diễn đạt tương tự đều nhằm chỉ ra các tuyên bố mang tính dự báo, mặc dù không phải tất cả các tuyên bố đó đều có chứa các thuật ngữ này. Các tuyên bố mang tính dự báo được dựa trên niềm tin và giả định hiện tại của ban quản lý, những điều này luôn tiềm ẩn rủi ro và sự không chắc chắn, đồng thời không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả nêu trong bất kỳ tuyên bố mang tính dự báo nào do nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Việc Công Ty không thể trực tiếp quản lý hoặc điều hành các doanh nghiệp tư nhân mà Công Ty không phải là cổ đông kiểm soát; rủi ro thua lỗ hoặc giảm giá trị các khoản đầu tư chiến lược của Công Ty, bao gồm cả các khoản đầu tư vào WLD, OpenAI và Beast Industries; khả năng của Công Ty trong việc duy trì tuân thủ các yêu cầu niêm yết liên tục của sàn Nasdaq; chi phí, phí hoặc khoản chi bất ngờ làm giảm nguồn vốn hoặc làm chậm quá trình triển khai vốn của Công Ty; việc không thể huy động đủ vốn để tài trợ hoặc mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh hoặc các khoản đầu tư chiến lược; sự biến động về giá của các tài sản kỹ thuật số (bao gồm WLD và ETH) mà có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị tài sản nắm giữ của Công Ty; những thay đổi về quy định, luật pháp và quy tắc trong tương lai tác động tiêu cực đến tài sản kỹ thuật số hoặc việc áp dụng AI; rủi ro liên quan đến việc phát triển, triển khai và sự chấp nhận thị trường đối với công nghệ Proof-of-Human và mạng lưới World; sự không chắc chắn về thành công của sự kiện World Lift Off và tác động của nó đến giá trị hoặc mức độ phổ biến của WLD; và sự thay đổi quan điểm của công chúng và chính phủ về tài sản kỹ thuật số hoặc các ngành liên quan đến AI. Vì những rủi ro và bất ổn này, hãy thận trọng và không nên quá tin tưởng vào những tuyên bố mang tính dự báo này. Để tìm hiểu thêm về các rủi ro, yếu tố không chắc chắn và những tác nhân quan trọng khác có thể khiến kết quả thực tế của Eightco khác biệt trọng yếu so với các tuyên bố dự báo trong tài liệu này, vui lòng tham khảo các hồ sơ của Eightco gửi lên Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (SEC), bao gồm phần các yếu tố rủi ro và các công bố thông tin khác trong Báo Cáo Thường Niên theo Mẫu 10-K nộp ngày 15/04/2026 cùng các hồ sơ công khai liên quan khác. Mọi thông tin trong thông cáo báo chí này chỉ chính xác tại thời điểm phát hành. Eightco không có nghĩa vụ cập nhật thông tin này hoặc công bố công khai kết quả của bất kỳ sửa đổi nào đối với bất kỳ tuyên bố nào để phản ánh các sự kiện hoặc diễn biến trong tương lai, trừ khi luật pháp yêu cầu.

